Equipo de Alejandro Estrada dejó en ‘shock’ a sus seguidores tras polémico mensaje por supuesto premio compartido con Tebi Bernal

La tensión sube en 'La casa de los famosos Colombia 3' tras una nueva controversia entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal - crédito cortesía Canal RCN

La recta final de La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada volvió a poner el foco sobre las tensiones internas entre los concursantes; esta vez, la atención recayó sobre Alejandro Estrada y Tebi Bernal, luego de una serie de desacuerdos que tacharon la buena amistad que ambos sostuvieron dentro del reality show.

El hecho que desata la controversia surge tras unas declaraciones de Alejandro Estrada dentro del programa que se transmite 24/7, donde menciona la posibilidad de compartir parte del premio en caso de ganar la competencia. Esa frase circuló entre los seguidores del formato y se formó una pelea entre los fandoms, lo que rápidamente trascendió al tema del encierro televisivo.

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La reacción del equipo del actor, conocido por sus papeles en Padres e hijos, Tu voz estéreo, El estilista, entre otros, fijó una postura sobre cualquier interpretación relacionada con promesas económicas dentro del programa y marca distancia frente a lecturas que vinculan esas palabras con compromisos reales fuera del juego.

El conflicto apareció cuando Alejandro Estrada mencionó la posibilidad de compartir parte del premio en caso de ganar la competencia - crédito cortesía Canal RCN

“Cualquier comentario que Alejandro pueda hacer dentro de la casa sobre ayudar, compartir o apoyar a alguien nace de su corazón, de su nobleza y de su manera de ser, pero no constituye una promesa formal, una obligación exigible ni un compromiso económico autorizado”, se lee en parte de ese mensaje.

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Reacción del equipo de Estrada tras declaraciones dentro del ‘reality’

El comunicado insiste en que las decisiones económicas del actor pertenecen a un esquema profesional y estructurado, ajeno a las dinámicas del concurso. Bajo esa línea, recalcó que ninguna conversación dentro del programa tiene validez como compromiso de entrega de dinero.

“Las decisiones económicas de Alejandro no se toman por culpa, por presión, por chantaje emocional ni por comentarios hechos frente a cámaras. Se toman con responsabilidad, con criterio, con estructura y con el acompañamiento de su equipo. Y en ese sentido, es importante que todos los seguidores estén tranquilos: si Colombia decide que el premio se lo debe llevar Alejandro, le pertenece a Alejandro”, se lee en el mensaje.

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La organización que representa al actor también deja claro que, en caso de que el público lo declare ganador del reality, el premio corresponde de manera exclusiva a Alejandro Estrada. El texto descarta cualquier tipo de reparto o acuerdo paralelo con otros participantes.

“No existe ningún acuerdo vigente para repartirlo con otros participantes, ni autorización alguna”, señala el mensaje que fue difundido por el Instagram del propio Alejandro Estrada, que marca una posición frente a las expectativas que surgen entre seguidores y concursantes.

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En su pronunciamiento, la organización insiste en que las palabras de Alejandro Estrada responden a gestos personales y no a acuerdos formales ni obligaciones exigibles - crédito @alejoestrada/Instagram

El pronunciamiento también rechaza la idea de que conversaciones dentro de la convivencia puedan transformarse en obligaciones económicas posteriores. El equipo también sostuvo que no existe reconocimiento de porcentajes ni participación del premio para excompañeros o integrantes de campañas dentro del reality.

En otro punto del comunicado, el equipo del actor hace referencia a la relación con Tebi Bernal. Allí se plantea que, tras la decisión de Alexa Torrex de escoger a Alejandro Estrada como jefe de campaña por encima del creador de contenido, la convivencia entre ambos sufre un quiebre evidente.

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“Lo que pasó hoy dejó ver algo importante: cuando el juego no salió como Tebi esperaba, su reacción no fue de respeto hacia Alejandro, sino de reproche. No fue de gratitud por la amistad que construyeron, sino de señalamiento. No fue de competencia limpia, sino de molestia porque la decisión de Alexa no lo favoreció”, se lee en el mensaje, que estuvo dividido en dos partes.

Además, el equipo de Estrada planteó que una relación personal no depende de beneficios económicos ni de decisiones dentro de una competencia televisiva: “Una amistad real no se mide por cuánto dinero estás dispuesto a entregar. Una amistad real no se rompe porque una decisión no te favorece”.

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El equipo de Alejandro Estrada señaló que el actor no compartiría un premio con ninguno de sus compañeros de reality, menos con Tebi Bernal - crédito cortesía Canal RCN

¿Qué fue lo que dijo Alejandro Estrada, que su equipo dice que se malinterpretó?

El origen del desacuerdo estuvo con la llegada de los “jefes de campaña”, escenario en el que Tebi Bernal dijo que sintió inconformidad por la elección de Alexa Torrex como jefa de campaña de Alejandro Estrada; fue esa decisión lo que abrió un distanciamiento entre ambos participantes, que hasta ese momento mantenían cercanía en el programa.

En medio de esa situación, Alejandro Estrada comentó dentro de la casa su intención de entregar parte del premio si resulta ganador de la tercera temporada. En conversación con Alexa Torrex, afirmó: “Si yo gano, le voy a dar algo (…) será algo considerable porque él necesita el dinero”, al referirse a Tebi Bernal.

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“Le voy a dar algo considerable si llego a ganar, lo juro por mi mamá linda que está en el cielo”, confesó el actor ante las cámaras.

Más adelante, durante la gala del 27 de mayo, Alejandro Estrada reafirmó su postura sobre un posible reparto del premio dentro del grupo conocido como “los especialistas”, lo que intensificó la conversación entre seguidores del programa.