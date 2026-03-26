Colombia

Andrea Padilla enfrentó a Petro por “atribuirse” la ley para la esterilización de animales: “Hasta ahora nanay”

En un comunicado, el Gobierno sostuvo haber garantizado la protección a los animales, pese a que la normativa, según la legisladora, fue impulsada y gestionada por ella desde el Congreso

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La senadora Andrea Padilla acusó al presidente Gustavo Petro de atribuirse la autoría de la ley nacional de esterilización de animales de compañía - crédito Prensa Andrea Padilla/Presidencia
La senadora Andrea Padilla acusó al presidente Gustavo Petro de atribuirse la autoría de la ley nacional de esterilización de animales de compañía - crédito Prensa Andrea Padilla/Presidencia

El 24 de marzo de 2026, tras la oficialización de la Resolución 0229, que establece directrices para el control poblacional de animales domésticos, orientadas a mejorar el bienestar animal y la salud pública, la senadora del Partido Alianza Verde, Andrea Padilla, sostuvo un fuerte choque con el presidente de la República, Gustavo Petro, según ella, por atribuirse la gestión del programa convertida en realidad.

Para la senadora animalista, Petro se adjudicó la autoría de la ley destinada a crear un programa nacional de esterilización de animales de compañía, iniciativa que, según la legisladora, fue promovida por ella en el Congreso de la República. El objetivo principal de la normativa es evitar que más animales terminen en situación de calle y abandono.

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La controversia surgió cuando la Presidencia de la República publicó un comunicado en el que afirmaba que el Gobierno “cumplió” con la garantía de vida para los animales, sugiriendo que el Ejecutivo fue responsable de la gestión. Por su parte, Padilla explicó que la ley formó parte de su plataforma legislativa desde su candidatura en 2022.

- créditos @andreanimalidad/X | Lina Gasca/Colprensa
La ley de esterilización animal busca reducir la cantidad de perros y gatos en situación de calle y abandono en el país - crédito Fotocomposición Infobae (@andreanimalidad/X -Lina Gasca/Colprensa)

Retrasos para la promulgación de la norma

Según la senadora, la promulgación de la ley se retrasó por 14 meses. Padilla afirmó que su equipo debió interponer una acción judicial contra la administración de Petro para que la norma, ya aprobada por el Congreso, fuera finalmente reglamentada. “Tuvimos que meter acción de cumplimiento”, declaró la congresista, y añadió que la ley permaneció “engavetada” en la oficina jurídica del Ministerio de Ambiente durante varios meses.

Y agregó, “Atribuirse una ley de mi autoría que, además, reglamentaron con un retraso de 14 meses y por orden de un juez, pues nos tocó meter acción de cumplimiento”.

La senadora también criticó que, hasta la fecha, no se ha destinado presupuesto público para implementar el programa de esterilización, como ordena la ley. Señaló que el Gobierno no ha creado el fondo cuenta necesario para financiar la medida y que, pese a expresar públicamente el cumplimiento, no se han asignado recursos. La senadora afirmó: “Ojalá el ‘cumplimos’ y la sacada de pecho vengan con la destinación de los recursos, porque hasta ahora… ¡Nanay!”.

La senadora Andrea Padilla celebra el fallo histórico que elimina progresivamente prácticas violentas con animales en el país - crédito @andreanimalidad / X
Padilla denunció que el Gobierno retrasó por 14 meses la promulgación de la ley, forzando a interponer una acción judicial para su reglamentación - crédito @andreanimalidad / X

En Colombia, más de tres millones de gatos y perros permanecen en situación de abandono, indicó Padilla, que destacó que la falta de recursos mantiene sin ejecución real la política.

Andrea Padilla rechazó comentarios sobre abuso animal en ‘La casa de los famosos Colombia’

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sumó una nueva controversia tras viralizarse un video en el que la participante Yuli Ruiz preguntó en tono jocoso a Juanda Caribe y Eidevin si “el costeño come burra”.

La conversación, que se desarrolló entre risas y referencias a supuestas prácticas en pueblos de la región Caribe, provocó una oleada de reacciones negativas en redes sociales.

El impacto del clip se multiplicó cuando la senadora animalista Andrea Padilla rechazó públicamente los comentarios a través de sus redes sociales.

Andrea Padilla expresó su fuerte rechazo por el hábito en la costa de "comer burra" - crédito AndreaAnimalidad/Instagram

Padilla, conocida por su defensa de los derechos de los animales y su trabajo legislativo en ese ámbito, compartió el fragmento en Instagram y cuestionó: “¿Son conscientes de lo nocivo que resulta este contenido en un país violento, machista, inequitativo, pobre culturalmente y, sobre todo, cruel e injusto con los animales? ¿Acaso están promoviendo el abuso sexual de animales?”.

En su mensaje, la senadora enfatizó que, aunque el propósito de este tipo de programas no sea educativo, no deberían profundizar los problemas sociales y culturales del país.

La conversación en el reality, en la que Eidevin llegó a afirmar que la práctica era cierta “más que todo en los pueblos”, y que conocía personas que lo habían hecho, fue ampliamente criticada por internautas y activistas. Juanda Caribe intentó matizar su intervención señalando que no estaba de acuerdo con ese comportamiento, pero el episodio ya había generado indignación.

La reacción de Padilla y la viralización del video motivaron a diversos grupos defensores de los animales a exigir a RCN, cadena responsable del programa, que no promueva ni normalice contenidos relacionados con el maltrato o abuso animal.

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