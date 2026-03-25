Petro volvió a desconocer versión del comandante de la FAC sobre el Hércules y recordó que es el “comandante supremo” de las FF. MM.

Según el presidente Gustavo Petro, aviones Hércules como el 1016, siniestrado, y el 1018 (foto), han sido donaciones "chatarra" del Gobierno de los Estados Unidos - crédito Colprensa

Con un nuevo mensaje en las redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, puso nuevamente en duda la versión oficial sobre el accidente del Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ocurrido el lunes 23 de marzo, al desconocer de manera pública el informe técnico del comandante de la institución, el general Carlos Silva, que habló de una autonomía de más de 20.000 horas de la aeronave.

Petro, en respuesta a los comentarios del periodista Jorge Espinosa, con el que está enfrascado en un fuerte contrapunteo en la red social X, se amparó en su rol como “comandante supremo” de las Fuerzas Militares y exigió el esclarecimiento de las verdaderas causas del siniestro, al señalar que la vejez y el historial de uso del avión resultan determinantes en el incidente que ocurrió en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro reiteró su postura frente al concepto del comandante de la FAC, sobre el avión Hércules siniestrado - crédito @petrogustavo/X

El mandatario detalló, con base en los informes sobre la aeronave, que el Hércules acumulaba “43 años de uso” y, según el reporte presentado, disponía aún de “21.000 horas disponibles”. En ese sentido, hizo un cálculo que, al considerar un uso “de 10 horas diarias todos los días sin descanso”, arrojaría “2.300 días más disponibles”, equivalentes a “6,3 años más” de funcionamiento autónomo de este avión, donado por EE. UU.

Y si este ritmo de uso se redujera a la mitad, el jefe de Estado estimó “12,6 años más”, al establecer así la hipótesis de “58 años de vida útil”; cifra que el propio presidente calificó de inverosímil en la industria global. “Muéstrame aviones de guerra con ese tiempo de uso en el mundo”, expresó el gobernante, que refutó una vez más lo dicho por el alto oficial en el Consejo de Ministros efectuado en la noche del martes 24 de marzo.

Un avión Hércules C-130 de la FAC sufrió un accidente cerca de la pista de La Tagua, en Puerto Leguizamo - crédito @MinMedio/X

“No estoy de acuerdo ni con la interpretación ni con las explicaciones. La experiencia de la tripulación que iba en el avión, duplicada en número, es inmensa y reduce la probabilidad del error humano. No hay señal alguna de ataque. No era un problema de la pista. Entonces concluyen que no se sabe la causa. La respuesta correcta es: aumenta la probabilidad de vejez del avión", remarcó en su respuesta Petro, la cual causó escozor.

De esta forma, y por segunda vez en sus redes en lo que va de la jornada, el gobernante cuestionó el informe presentado por el comandante de la FAC sobre el accidente del Hércules siniestrado, al alegar que las horas de vida útil y la antigüedad del avión sugieren claras fallas. Por ello, ordenó investigar la responsabilidad de funcionarios en las adquisiciones y el mantenimiento de la nave, pese a que se había hecho en 2023.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Carlos Silva, explicó que la tripulación del avión siniestrado estaba conformada por 11 personas, casi el doble de lo requerido - crédito Presidencia

¿Qué dijo el comandante de la FAC sobre este hecho y qué respondió Petro?

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Silva, estableció que el Hércules ingresó al país en 2020, tras haber sido fabricado en 1983 y adquirido con “20.294 horas disponibles para volar”. Y especificó que una aeronave, como cualquiera, tiene que ser sometida a unos momentos de mantenimiento. ”Tan pronto llegó el avión, fue sometido a una inspección mayor, conocida como PDM”, reafirmó.

Según el alto oficial, el PDM (Plan de Mantenimiento Mayor), que consiste en desarmar por completo la aeronave y reemplazar piezas fuera de servicio, “costó tres millones de dólares” y tomó entre un año y un año y medio, tras lo cual el avión volvió a volar. “En 2025 voló 537 horas y este año lleva volando 155”, remarcó Silva, que reveló que actualmente, la Fuerza Aérea dispone de tres aeronaves de este tipo.

La disparidad de conceptos entre el presidente Gustavo Petro y el comandante de la FAC causó toda clase de comentarios en las redes sociales - crédito Presidencia

Cada una de ellas tiene un promedio de 500 horas anuales. “Podemos dividir las 20.000 horas que le quedan disponibles entre 500 y nos da que todavía el avión puede volar cuarenta años más”, concluyó el general. En respuesta a estas afirmaciones, Petro dejó en claro que es él “el comandante supremo de las fuerzas militares de acuerdo a la constitución. Si no lo cree debe leerlo.”, precisó en su anuncio.

“Mi presidencia no permite que las fuerzas armadas caigan en decretos para falsos positivos, hay miles de militares juzgados por ello. Supongo que todos los militares juzgados por falsos positivos tenían más experiencia que yo”, agregó el mandatario, en una controversia que fue recogida por Espinosa, quien recordó la trayectoria del general Silva, con más de 8.000 horas de vuelo y experiencia en diferente clase de aviones.