Néstor Lorenzo aceptó que expuso a Sebastián Villa en la prelista de la selección Colombia: “No se merecía eso”

Néstor Lorenzo fue blanco de polémicas por el llamado de Sebastián Villa a la prelista de la selección Colombia al Mundial 2026 - crédito FCF / Independiente Rivadavia

La selección Colombia entró en polémica durante la concentración en Medellín y Bogotá, debido a la aparición de Sebastián Villa en la prelista de 55 jugadores, pues está condenado en Argentina por violencia de género y afrontó un juicio por abuso sexual.

Néstor Lorenzo salió a aclarar lo que pasó con Villa, pues provocó todo un escándalo en distintos sectores de la sociedad colombiana, en especial en grupos feministas que pidieron la salida del atacante de Independiente Rivadavia por sus antecedentes y el daño que le haría a la imagen de la plantilla.

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Por lo pronto, el conjunto cafetero entrena en Bogotá, ya tiene a 18 de los 26 convocados al Mundial 2026 y el técnico dio detalles de cómo encontró a sus dirigidos, pues uno de ellos llegó con una lesión y otro tuvo que hacer trabajos diferenciados, que era James Rodríguez.

“No debí exponerlo”

El inicio de la concentración de la Tricolor empezó con el pie izquierdo por el anuncio de la prelista, en la que aparecían jugadores que nadie esperaba en la Tricolor, uno de ellos fue Jhon Jáder Durán, de pocos minutos en el Zenit, o Neiser Villarreal, que nunca ha trabajado con el combinado mayor.

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En el caso de Sebastián Villa, las críticas fueron por su pasado judicial en Argentina, pues desde 2020 inició el juicio por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés, que lo acusó de agresiones constantes durante la convivencia, por eso fue condenado a dos años y tres meses de prisión, cuya ejecución es condicional.

Sebastián Villa lleva dos años siendo determinante para Independiente Rivadavia, con el que ya salió campeón de la Copa Argentina 2025 - crédito Independiente Rivadavia

Sobre eso, Néstor Lorenzo habló en Noticias Caracol sobre lo que pasó con el delantero de Independiente Rivadavia, explicó que la razón de contactarlo fue por razones deportivas, gracias a su momento con el cuadro argentino, pero lamentó que su pasado pesara más.

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“El tema de Sebastián (Villa) fue duro, él no se merecía eso, no debí exponerlo. Los hombres, las mujeres, los hogares pensaban distinto. La decisión fue futbolística; pero sin duda que el contexto no le ayudó”, fueron las palabras del entrenador de la selección Colombia.

Esta fue la prelista en la que Sebastián Villa apareció con opción de jugar con la selección Colombia - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

De otro lado, Villa tampoco se ha pronunciado sobre esa aparición en la prelista de la Tricolor, aunque tiempo atrás admitió que deseaba volver al equipo, pues su último llamado fue en 2019, durante la época del entonces técnico Carlos Queiroz y cuando era figura en Boca Juniors.

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La situación de James Rodríguez y Jhon Córdoba

Otro punto que Néstor Lorenzo tocó en la entrevista fue el momento en que debió informarles a varios futbolistas que no eran parte de la convocatoria al Mundial 2026: “Siempre que llamé a un jugador, lo llamé por teléfono. Cuando los llamo, les digo que ponerse la camiseta de la selección es lo máximo; después, decirles que no van es muy duro, cuesta muchísimo despegarse de lo sentimental, porque han estado cuatro años. Primero, la camiseta es lo principal; lo segundo es jugar bien para que la gente sea feliz y se abrace”.

James Rodríguez trata de mejorar su condición física, por la falta de minutos en Minnesota United - crédito FCF

Sobre el grupo actual, el entrenador explicó que “faltan cuatro o cinco, pero muy bien, todos con muchas ganas, algunos vienen de jugar, otros están jugando. Gracias a Dios, todos están físicamente bien. El único que tiene problemas en uno de los tendones es Jhon Córdoba, pero va evolucionando bien. Con una actitud bárbara en los entrenamientos, muy feliz de juntar al grupo y llevándolo a donde está“.

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Finalmente, Lorenzo habló sobre cómo va la evolución de James Rodríguez, de poca continuidad en Minnesota United: “Está motivado, muy bien. Ha jugado poco, vamos a llevarlo de a poco. Lo venimos trabajando en la parte física, con el balón en reducido, pero va bien. Se le hizo trabajo complementario cuando jugaba en Minnesota, como en Medellín”.