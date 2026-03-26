Colombia

El gusto por John Lennon de Carlos Lehder, una muestra de la extravagancia y los ideales políticos del excapo

Después de 23 años de haber sido robada de la Posada Alemana, el exnarco entregó la figura del artista británico a la Gobernación del Quindío

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Carlos Lehder - John Lennon
El excapo devolvió la figura del artista británico que estaba desaparecida desde 2003 - crédito Gobernación del Quindío

El 24 de marzo se llevó a cabo en la Posada Alemana, hotel construido por el exnarco Carlos Lehder en Salento, Quindío, en los 80, la entrega, por parte del colombo-alemán, de la estatua de John Lennon que estaba en el sitio desde su inauguración y que había sido robada en 2003.

La figura fue recibida por el secretario de Cultura del Quindío, Felipe Robledo Martínez, que le quitó importancia al pasado de Lehder y afirmó que con este gesto ganó el turismo de la región.

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“Hoy quien ganó fue el Estado colombiano y la sociedad civil, quienes a través de sus instituciones lograron que lo que antes era una propiedad creada con dineros fruto de lo ilícito, hoy sea una propiedad de lo público, pensada por y para la gente”.

Cabe recordar que la Posada Alemana fue entregada a la Gobernación del Quindío, que adelanta un proyecto turístico.

La Posada Alemana es un punto emblemático para la región tanto por su historia como por su potencial turístico - crédito @Jorgeanpa / X
La Posada Alemana es un punto emblemático para la región tanto por su historia como por su potencial turístico - crédito @Jorgeanpa / X

La historia de la afinidad de Lehder con John Lennon

La vida de Carlos Lehder fue diferente en comparación con la de los que llamó “socios” durante varios años, puesto que el colombo-alemán venía de una familia acomodada del Quindío, mientras los demás integrantes del cartel de Medellín habían tenido una infancia marcada por las carencias.

El intelecto de Lehder es una muestra de las oportunidades para estudiar que tuvo, lo que incluyó su formación en un internado de Estados Unidos, algo que lo hizo tener un resentimiento por ese país.

Durante su auge criminal, antes de que en Colombia lo conocieran como un temido capo, Lehder llegó a crear un partido político llamado Movimiento Latino y Nacional, además de que fundó el periódico Quindío Libre, en los que exponía más de sus ideales de vida, mencionando a John Lennon, integrante de The Beatles, como uno de sus referentes.

Cabe mencionar que el británico se describía como un socialista instintivo y un pacifista radical, aspectos que Lehder mencionaba durante sus intervenciones en Colombia.

Carlos Lehder
Lehder mencionó a Lennon como uno de sus artistas favoritos - crédito Colprensa

La posición política de Lehder quedó al descubierto en reiteradas ocasiones, puesto que en las entrevistas que protagonizó antes de ser objetivo de las autoridades, mencionaba que la cocaína era una “bomba atómica” que acabaría con Estados Unidos y que esto permitiría que volviera la “dignidad de los pueblos del tercer mundo”.

Aquellos que estuvieron en las fiestas que realizó el exnarco afirman que en las celebraciones siempre sonaban canciones de The Beatles, y que en uno de esos eventos nació la idea de hacerle un homenaje a su artista favorito.

Tras planificar lo que sería la Posada Alemana, Lehder decidió que el lugar tendría un sitio para destacar la imagen de Lennon, por lo que le pidió al escultor Rodrigo Arenas Betancur que la creara.

La figura de John Lennon desapareció en 2003 - crédito Colprensa/X
La figura de John Lennon desapareció en 2003 - crédito Colprensa/X

En la Posada Alemana, que tenía 24 cabañas familiares, un restaurante bávaro y otras excentricidades, se destacaba una discoteca repleta de afiches de The Beatles, además de que frente a ella fue instalada la imponente estatua de cobre de John Lennon.

En su cuenta de Instagram, Carlos Lehder publicó un video en el que afirmó que lo único que busca con la entrega de la estatua es recuperar un bien cultural de la región.

“Significa que cada uno de nosotros tiene un deber de enseñarles a nuestros hijos y nietos sobre la cultura. Somos 52 millones de colombianos y necesitamos promover la fe en los que se dedican a hacer monumentos; ese fue el arte del maestro Rodrigo. La música es esa fantasía y produjo el baile y nos gusta mucho bailar”, fueron las palabras de Lehder.

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