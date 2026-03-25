Colombia

Cayó en Antioquia alias Bigotes, principal dinamizador de ingresos ilícitos del Clan del Golfo

Un operativo conjunto permitió la captura del que sería el segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, afectando las finanzas ilícitas y la capacidad de expansión de uno de los grupos armados más activos en la región

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La acción conjunta resultó en la retención de un integrante clave, responsable de actividades ilegales como narcotráfico, extorsión y explotación minera en varias regiones del país - crédito prensa Fuerzas Militares

La captura de alias Bigotes, identificado como el principal dinamizador de ingresos ilícitos del Clan del Golfo en Antioquia, representa un golpe significativo para la estructura financiera y logística del grupo armado.

El operativo, desarrollado en el municipio de Cáceres, en el departamento de Antioquia, fue llevado a cabo por el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, según informaron las autoridades en un comunicado oficial.

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“Bigotes”, cuyo nombre real no ha sido revelado por las autoridades, figura como el segundo cabecilla de la Estructura Roberto Vargas Gutiérrez, uno de los brazos operativos más activos del Clan del Golfo. Su trayectoria, que supera los 25 años en actividades delictivas, lo habrían posicionado como el principal responsable de la generación de ingresos ilícitos a través de narcotráfico, extorsión y explotación ilegal de yacimientos mineros en la región.

La captura de alias “Bigotes” debilita la estructura financiera y operativa del Clan del Golfo en el noroccidente de Colombia - crédito Fuerzas Militares
La captura de alias “Bigotes” debilita la estructura financiera y operativa del Clan del Golfo en el noroccidente de Colombia - crédito Fuerzas Militares

Impacto en la estructura financiera y operativa

Las autoridades indicaron que la detención de este líder criminal afecta de manera directa “la logística de este grupo armado organizado y su capacidad delictiva para realizar actividades relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y extorsiones en la región”, según lo confirmó el Comando de las Fuerzas Militares en su cuenta de X.

La operación también llevó a la captura de otras dos personas y a la incautación de material de guerra y equipos de comunicaciones, herramientas clave para las actividades de la estructura criminal. Por información que condujera a la detención de alias Bigotes, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta $1.500 millones.

La acción coordinada entre la fuerza pública no solo debilita la línea de mando de la Estructura Roberto Vargas Gutiérrez, también “fractura la conexión operativa entre esta facción y el Estado Mayor del Clan del Golfo”, explicaron.

El operativo en Cáceres involucró al Ejército, Fuerza Aeroespacial y Policía Nacional para detener al segundo cabecilla de la Estructura Roberto Vargas Gutiérrez - crédito @FuerzasMilCol / X
El operativo en Cáceres involucró al Ejército, Fuerza Aeroespacial y Policía Nacional para detener al segundo cabecilla de la Estructura Roberto Vargas Gutiérrez - crédito @FuerzasMilCol / X

Este golpe limita la capacidad de coordinación armada y la proyección de expansión de la organización en el noroccidente de Colombia.

Efectos sobre la expansión criminal y las comunidades

Uno de los resultados inmediatos de la detención de alias Bigotes es el freno a la estrategia de expansión del Clan del Golfo hacia la Costa Atlántica. De acuerdo con la institución policial, con esta operación se bloquea el eje logístico encargado de movilizar recursos, material bélico y personal armado hacia esa región.

El general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, destacó que la captura golpea “las finanzas, logística y línea de mando” del grupo criminal. “Hemos capturado a alias ‘Bigotes’, principal dinamizador de ingresos ilícitos del Clan del Golfo en Antioquia. Con este resultado afectamos esta estructura criminal del narcotráfico, extorsión y minería ilegal”, afirmó el oficial en X.

Las autoridades reafirmaron que continuarán las operaciones conjuntas para desarticular estructuras criminales y proteger la seguridad y el medio ambiente en Colombia - crédito @DirectorPolicia / X
Las autoridades reafirmaron que continuarán las operaciones conjuntas para desarticular estructuras criminales y proteger la seguridad y el medio ambiente en Colombia - crédito @DirectorPolicia / X

La presencia del Clan del Golfo en Antioquia, Chocó, Sucre y Córdoba ha estado asociada con amenazas, desplazamientos forzados y atentados contra comunidades, especialmente en el Bajo Cauca antioqueño. Autoridades locales subrayan que esta operación reduce la presión sobre la población civil y permite al Estado recuperar soberanía en áreas críticas, mitigando el riesgo de nuevos hechos violentos.

Es preciso mencionar que la explotación ilícita de yacimientos mineros figura como una de las fuentes de financiación más destructivas para la región de Antioquia. El avance de este tipo de actividades ilegales ha provocado graves afectaciones en zonas de alta biodiversidad, situación que reconocen tanto las Fuerzas Militares como Policía Nacional.

Acciones coordinadas continuarán en el territorio

A través del comunicado, las autoridades insistieron en que las operaciones conjuntas e interinstitucionales seguirán ejecutándose en el territorio nacional. El objetivo, según el Comando de las Fuerzas Militares, es “desarticular las estructuras criminales que afectan la seguridad del país, las economías legales, el medio ambiente y la tranquilidad de las comunidades”.

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