Colombia

Video: Reapareció alias Candelario liderando una reunión armada con campesinos en Tibú: “Si yo no ayudo a liberar el Catatumbo, ¿quién lo va a hacer?"

Las imágenes difundidas por medios locales muestra a ‘Candelario’, señalado cabecilla de disidencias de las Farc, tomando la vocería en un encuentro armado con la comunidad rural en una zona marcada por la disputa territorial en Norte de Santander

Guardar

El regreso del reconocido comandante de las disidencias de las Farc genera atención en el corregimiento de Tibú, donde una reunión multitudinaria con la comunidad fue vigilada bajo estrictas medidas de seguridad armada - crédito La voz del Catatumbo

La reaparición de alias Candelario, presunto cabecilla de las disidencias de las Farc, encabezó una reunión masiva con campesinos en el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander, bajo un fuerte dispositivo de seguridad armado.

El hecho, registrado en video y divulgado por el medio local La voz del Catatumbo, ofrece un retrato de la persistente tensión y la frágil situación de orden público en la región fronteriza del Catatumbo. En las imágenes difundidas, alias Candelario se presenta ante la comunidad acompañado por un grupo de hombres con indumentaria militar y armas de largo alcance.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El líder, que se identifica como “hijo de la región”, dirige un discurso a los habitantes de la zona rural, mientras es escoltado por sus hombres en plena luz del día. La escena, reportada por medios locales, ilustra la capacidad de movilización y control territorial que mantienen algunos grupos armados ilegales en esta zona del Norte de Santander.

Alias Candelario, líder de las
Alias Candelario, líder de las disidencias de las Farc, reaparece públicamente en La Gabarra bajo fuerte seguridad armada - crédito La Voz del Catatumbo

Disputa territorial y mensajes a la comunidad

Durante la intervención, “Candelario” lanzó críticas directas contra voceros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización también presente en la región, y pone en evidencia la disputa territorial que persiste entre estructuras armadas ilegales.

“Estos carajos del ELN, esos voceros, qué sé yo, que pusieron, porque en ese tiempo yo no había escuchado a ”Silvana" ni al “viejo Ricardo”. O yo no los conocí. Bueno, digamos que son voceros o qué sé yo”, expresa en el video.

El líder armado recalcó su origen local y su compromiso con el territorio: “Si yo no ayudo a liberar el Catatumbo, ¿quién lo va a hacer?”, afirma ante los asistentes, remarcando su vínculo con la zona y buscando legitimidad entre los presentes. La intervención evidencia la estrategia de estos grupos para fortalecer su influencia sobre la población civil y consolidar posiciones frente a rivales armados.

Alias Candelario critica abiertamente al
Alias Candelario critica abiertamente al ELN y visibiliza la disputa territorial entre grupos armados en Catatumbo - redes sociales

Intimidación y presión sobre la población

Uno de los elementos que más preocupación generó tras la difusión del video es la admisión de “Candelario” sobre la realización de un “casa a casa” previo al encuentro, con el objetivo de identificar a quienes asistirían a la reunión.

Según sus palabras, “Aquí hay gente que no quiso venir hoy a la reunión. Uno entiende que es por miedo. Pero ¿qué miedo vamos a tener de gente que vive acá en la región? Porque yo que hice el casa a casa, me di de cuenta que hay gente que acá no está”.

La referencia a este tipo de acciones es interpretada por las autoridades como una medida de presión o intimidación sobre la comunidad, en un contexto en el que la presencia de actores armados condiciona la vida cotidiana y limita la autonomía de los habitantes rurales.

Contexto de seguridad en el Catatumbo

La crisis de seguridad en
La crisis de seguridad en el nororiente colombiano se agrava con la reaparición de líderes armados y el control sobre comunidades rurales - crédito Europa Press

La región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, se ha caracterizado en los últimos años por la presencia de distintos grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de las Farc y el ELN, que mantienen disputas por el control de rutas y actividades ilícitas.

Los constantes enfrentamientos y la presión sobre las comunidades han dificultado los procesos de desarrollo y acceso a servicios básicos, generando desplazamientos y vulneraciones de los derechos humanos.

La situación registrada en La Gabarra añade un nuevo capítulo a la crisis de orden público en el nororiente colombiano, donde el accionar de los grupos armados ilegales sigue marcando la agenda local y nacional. La reaparición de figuras como alias Candelario mantiene en alerta a las autoridades y a la población, en un escenario de permanente tensión y disputa territorial.

Temas Relacionados

alias CandelarioDisidencias de las FarcCatatumboTibúColombia-Noticias

Más Noticias

Accidente avión de la FAC: Las autoridades tendrían un conteo de 70 muertos preliminarmente; 44 cuerpos ya fueron recuperados

De las 128 personas que viajaban a bordo, Infobae Colombia conoció 33 cuerpos se encontrarían en la morgue en proceso de identificación, uno más permanecería en un dispensario y 10 estarían en el lugar del siniestro

Accidente avión de la FAC:

Exsenador arremetió contra encuesta que pone a Abelardo de la Espriella por debajo de Paloma Valencia: “Digamos las cosas como son”

Carlos Felipe Mejía, que intentó sin éxito aspirar al Senado por el partido de Salvación Nacional, no ocultó su inconformismo por los resultados de la más reciente medición, que pone al abogado de derecha en el tercer lugar de intención de voto

Exsenador arremetió contra encuesta que

Resultado Sinuano Noche hoy 23 de marzo

Al finalizar la jornada, se publicaron los números que resultaron premiados en el sorteo más reciente de la noche

Resultado Sinuano Noche hoy 23

Resultado Super Astro Luna hoy 23 de marzo

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna hoy

Atlético Nacional viaja a Estados Unidos sin seis figuras para el amistoso ante Cruz Azul: ¿qué hay detrás de las ausencias?

El club colombiano contará con figuras como Edwin Cardona y Alfredo Morelos para enfrentarse al equipo mexicano, en un duelo amistoso donde jóvenes y suplentes buscarán mostrarse tras la eliminación de la Copa Sudamericana

Atlético Nacional viaja a Estados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos a una

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno dejó sorprendido a

Pipe Bueno dejó sorprendido a Westcol al contarle que se le apareció la Virgen

Diomedes Díaz fue la inspiración de Aria Vega para el paso más viral de su canción ‘Chévere’

Santi Maye sorprendió al anunciar su boda con Laura Guzmán tras la confirmación del compromiso de Kika Nieto

Blessd y Luis Díaz encienden las redes con un video en el Bayern Múnich y despiertan rumores de colaboración musical

Alejandro Palacio contó las razones por las que se alejó de la televisión y la música: “Hubo un estancamiento”

Deportes

Atlético Nacional viaja a Estados

Atlético Nacional viaja a Estados Unidos sin seis figuras para el amistoso ante Cruz Azul: ¿qué hay detrás de las ausencias?

Indignación en El Campín: asistentes ignoraron el minuto de silencio por Santiago Castrillón en el juego Santa Fe vs. Medellín

Real Madrid, con sentido mensaje, lamentó muerte de Santiago Castrillón, canterano de Millonarios: “Nuestras condolencias a sus familiares”

James Rodríguez, el jugador que preocupa a Néstor Lorenzo en la última convocatoria de la selección Colombia antes del Mundial 2026

Esta será la camiseta que Francia usará en el Mundial 2026 y estrenará contra la selección Colombia en los amistosos de marzo