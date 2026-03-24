Accidente avión de la FAC: Las autoridades tendrían un conteo de 70 muertos preliminarmente; 44 cuerpos ya fueron recuperados

Más de 120 ocupantes viajaban en la aeronave, principalmente personal militar cuando se estrelló en Putumayo - crédito @MinMedio/X

Un accidente aéreo en el departamento de Putumayo podría haber dejado una de las peores tragedias militares en años, en la historia de Colombia. La aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se habría desplomado en zona rural apenas minutos después de despegar de la pista de La Tagua, en la mañana del lunes 23 de marzo; las cifras preliminares de afectados habrían generado un panorama confuso.

Según fuentes militares consultadas por Infobae Colombia, la aeronave transportaba 128 personas, de las cuales 11 corresponderían a tripulantes de la FAC, 115 serían militares del Ejército Nacional y 2 agentes pertenecerían a la Policía Nacional.

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Si se confirmaran estos datos, se trataría de una operación de transporte con una alta concentración de personal de las fuerzas de seguridad.

Miembros del ejército se reúnen en el lugar del accidente de un avión militar colombiano en Puerto Leguízamo, Putumayo - crédito Reuters

En cuanto a las víctimas fatales, se hablaría de 70 fallecidos (reporte sobre las 8:00 p. m.). De ese total, 33 cuerpos podrían encontrarse en la morgue —aún en proceso de identificación—; además, se indicaría que un soldado fallecido se encuentra en un dispensario cercano y que 10 cuerpos permanecerían en la zona del accidente; es decir, que no ha realizado el levantamiento. Finalmente, habría 26 cuerpos que aún no se han recuperado del sitio del accidente.

Cabe destacar que el 23 de marzo, el rescate fue detenido en horas de la noche, por seguridad de los equipos, y se informó que continuarán en la búsqueda el martes 24 de marzo.

Por otro lado, los heridos podrían ascender a 51, entre ellos, 12 habrían sido trasladados a centros médicos: 9 hacia Florencia y 3 hacia Bogotá. Los demás heridos se encontrarían en movimiento hacia la capital a bordo de otra aeronave Hércules.

Un avión Hércules C-130 de la FAC sufrió un accidente cerca de la pista de La Tagua, en Puerto Leguizamo - crédito @MinMedio/X

Tanto el número de muertos como el de heridos, y su estado de salud, están pendientes de una confirmación oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que ha pedido tiempo para verificar adecuadamente a los miembros sobrevivientes y notificar con claridad a los seres queridos de los que se encontraban en la aeronave el estado de cada individuo.

El Ejército Nacional habría informado que, hasta el momento, no quedaría personal herido en Puerto Leguízamo, Putumayo. Las labores de búsqueda podrían continuar durante la jornada siguiente, se esperaría que, conforme avance la identificación de los fallecidos, se proceda a trasladar los cuerpos a sus lugares de origen.

La tragedia aérea en Putumayo deja al menos 70 fallecidos y 51 heridos tras la caída de un C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito prensa MinDefensa

De confirmarse los datos, la distribución de las víctimas reflejaría un escenario crítico para la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional. Los porcentajes preliminares indicarían que cerca del 54% de los ocupantes podrían haber fallecido, mientras que aproximadamente el 40% se encontraría herido.

FAC confirmó la muerte de 6 de los 11 tripulantes de la aeronave

En este mismo sentido, la FAC informó que seis de sus tripulantes habrían perdido la vida en el accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo y precisó que se trata de cuatro oficiales y dos suboficiales que formaban parte de la tripulación de la aeronave siniestrada.

Teniente coronel Amador Pinilla Juan Pablo

Mayor Fernández Camargo Jaime

Mayor Rojas Vaelandia Natalia

Subteniente Gonzalez Herrera Julian David

Técnico primero Méndez Torres Javier

Técnico segundo Pinzón Reyes Jonathan

La institución aérea lamentó la muerte de cuatro oficiales y 2 sociales - crédito FAC

Así se reportaron durante el 23 de marzo las cifras del accidente aéreo

El primer balance se registró sobre las 11:00 a. m.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el general Carlos Fernando Silva Rueda, confirmó que el balance oficial reporta a 77 heridos –que requieren atención médica, pero su vida no se encuentra en peligro– y 43 en situación de atención.

