Indignación en Quindío por la entrega de una estatua de John Lennon por parte del exnarco Carlos Lehder

El exnarco indicó que su intención es promover el arte en el país - crédito @CarlosLehder/Instagram

El 24 de marzo se llevó a cabo un evento en la Posada Alemana, una de las propiedades más representativas del emporio criminal de Carlos Lehder, que desde 2020 fue entregada a la Gobernación del Quindío para realizar allí un centro turístico.

La actividad se realizó con el objetivo de que Carlos Lehder, que retornó a Colombia tras pasar más de 30 años en una prisión de Estados Unidos, entregara de nuevo la estatua de John Lennon que representaba el lugar que le perteneció cuando era miembro del cartel de Medellín.

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Cabe recordar que hace más de 23 años la figura, del escultor Rodrigo Arenas Betancourt, desapareció de la Posada Alemana y desde entonces se tenía nula información sobre su paradero. Es por ello que sorprendió que Lehder emitiera una carta a la Gobernación del Quindío en la que se comprometió a devolver la estatua.

“En el 2003, se retiró la estatua de la Posada Alemana para resguardarla protectoramente en un lugar seguro; todo, ante un intento de robo, cometido por ladrones de metales buscando hurtarla y posiblemente fundirla. He procedido a ayudar a realizar la entrega de esta invaluable estatua, por cuanto la labor del señor Felipe Robledo, quien actualmente está a cargo de la Secretaría de Cultura, ha demostrado compromiso, responsabilidad y pertenencia, resultando motivante para lograr este cometido y esperando que quienes sigan en dicho cargo en lo sucesivo tengan la misma capacidad y el honor de dar lustre a esta escultura como patrimonio quindiano”, es parte del documento.

La figura de John Lennon desapareció en 2003 - crédito Colprensa/X

Sobre la estatua de John Lennon, una figura de bronce de tres metros que le fue entregada al capo en 1981. Inicialmente, fue ubicada frente a la discoteca de la Posada Alemana, que también está inspirada en la figura del exintegrante de The Beatles.

Antes de que se registrara la captura de Lehder, en este predio había varios afiches de Lennon y los demás integrantes de la banda británica, puesto que era una de las agrupaciones favoritas del fundador del cartel de Medellín.

En la entrega estuvo el secretario de Cultura del Quindío, Felipe Robledo, que agradeció a Lehder por la gestión que hizo para que la estatua fuera recuperada. “Hoy la estatua hace parte del patrimonio público del departamento; aquí quien ganó fue el Estado colombiano, esto ya no le pertenece al narcotráfico, sino a los 560.000 habitantes del Quindío”.

Varios aspectos de la Posada Alemana son homenajes de Lehder a The Beatles - crédito Más Allá del Silencio - YouTube/Facebook

En el evento se confirmó que, a pesar de que la figura será propiedad de la gobernación, los derechos de autor e imagen siguen siendo de los herederos de Rodrigo Arenas Betancur y de Carlos Lehder.

Además, en redes sociales se generó un debate sobre la importancia que le ha dado la Gobernación del Quindío a Carlos Lehder, que fue una de las figuras más destacadas del narcotráfico en Colombia durante los 80.

“Estamos reviviendo muertos. La estatua no representa nada de nada para el Quindío más allá de ser parte de la opulencia que tuvo esta región gracias al auge del narcotráfico que dañó y mató a tantos”, “Quieren venderlo como el que impulsó el turismo en la región, buscan lavarle la cara a Lehder” o “Esto no hará que el país se olvide de todo lo que hizo, ya nada le borra el pasado señor Lehder”, son algunos de los comentarios al respecto.

Lehder devolvió la estatua de John Lennon a la Posada Alemana - crédito @CarlosLehder/Instagram

Debido a la polémica, en su cuenta de Instagram, Carlos Lehder publicó un video en el que afirmó que lo único que busca con la entrega de la estatua es recuperar un bien cultural de la región.

“Significa que cada uno de nosotros tiene un deber de enseñarles a nuestros hijos y nietos sobre la cultura. Somos 52 millones de colombianos y necesitamos promover la fe en los que se dedican a hacer monumentos; ese fue el arte del maestro Rodrigo. La música es esa fantasía y produjo el baile y nos gusta mucho bailar”, fueron las palabras de Lehder.