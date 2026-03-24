Soldado sobreviviente del avión Hércules relata cómo escapó antes de la explosión en Putumayo

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El soldado profesional Jhony Ortiz sobrevivió al accidente del avión Hércules en Putumayo y logró comunicarse con su familia tras el siniestro ocurrido en zona rural de Puerto Leguízamo, según información obtenida por Blu Radio. El hecho dejó múltiples víctimas y generó conmoción nacional.

El uniformado resultó herido, con fracturas y lesiones en la cabeza, pero fue trasladado a Bogotá donde permanece estable bajo atención médica especializada, según información obtenida por Blu Radio. Su testimonio permitió conocer detalles de lo ocurrido dentro de la aeronave.

El relato del soldado describe escenas de angustia y caos en el momento del accidente, en medio de las cuales logró liberarse y salir antes de la explosión del avión, lo que fue interpretado por su familia como un hecho milagroso.

Tras el siniestro del C-130 Hércules, el ministro de Defensa Pedro Sánchez aclaró que las explosiones registradas en redes sociales se debieron a la munición que llevaba la aeronave y no a un ataque armado, según el informe preliminar - crédito Suministrado

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Testimonio del sobreviviente

Tras el accidente, Jhony Ortiz logró comunicarse con su esposa, Natalia Micanquer, a quien le dio las primeras señales de vida. “Negra, papito Dios me quiso dar una segunda oportunidad de vida y estoy vivo de milagro”, le dijo, citado por Blu Radio, en medio de la emergencia.

La esposa del uniformado relató que durante varios minutos no tuvo información sobre su estado, lo que generó una fuerte angustia. Según explicó, inicialmente desde el batallón solo le confirmaron que la aeronave se había accidentado, sin detalles sobre los sobrevivientes.

Minutos después, Ortiz logró comunicarse nuevamente y le informó sobre su condición. “El avión en el que íbamos se estrelló. Estoy golpeado de la cabeza”, afirmó, citado por Blu Radio, lo que permitió confirmar que había sobrevivido al siniestro.

Un militar herido relató como se salvó de morir tras el accidente de la aeronave (Blu Radio)

El soldado presenta una fractura en el brazo y varias lesiones en la cabeza, por lo que fue trasladado al Hospital Militar Central en Bogotá, donde permanece bajo observación médica. Su estado ha sido reportado como estable.

Momentos de angustia dentro del avión

En su testimonio, el uniformado describió los momentos críticos dentro de la aeronave. “Solo recuerdo muchos gritos. Vi un hueco por donde logré salirme”, señaló, citado por Blu Radio, al relatar cómo logró escapar.

Según explicó, tras el impacto quedó atrapado entre equipaje y otros soldados. “Había soldados encima mío, me pisoteaban”, indicó, citado por ese medio de comunicación, evidenciando las condiciones extremas dentro del avión.

A pesar de tener el brazo fracturado, Ortiz logró liberarse y arrastrarse hasta encontrar una salida. “Le pedí mucho a Dios y logré salir por un hueco. Tenía la pierna atascada, pero con la fuerza que me dio papá Dios logré salir”, afirmó, citado por Blu Radio.

El soldado aseguró que logró salir instantes antes de que la aeronave explotara, lo que refuerza la gravedad de lo ocurrido y la magnitud del riesgo al que estuvo expuesto durante el accidente.

Relato familiar y contexto del accidente

La esposa del militar también narró los momentos previos al accidente, recordando la última conversación que tuvieron antes del despegue. Según indicó, Ortiz le informó que abordaría el avión con destino a Bogotá.

Los soldados lesionados serán posteriormente trasladados al Homil para su respectiva valoración médica - crédito @COL_EJERCITO / X

“Bueno, me voy a subir al avión”, fueron sus palabras antes del siniestro, citado por Blu Radio, lo que marcó el inicio de un periodo de incertidumbre para su familia.

Tras el accidente, la falta de información durante varios minutos incrementó la angustia, hasta que finalmente recibió la llamada en la que su esposo le confirmó que estaba con vida.

Natalia Micanquer también relató que sintió una especie de presentimiento horas antes del accidente, lo que añadió una carga emocional al momento en que conoció la noticia.

El testimonio del soldado y de su familia ha permitido reconstruir parte de lo ocurrido dentro de la aeronave, así como la forma en que algunos sobrevivientes lograron salir en medio de condiciones extremas.

En medio del proceso de recuperación, la comunicación con el uniformado ha sido limitada debido a su traslado y atención médica, mientras continúa bajo supervisión en Bogotá.

El caso ha generado impacto por la gravedad del accidente y por los relatos que evidencian la magnitud de lo ocurrido, en un hecho que sigue siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades.