Exviceministro de Defensa aseguró que el accidente de avión de la FAC en Putumayo es el reflejo de problemas en la capacidad aérea: “No es coincidencia”

Gustavo Niño Furnieles denuncia que cada 100 días ocurre un accidente de aeronaves de las fuerzas militares colombianas - crédito REUTERS

El accidente del avión Hércules C130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo, Putumayo, ocurrido la tarde del lunes 23 de marzo, abrió una nueva ola de críticas al gobierno de Gustavo Petro. En el centro del debate se sitúa el deterioro operativo de las Fuerzas Militares, señalado por voces expertas del sector.

Gustavo Niño Furnieles, quien se desempeñó como exviceministro de Defensa, expresó su preocupación por la frecuencia de estos hechos.

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“Cada 100 días se siniestra una aeronave de nuestras fuerzas militares en el gobierno de Gustavo Petro. Esto ya no es coincidencia, es deterioro operativo”, escribió en su cuenta de X.

En los últimos 43 meses, al menos 12 aeronaves de la fuerza pública han sufrido accidentes, según el seguimiento realizado por Niño. Para el exfuncionario, este escenario no es un evento aislado, sino la muestra de que “es el reflejo de una capacidad aérea que se está debilitando”.

En los últimos 43 meses, al menos 12 aeronaves de la Fuerza Pública colombiana se accidentaron, según el exviceministro de Defensa - crédito @GustavoNinoF/X

Niño fue directo al analizar las causas, lanzando una pregunta que él mismo respondió: “¿La causa de fondo?” y agregó que la raíz del problema está en “recortes en operación aérea, menos recursos para funcionamiento y una realidad crítica: hasta el 60% de la flota en tierra”.

Para el exviceministro, la reducción de horas de vuelo conlleva “menos entrenamiento = mayor riesgo”, una situación que, en sus palabras, “no es discurso, es doctrina operacional básica”.

La crisis se agrava con la falta de soluciones efectivas desde el Ejecutivo. El exviceministro subrayó la dimensión política del problema: “El Ministro de Defensa no es ajeno a esto, fue general de la Fuerza Aérea. Sabe exactamente lo que significa perder capacidad operativa… y lo está permitiendo. Cuando se conoce el problema y no se corrige, ya no es error: es negligencia”.

Tras el accidente, la discusión se ha centrado en la responsabilidad del gobierno y el deterioro de la capacidad operativa de la Fuerza Pública. La preocupación principal es que la reducción de recursos y la falta de entrenamiento aumentan el riesgo de accidentes, como el ocurrido en Putumayo, y que las medidas para modernizar la flota aún no han avanzado.

El deterioro operativo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se atribuye a recortes presupuestarios y reducción en operación aérea - crédito @GustavoNinoF/X

Niño concluyó que el gobierno ha intentado avanzar con un documento CONPES y un CONFIS para modernizar la capacidad militar desde 2023, pero, según él, “han sido incapaces”.

Después de Brasil y Argentina, Colombia es de los países con mayores accidentes aéreos

Colombia figura como el tercer país con más accidentes aéreos en Sudamérica en la última década, solo superado por Brasil y Argentina, según registros oficiales citados por El Tiempo.

El país mantiene un promedio de un siniestro mensual que afecta tanto a aeronaves civiles como militares y privadas.

En los últimos 20 años, han ocurrido 604 siniestros aéreos en el territorio colombiano. De ese total, 396 se clasificaron como accidentes con consecuencias fatales, desapariciones o daños estructurales graves. Otros 208 incidentes fueron considerados situaciones de alto riesgo, aunque sin llegar a provocar víctimas o daños irreversibles.

Hasta un 60% de la flota militar permanece en tierra, lo que implica menos entrenamiento y un mayor riesgo en la Fuerza Pública - crédito ElMun2/Facebook/Presidencia

La causa más común de estos sucesos es la falla o mal funcionamiento del sistema de propulsión, responsable de 138 casos, lo que representa un 22,8% de los incidentes graves. Los errores de pilotaje que conducen a la pérdida de control, junto con problemas en sistemas secundarios y contactos anormales con la pista, figuran también entre los motivos más frecuentes.

El fenómeno denominado “vuelo controlado contra el terreno”, en el que la aeronave impacta por pérdida de referencias o errores de navegación, aparece en 40 registros oficiales.

La mayoría de los accidentes resulta de una combinación de factores mecánicos y humanos, y rara vez existe una causa aislada. Los riesgos aumentan especialmente en operaciones con aeronaves ligeras y en entornos geográficos complejos.