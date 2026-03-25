Estos son los 31 programas de universidades en Colombia que están en el top 100 mundial

Colombia posicionó 170 programas académicos de 17 universidades en el ranking QS World University Rankings by Subject 2026, 31 de ellos entre los 100 mejores del mundo en su respectiva área- crédito Universidad de los Andes/Universidad de la Sabana/Universidad Nacional/Universidad Javeriana/VisualesIA

Cada año, la firma británica QS Quacquarelli Symonds —una de las organizaciones más reconocidas a nivel mundial en la medición de la calidad de la educación superior— publica una lista en la que compara, disciplina por disciplina, los mejores programas académicos del planeta.

No evalúa universidades en forma global ni les asigna un único puntaje general: lo que hace es analizar cada carrera o área del conocimiento por separado, con criterios propios para cada campo. La edición 2026, difundida en marzo, incluyó a Colombia con resultados que superan los de años anteriores.

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El país colocó 170 programas académicos en el listado general, frente a 161 en 2025 y 138 en 2024. Esos programas pertenecen a 17 universidades, una más que el año anterior. De ese total, 31 programas quedaron dentro de los 100 mejores del mundo en su respectiva área —en 2025 eran 24 y en 2024, 23—, y 7 de ellos se ubicaron entre los 50 primeros a nivel global.

En América Latina, Colombia ocupa el cuarto lugar, detrás de Brasil, Chile y México.

La Universidad de los Andes lideró el ranking QS 2026 con 14 programas entre los 100 mejores del mundo y siete entradas en el top 50, incluyendo posiciones históricas en Marketing, Economía y Derecho - crédito redes sociales

Ben Sowter, vicepresidente sénior de QS, señaló en el informe que “nunca antes tantas universidades del país habían figurado entre las 100 mejores” y que “en cinco años, el número total de instituciones entre las 100 mejores casi se ha cuadruplicado, pasando de ocho en 2021 a 31 en 2026”.

Los siete programas colombianos entre los 50 mejores del mundo

Estudios sobre el Desarrollo – Universidad de los Andes (puesto 27)

Teología, Divinidad y Estudios Religiosos – Pontificia Universidad Javeriana (42)

Ingeniería de Petróleos – Universidad Nacional de Colombia (42)

Ingeniería de Petróleos – Universidad Industrial de Santander (45)

Marketing – Universidad de los Andes (43)

Ciencias Sociales y Administración – Universidad de los Andes (49)

Derecho – Universidad de los Andes (49)

Los Andes y la Nacional, al frente

La Universidad Nacional de Colombia clasificó 39 programas en el ranking QS 2026 —más que cualquier otra institución del país— y debutó en tres disciplinas en las que nunca antes había figurado - crédito Universidad Nacional

La Universidad de los Andes registró 37 programas en el ranking y 14 dentro del top 100. Alcanzó posiciones históricas para instituciones colombianas: puesto 80 en Economía —primera vez que una universidad del país entra al top 100 en esa área—, puesto 49 en Ciencias Sociales y Administración —primera entrada colombiana al top 50—, y puesto 43 en Marketing, también inédito para el país.

Sowter destacó además que la institución “se destaca con récords en varias disciplinas importantes, entre ellas ciencias de la computación, administración de empresas y economía”.

La Universidad Nacional de Colombia clasificó 39 programas en total, con 8 en el top 100. Ascendió al puesto 80 en Lenguas Modernas y al 96 en Ciencias Sociales, y debutó en tres disciplinas nuevas: Estadística e Investigación de Operaciones (201–250), Ciencias de la Tierra y del Mar (201–275) e Inglés y Literatura Inglesas (251–300). Sin embargo, salió del top 50 en Ingeniería de Minas y Minerales, donde ahora figura en el rango 51–100.

Por primera vez en la historia del ranking QS por áreas, instituciones colombianas aparecen en disciplinas como Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Farmacia y Farmacología, y Artes Escénicas- crédito Colprensa

Otras instituciones destacadas

La Pontificia Universidad Javeriana clasificó 30 programas y fue la institución con mayor mejora porcentual: el 40% de sus entradas subieron de posición, ocho se mantuvieron estables y cuatro debutaron en 2026. La Universidad de Antioquia apareció con 19 programas, seguida por La Sabana con 9, Eafit con 8, El Rosario con 7 y el Externado de Colombia con 5.

Por primera vez, dos instituciones ingresaron al ranking: la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Artes Escénicas (101–150), y el Colegio de Estudios Superiores de Administración –Cesa–, en Estudios de Negocios y Administración (451–500).

Colombia también debutó en 2026 en áreas donde nunca había aparecido: Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Ciencias de la Tierra y el Mar, Artes Escénicas, Farmacia y Farmacología, y Estadística e Investigación de Operaciones.