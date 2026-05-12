Colombia

Gobierno Petro presentó 50 medidas para anticiparse al fenómeno de El Niño y prevenir riesgos sobre el sistema energético: “El país no puede esperar”

El plan contempla acciones coordinadas entre entidades del sector eléctrico y de gas para responder a posibles afectaciones climáticas previstas desde finales de 2026 y garantizar la continuidad de los servicios energéticos en el país

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Un total de 29 municipios del Magdalena pasaron a alerta roja por los incendios forestales derivados por el fenómeno de El niño. Le siguen Bolívar con 25 y Cesar con 23 - crédito Jesús Avilés / Montaje Infobae
El plan busca anticipar riesgos sobre el suministro de electricidad y gas natural, ante proyecciones que indican que el fenómeno podría superar una intensidad moderada - crédito Jesús Avilés/Infobae

El Gobierno nacional presentó una hoja de ruta compuesta por 50 acciones estratégicas para preparar al país frente al fenómeno de El Niño 2026-2027, durante una nueva sesión de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética, liderada por el Ministerio de Minas y Energía.

La estrategia busca anticipar posibles afectaciones sobre el sistema eléctrico y el abastecimiento de gas natural ante un escenario climático cuyos efectos comenzarían a sentirse desde el último trimestre de 2026.

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Durante la sesión, las autoridades expusieron análisis técnicos según los cuales el fenómeno climático podría ubicarse por encima de intensidad moderada. No obstante, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) aclaró que todavía no es posible establecer si tendrá una gravedad superior a la del último episodio registrado en el país.

El Gobierno indicó que las medidas adoptadas buscan fortalecer la capacidad de respuesta institucional y garantizar la continuidad de los servicios energéticos. “Estamos actuando desde ahora. El país no puede esperar a que llegue la emergencia para tomar decisiones. Hemos construido una hoja de ruta con 50 acciones concretas que involucran a todas las entidades del sector energético y del Gobierno, que buscan garantizar confiabilidad, prevención y capacidad de respuesta”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

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Las medidas fueron definidas durante una sesión de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética, liderada por el Ministerio de Minas y Energía - crédito Ministerio de Minas y Energía
Las medidas fueron definidas durante una sesión de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética, liderada por el Ministerio de Minas y Energía - crédito Ministerio de Minas y Energía

La hoja de ruta contempla acciones lideradas por distintas entidades del sector energético y de seguimiento climático. Entre ellas se encuentran la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), XM —operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del mercado de energía mayorista—, el Consejo Nacional de Operación Eléctrico (CNO Eléctrico), el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural (CNO Gas), Ecopetrol, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y gremios del sector.

Según explicó el Ministerio de Minas y Energía, las acciones estarán coordinadas por la cartera y contarán con la secretaría técnica de la Upme. Entre las estrategias priorizadas se incluyeron: el seguimiento permanente a los escenarios de demanda eléctrica y abastecimiento de gas, la revisión de esquemas regulatorios y medidas de confiabilidad del sistema, así como el monitoreo a plantas de generación y proyectos considerados estratégicos.

El Ideam advirtió que la probabilidad del fenómeno de El Niño superará el 90 % a partir de septiembre de 2026.- crédito VisualesIA
El Gobierno implementará un tablero de control administrado por la Upme para realizar seguimiento en tiempo real a las variables del sistema energético nacional - crédito VisualesIA

El plan también contempla una coordinación técnica semanal entre las entidades participantes y la implementación de un tablero de control administrado por la Upme para realizar seguimiento en tiempo real a las variables del sistema energético. Asimismo, se definieron estrategias de divulgación y comunicación para enfrentar el fenómeno climático y se incluyó la evaluación de medidas estructurales orientadas a garantizar la sostenibilidad financiera y operativa del sistema energético nacional.

Como parte de la sesión, el Gobierno nacional reiteró además la necesidad de avanzar en soluciones relacionadas con las deudas acumuladas de la compañía Air-e.

El ministerio señaló que la estabilidad financiera de las empresas comercializadoras es un elemento clave para asegurar la prestación del servicio en la región Caribe y para mantener la seguridad energética del país. “La seguridad energética de Colombia requiere continuidad institucional, planeación y decisiones estructurales. La política energética debe trascender los gobiernos y convertirse en una política de Estado que garantice confiabilidad para los usuarios y el desarrollo del país con responsabilidad y sin perjuicio de la coyuntura electoral”, manifestó el ministro Palma durante la sesión.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que las decisiones se están tomando con anticipación para evitar que el país actúe únicamente cuando se presente una emergencia - crédito Justin Tallis/REUTERS
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que las decisiones se están tomando con anticipación para evitar que el país actúe únicamente cuando se presente una emergencia - crédito Justin Tallis/REUTERS

El jefe de la cartera insistió en que la política energética debe consolidarse como una estrategia de largo plazo y no depender únicamente de los ciclos de gobierno. Las autoridades indicaron que el seguimiento a la implementación de las medidas será permanente y se mantendrá durante las distintas etapas de evolución del fenómeno climático.

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