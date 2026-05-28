Colombia capturó y expulso a ‘Ruano’, uno de los criminales más buscados en Ecuador: se delató al disparar en fiestas clandestinas

El ecuatoriano estaba escondido en Colombia desde hace varios meses - crédito Policía Nacional

El 28 de mayo la Policía Nacional de Colombia informó sobre la captura y expulsión de Juan David Cabezas Ruano, alias Ruano, uno de los criminales más buscados en Ecuador y pieza clave en la estructura Iván Ríos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

El operativo se llevó a cabo en Tumaco, Nariño, donde la Policía Nacional, la Dipol y Migración Colombia encontraron a “Ruano”, que sería el segundo cabecilla del grupo criminal delincuencial La Siate, que tiene presencia en San Lorenzo, Ecuador, en donde hay una orden de captura contra Cabezas.

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De acuerdo con las autoridades, “Ruano” es responsable de actividades criminales en Colombia y Ecuador mediante afectaciones contra la población civil, homicidios, tráfico de armamento, reclutamiento forzado y finanzas criminales. También es señalado de dinamizar las economías criminales en zona fronteriza relacionadas con narcotráfico, minería ilegal y extorsión a comerciantes y campesinos.

El criminal ecuatoriano estaba escondido en Tumaco, Nariño - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional de Colombia confirmó que en coordinación con Migración Colombia se realizó el procedimiento administrativo de expulsión en el Puente Internacional de Rumichaca, donde las autoridades ecuatorianas realizaron la captura por los delitos cometidos en ese país.

“Esta operación refleja la cooperación binacional para la seguridad fronteriza entre las autoridades del Gobierno Ecuatoriano y la Policía Nacional de Colombia, e impacta de forma directa en el despliegue criminal transfronterizo del Gaor Coordinadora Guerrillera del Pacífico”, informó la Policía.

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Tras varios meses de seguimiento, “Ruano” fue descubierto en territorio colombiano debido a que protagonizó fiestas clandestinas en las que disparaba con ametralladoras y otro tipo de armamento, lo que alertó a los locales en Tumaco, que informaron a las autoridades sobre estos hechos.

El criminal fue encontrado gracias a las fiestas que protagonizo en Nariño - crédito Policía Nacional

Captura de ´Ruano’ es noticia en Ecuador

El Ministerio del Interior de Ecuador anunció la detención de “Ruano”, y mencionó que se trata de un “objetivo de alto valor” que deberá afrontar procesos judiciales por asesinato, intimidación y porte ilegal de armas de fuego.

“El sujeto fue detenido en territorio colombiano y tras los procesos legales correspondientes será trasladado y entregado a las autoridades ecuatorianas para continuar con su proceso judicial”.

El comandante de la Policía Nacional de Ecuador, el general Pablo Dávila, declaró que este resultado es una muestra del trabajo en conjunto que realizan las autoridades de ambos países para combatir a los grupos armados y delincuenciales.

“La captura de alias Ruano, considerado objetivo de alto valor, es resultado del trabajo investigativo, la cooperación internacional con autoridades policiales de Colombia y el firme compromiso que tenemos como Policía de Ecuador para proteger a la ciudadanía. Cada acción ejecutada reafirma nuestra decisión de enfrentar con firmeza al crimen organizado y fortalecer la seguridad”.

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'Ruano' era uno de los criminales más buscados en Ecuador - crédito Policía Nacional

Cabe recordar que la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) es una organización armada ilegal que surgió como una disidencia de las antiguas FARC, tras la separación de la Segunda Marquetalia liderada por Iván Márquez. La CNEB está conformada principalmente por dos estructuras: los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, con presencia en los departamentos colombianos de Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá y Amazonas, especialmente en zonas cercanas a la frontera con Ecuador.

En territorio ecuatoriano, ha ampliado su influencia, aprovechando la porosidad de la frontera y la presencia de corredores estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal. Este grupo ha mantenido alianzas y disputas con bandas locales ecuatorianas como Los Choneros y Los Lobos; además, son responsables de acciones armadas, extorsión y control de rutas ilícitas.

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Actualmente, el poder territorial del grupo armado se ha extendido luego de hechos violentos en Ecuador que han generado tensiones y cuestionamientos entre los países vecinos y la responsabilidad de las autoridades de cada nación para combatir al Gaor.