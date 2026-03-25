“Podemos dividir las 20.000 horas… y nos da que el avión puede volar 40 años más”: FAC contradice a Petro

El comandante de la institución explicó que la aeronave cumplía con los mantenimientos y contaba con horas de vuelo disponibles suficientes - crédito Colprensa

La Fuerza Aeroespacial Colombiana contradijo al presidente Gustavo Petro al asegurar que el avión Hércules accidentado en Putumayo tenía capacidad de volar hasta 40 años más, según información obtenida por Revista Semana. El pronunciamiento se dio en medio del consejo de ministros.

El comandante de la institución explicó que la aeronave cumplía con los mantenimientos y contaba con horas de vuelo disponibles suficientes, lo que desvirtúa la hipótesis inicial del mandatario sobre su estado.

El choque de versiones se produce en medio de la investigación por el accidente que dejó decenas de víctimas y abrió un debate sobre el estado de los equipos militares en Colombia.

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El presidente Gustavo Petro había señalado que la aeronave era una “chatarra”, planteando dudas sobre su antigüedad y condiciones operativas tras el accidente ocurrido en Puerto Leguízamo.

Sin embargo, el general Carlos Fernando Silva, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, presentó un informe técnico en el que defendió la operatividad del avión. “Eso significa que, por estructura y por diseño de fábrica, nos permite que vuele aún esas horas”, explicó, citado por Revista Semana, al referirse a la capacidad de la aeronave.

El oficial detalló que el avión fue sometido a mantenimientos programados desde su llegada al país en 2020, lo que garantiza su funcionamiento dentro de los estándares técnicos establecidos.

Según el informe, la aeronave fue fabricada en 1983 y, al momento de su incorporación a Colombia, contaba con una importante capacidad de horas de vuelo disponibles. Posteriormente, fue sometida a un mantenimiento preventivo de aproximadamente 18 meses.

Ese proceso tuvo un costo cercano a los tres millones de dólares y permitió que el avión continuara operando con normalidad en los años siguientes, cumpliendo con los ciclos de mantenimiento exigidos.

El general Silva explicó que, tras ese proceso, la aeronave registró un uso moderado en términos de horas de vuelo. Entre 2021 y 2024 acumuló 345 horas, mientras que en 2025 voló 537 horas y en lo corrido de 2026 llevaba 155 horas.

Con base en esos datos, el comandante sostuvo que el avión aún tenía una amplia vida útil. “Podemos dividir las 20.000 horas que le quedan disponibles entre 500 y nos da que el avión puede volar 40 años más”, afirmó, citado por ese medio de comunicación.

El oficial también señaló que este tipo de aeronaves están diseñadas para operar durante largos periodos, siempre que se cumplan los mantenimientos requeridos.

El accidente del Hércules C-130, ocurrido pocos minutos después de despegar desde Puerto Leguízamo, generó una emergencia de gran magnitud que dejó múltiples víctimas entre militares y policías, así como decenas de heridos.

La tragedia ha provocado un intenso debate nacional sobre las condiciones del equipo militar, las decisiones en materia de defensa y las posibles responsabilidades en el siniestro.

Mientras el Gobierno ha planteado cuestionamientos sobre la antigüedad de los equipos, la Fuerza Aeroespacial insiste en que la aeronave cumplía con todos los requisitos técnicos para operar.

En paralelo, las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente, sin que hasta el momento exista una conclusión definitiva sobre lo ocurrido.

Los cuerpos de las víctimas están siendo trasladados a Bogotá para los respectivos análisis forenses, mientras continúan las labores de identificación y acompañamiento a las familias afectadas.

El caso se mantiene en desarrollo y las conclusiones de las investigaciones serán determinantes para esclarecer las causas del accidente y definir posibles medidas frente al futuro de la flota aérea militar del país.