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Blessd reveló detalles de su concierto en Medellín: confirmó la asistencia de dos grandes invitados

La escena musical se prepara para recibir a Blessd el 28 de marzo en el Atanasio Girardot. El artista alista un espectáculo que ha despertado atención en el público

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Blessd prepara un concierto en
Blessd prepara un concierto en Medellín con posibles invitados internacionales - crédito @blessd/ Instagram

El cantante de música urbana Blessd anunció la lista de posibles invitados para su concierto del 28 de marzo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, un evento que se perfila como uno de los más relevantes del género en 2026.

El artista paisa prepara un espectáculo de gran magnitud, donde el perreo y la presencia de figuras internacionales marcarán la pauta de la noche.

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Blessd reveló por primera vez los nombres de quienes podrían acompañarlo en el escenario, durante una entrevista con un creador de contenido. Entre los invitados destaca Maluma, a quien el propio Blessd llama “Juancho”. En sus palabras: “Juancho siempre está para uno y más en estos momentos del estadio; él es el que más puesto está para venir a disfrutar”. Además, Blessd dejó abierta la posibilidad de una colaboración con Maluma una vez el artista termine su próximo álbum.

Otro de los nombres que figura como posible invitado es Anuel AA, con quien Blessd mantiene una relación cercana y varias colaboraciones previas. La presencia de Anuel AA aportaría un tinte internacional al espectáculo y permitiría a ambos compartir éxitos ante el público local, presencia que si fue confirmada por el cantante paisa.

El evento, programado para el 28 de marzo, aspira a reunir a grandes estrellas del género en el Atanasio Girardot - crédito @xeduardo333/ X

Sobre otros posibles invitados, Blessd mencionó a Ryan Castro y J Balvin, aunque aclaró que ambos se encuentran enfocados en sus proyectos en Estados Unidos. Sin embargo, dejó abierta la puerta a una aparición especial y no descartó la posibilidad de una sorpresa en la tarima.

El concierto en el Atanasio Girardot marcará el debut de Blessd en un estadio de esta envergadura y representa un paso clave en su consolidación como figura internacional del reguetón. Las entradas están disponibles a través de la plataforma TuBoleta, con varias localidades aún habilitadas. El objetivo del artista es lograr un “sold out” y convertir la noche en una celebración para sus seguidores, que esperan la presencia de múltiples referentes del género urbano.

Blessd confirmó que su concierto
Blessd confirmó que su concierto del 28 de marzo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín contará con invitados especiales, entre los que figuran Maluma y Anuel AA - crédito @blessd/ Instagram

Un video de Blessd y Luis Díaz en Alemania enciende expectativas sobre un proyecto conjunto

La reciente aparición de Blessd y Luis Díaz desde las instalaciones del Bayern Múnich desató una ola de reacciones en redes sociales, alimentando rumores sobre una posible colaboración musical entre el cantante urbano y el futbolista colombiano.

En un video publicado en Instagram, Blessd recorre los vestuarios y el campo de entrenamiento del club alemán, luciendo la indumentaria oficial del equipo. La escena alcanza uno de sus momentos más comentados cuando Luis Díaz aparece y, en tono amistoso, le dice: “Entonces, ¿qué haces acá? Deberíamos estar preparándote para el Atanasio”.

La cercanía entre ambos ha llamado la atención de seguidores y medios, quienes ven en la interacción la posibilidad de que Díaz participe en el próximo álbum de Blessd. Esta hipótesis se refuerza con el mensaje del cantante: “Estamos preparados para algo más grande”, lo que sugiere que la relación profesional podría ir más allá de la amistad y derivar en un proyecto conjunto.

No es la primera vez que Blessd y Díaz comparten públicamente gestos de apoyo. El año pasado, el delantero del Bayern Múnich envió al artista una camiseta especial de Adidas Originals, acompañada de un mensaje en video: “Este es un regalo para mi amigo Blessd, el bendito. Bueno, hermano, aquí te mando este hermoso detalle y un abrazo muy especial. Sabes que te quiero muchísimo, sigue rompiendo, hermano, cuídate mucho”.

El artista compartió con sus seguidores la noticia de su nuevo proyecto con el futbolista - crédito @blessd/IG

Blessd respondió agradeciendo el obsequio y expresando su entusiasmo: “Está muy chimba esta camiseta, se lo juro. Lucho, quiero mandarte un saludito muy especial, mi hermano. Estamos acá listos para romper en Brooklyn con más de 20.000 personas. Dios lo bendiga, un abrazo”.

La publicación del video desde Alemania incrementó las interacciones en las plataformas digitales de ambos, con comentarios de seguidores que celebran la buena relación entre el cantante y el futbolista. Los mensajes destacan el buen momento personal y profesional de Blessd, así como la naturalidad de Díaz fuera de las canchas.

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