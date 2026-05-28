CNE aclaró qué pasará con los votos que obtengan los candidatos presidenciales que renunciaron: expidió una circular

Tres candidatos y candidatas presidenciales han renunciado a su aspiración - crédito Camila Díaz/Colprensa

A través de la Circular Sala Plena N° 001 de 2026, expedida el 28 de mayo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la autoridad electoral explicó en detalle cómo se debe efectuar la contabilización de los votos de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales que presentaron su renuncia a las elecciones, que se llevarán a cabo el 31 de mayo.

Las instrucciones que yacen en el documento van dirigidas a las comisiones escrutadoras, para que tengan clara la clasificación de las tarjetas electorales que tengan marcaciones en las opciones correspondientes a candidatos que dimitieron de su postulación.

“Cuando un candidato a la Presidencia de la República presente renuncia formal a su postulación con anterioridad a la jornada electoral, la casilla de la tarjeta electoral que le corresponda deja de representar una opción legalmente válida”, precisó.

Así quedó el tarjetón electoral para las elecciones presidenciales 2026. Incluye a quienes renunciaron - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

En ese sentido, el CNE aclaró que las marcaciones que los ciudadanos realicen sobre la opción de un aspirante que haya renunciado, deberán calificarse y contabilizarse como votos no marcados.

“Estos votos carecen de entidad para producir eficacia electoral en ningún sentido; por lo tanto, no se sumarán a favor del voto en blanco ni de otra candidatura o coalición participante o adhesión efectuada por el candidato que renunció, no se computarán como votos nulos, ni se tendrán en cuenta para el cálculo del umbral o la determinación de la votación total válida”, detalló.

PUBLICIDAD

En desarrollo...