En su mensaje, el alto mando aseguró que en la aeronave Hércules con matrícula FAC1016 se movilizaban 114 militares y 11 tripulantes con destino hacia el municipio de Puerto Asís, y que tendría como parada final la ciudad de Bogotá.

El general Carlos Silva, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, informó que un helicóptero medicalizado UH60 y un equipo de médicos también se movilizan para clasificar a los heridos y facilitar su traslado a hospitales en Neiva, Florencia y Bogotá.

El General Carlos Silva, Comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ofrece un reporte preliminar sobre el accidente de un avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, Putumayo. La aeronave transportaba personal del Ejército Nacional - crédito FAC

A esa misma hora se desconocía la causa exacta del accidente, cosa que no cambió durante todo el día. Las investigaciones comenzaron con el envío de un equipo especializado al sitio del siniestro.

“Tan pronto despegó la aeronave sufrió algún problema y se precipitó a tierra, a más o menos un par de kilómetros desde el aeropuerto”, explicó el general Silva.

El incidente ocurrió a las 9:50 a. m. y, de acuerdo con el reporte oficial, las operaciones de rescate y atención médica continúan mientras se espera información adicional sobre la situación de los ocupantes y el avance de las pesquisas.

Según la información disponible, el accidente del Hércules C-130 ocurrió poco después de despegar, cuando la aeronave cayó a tierra cerca de la zona aeroportuaria.

Militares fueron trasladados a los centros médicos, incluido el Catam en Bogotá, tras el accidente aéreo en Putumayo - crédito Prensa Fuerzas Militares

Los heridos, en su mayoría militares, reciben atención en centros médicos locales y se preparan traslados a ciudades con mayor capacidad hospitalaria.

Las autoridades insisten en que los datos actuales son preliminares y que la cifra de lesionados podría modificarse a medida que avancen las labores de rescate y verificación.

El segundo balance se registró sobre las 3:00 p. m.

El presidente Gustavo Petro informó cerca de las 3:00 p. m. sobre el estado de los militares tras el accidente del avión Hércules en Putumayo, por lo que en la red social X señaló: “83 militares jóvenes vivos hasta ahora, es el pueblo del Putumayo quienes los salvaron de la muerte, pasaron hasta la pista del aeropuerto y llevaron agua y amor a los muchachos. Así es como se construye una patria, agradezco a los padres y a las madres que cruzaron corriendo las distancia hasta el avión Hércules accidentado para salvar los hijos de otras madres y padres (sic)”.

El mandatario también destacó la labor de los soldados en la emergencia y la prioridad de la vida: “Agradezco a los y las soldadas que estando en el lugar fueron corriendo a salvar la vida de sus compañeros, prueba de amor y solidaridad hermosa, me arrodillo ante ustedes, vamos al máximo, al menor número de vidas perdidas… es la vida la prioridad de la sociedad y del Estado (sic)”.

El presidente se pronunció sobre el accidente aéreo de la Fuerza Aérea de Colombia en Putumayo - crédito @petrogustavo/X

“Espero que la médica gerente del hospital militar responda al máximo de capacidad. Para quienes no se puedan transportar deben llegar los hospitales de guerra que compré, transportables y médicos y médicas deben llegar al lugar, incluido el hospital de guerra movible que le entregué a Bogotá y no sé dónde está (sic)”, concluyó en su mensaje.

El segundo balance se registró alrededor de las 7:00 p. m.

Carlos Claros, secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo (Putumayo), confirmó la cifra de víctimas fatales tras el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) ocurrido la mañana del lunes 23 de marzo.

“Infortunadamente, tenemos 33 personas fallecidas en la morgue del municipio de Leguízamo”, afirmó, visiblemente afectado por la tragedia que golpea al municipio, en conversación con Noticias RCN.

Según Claros, además de los fallecidos, se atendieron 81 heridos en el Hospital María Angelines y en el Dispensario Naval. De ellos, 58 personas fueron evacuadas: 8 trasladadas hacia Florencia, dos al Hospital Militar y 48 que se dirigían a Bogotá.

Carlos Claros confirmó que la morgue del municipio recibió 33 cuerpos tras el accidente del Hércules de la FAC - crédito Alcaldía municipal de Leguízamo/Facebook

“Estamos aquí todas las instituciones que hacemos parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, evaluando las situaciones, pero sobre todo haciendo todo lo posible para poder sacar a los soldados heridos de este terrible accidente”, explicó para el medio en mención.