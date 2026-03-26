Conductor que arrolló a un motociclista en Santa Marta le suplicaba a Dios un milagro para evitar su muerte

En las imágenes se puede ver la desesperación del ciudadano - crédito Caribe Sin Filtro / Facebook

Un video en el que se aprecia un aparatoso accidente de tránsito en Santa Marta (Magdalena) se difundió ampliamente en redes sociales, teniendo en cuenta la reacción de uno de los conductores involucrados, que mostró bastante preocupación por el motorizado.

De acuerdo con los medios locales, el hecho ocurrió en la mañana del martes 24 de marzo de 2026, en el momento en el que una buseta de servicio público arrolló a un motociclista en la Troncal del Caribe, provocando escenas que generaron sorpresa entre testigos y pasajeros, que no dudaron en grabar la situación con sus teléfonos, viralizando así la situación en redes sociales como Facebook.

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El conductor del vehículo reaccionó con evidente desesperación tras el accidente, pues descendió del vehículo, se arrodilló en la vía y, visiblemente afectado, rogó en voz alta al cielo por la vida del motociclista mientras lloraba desconsolado. Entre tanto, algunos de los pasajeros que presenciaron la escena acudieron a consolarlo al ver la fuerte carga emocional del ciudadano.

Tragedia, desesperación y solidaridad se apoderaron de la Troncal del Caribe - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Caribe sin filtro / Facebook

En las imágenes se aprecia que, al abandonar el vehículo encargado del transporte de pasajeros, el conductor mostró signos de angustia. Entre sollozos y con gestos de impotencia, cayó de rodillas y suplicó: “Señor, no permitas esto, Dios mío, levanta a ese hombre”, una escena que, sin duda, impactó tanto a los pasajeros como a aquellos curiosos que se acercaron al lugar tras el choque.

El ambiente en la zona se tornó aún más emotivo por la respuesta colectiva, debido a que varias personas se sumaron a las oraciones y consolaron al conductor, cuyo estado se viralizó en las diferentes plataformas digitales en las que se compartieron las imágenes.

Atención al motociclista herido

De acuerdo con la información difundida por los medios locales, el motociclista arrollado sufrió múltiples lesiones al ser lanzado a una cuneta sin agua. Producto del golpe recibido, permaneció varios minutos inconsciente, mientras que los transeúntes se acercaron rápidamente para brindarle su ayuda. El miedo ante la posibilidad de un desenlace fatal se apoderó del conductor, que no dudó en suplicarle a Dios que evitara la muerte del sujeto involucrado.

La llegada de una ambulancia permitió el traslado del motociclista a un centro médico. Los reportes iniciales indicaron que, pese a la gravedad del accidente, no presentó lesiones en órganos vitales.

Los motociclistas se ven involucrados en gran cantidad de accidentes en las vías del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Investigación de las autoridades

Después de que se confirmara que el motociclista estaba con vida, las autoridades de tránsito abrieron una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente que puso en primer plano la importancia de la seguridad vial en la Troncal del Caribe y la respuesta humana ante emergencias de este tipo.

A través de redes sociales, muchos usuarios han expresado su apoyo y han pedido oraciones por la recuperación del motociclista, remarcando la empatía frente a situaciones trágicas en el espacio público. Y es que el video viral que captó los momentos más emotivos circuló en redes sociales, generando mensajes de solidaridad tanto hacia el motociclista como hacia el conductor.

Entre los comentarios se destacaron algunos como: “Hugo es un buen conductor, seguro que fue algo no previsto, él no tiene mal corazón, Dios los guarde”, “Ese si es un hombre de buen corazón y no lo haría por maldad, Dios lo escuche y se salve el chamo” y “Nos unimos a su petición. Sálvalo, Señor”.

Las autoridades piden precaución al transitar por las vías - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los mensajes demostraron la preocupación de la comunidad por este tipo de accidentes en una vía tan transitada y los mensajes de aliento hacia los que resultaron afectados en el accidente. El suceso ha motivado reflexiones sobre el riesgo diario al que se enfrentan quienes trabajan en las vías y la necesidad de solidaridad ante la adversidad.