Colombia

Desaparecieron tres personas en el Parque Nacional Natural Chingaza durante el puente festivo de marzo

Las acciones coordinadas desde la noche del 22 de marzo llevaron a la movilización de equipos interinstitucionales que mantienen informadas a las familias de los involucrados

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El operativo de búsqueda en
El operativo de búsqueda en Chingaza se intensificó - crédito Camilo García/EFE

Un operativo de búsqueda y rescate en Chingaza se activó tras confirmarse que tres personas se extraviaron en el Parque Nacional Natural Chingaza, ubicado en Cundinamarca. La acción coordinada, liderada por Parques Nacionales Naturales de Colombia, involucra la participación de la Policía Nacional y la Alcaldía de Fómeque, además de una comunicación constante con los familiares para reportar cualquier tipo de avance.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el rastro de las tres personas se perdió en la noche del 22 de marzo de 2026 en el Parque Chingaza, que comúnmente es visitado por turistas y locales para realizar actividades de ecoturismo. Tras confirmarse la situación, se llevó a cabo la activación inmediata de un operativo formal de búsqueda y rescate.

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Los equipos interinstitucionales avanzan de manera ininterrumpida en la localización de los extraviados y mantienen informadas a las familias tras la habilitación de un puesto de mando unificado instalado a las 10:00 p. m., según lo reportado por Parques Nacionales Naturales de Colombia a través de sus canales oficiales.

La emergencia en Chingaza activó
La emergencia en Chingaza activó un comando conjunto que intenta obtener pistas - crédito Eaab

El hecho desató todo un despliegue conjunto de autoridades ambientales, policiales y municipales enfocado en la pronta ubicación de las personas desaparecidas en el popular parque entre los grupos que valoran las caminatas por estas áreas protegidas.

Del mismo modo, se dio a conocer que dos comisiones interinstitucionales fueron asignadas para cubrir áreas estratégicas y operar bajo estrictas directrices de coordinación.

Rutas cubiertas durante la búsqueda y rescate de las tres personas perdidas en Chingaza

El reporte oficial emitido por las autoridades indicó que las labores de búsqueda se concentran en sectores definidos para la búsqueda dentro del parque. Los equipos exploran principalmente La Paila, Cerro de los Órganos, Laguna del Medio, Lagunas Encadenadas y el Camino Monfortiano.

El sector de La Paila ha sido señalado como principal centro de convergencia para las labores de rescate. Asimismo, se indicó que el plan de acción incluye el desplazamiento simultáneo de las dos comisiones interinstitucionales, que avanzan por diferentes rutas para reforzar la cobertura y optimizar las probabilidades de hallazgo.

El parque cuenta con una
El parque cuenta con una gran cantidad de especies silvestres - crédito @mapalozano.wildlife / Instagram

Llamado a la comunidad por parte de las autoridades a cargo de la búsqueda

Mientras continúan las tareas de rescate, Parques Nacionales Naturales de Colombia mantiene información actualizada para los familiares de los extraviados.

A través de un comunicado oficial de las autoridades se realizó un llamado dirigido a la ciudadanía y comunidades locales para que, en caso de contar con información relevante, la reporten sin demora, teniendo en cuenta que cada minuto que pasa es crucial para encontrar a las personas en buen estado y poder brindarles la atención que requieren.

El canal oficial dispuesto para reportar detalles del caso es la línea nacional de emergencias 123 o el contacto directo con las autoridades de Policía del municipio de Fómeque. Y es que la participación de la sociedad es considerada crucial para agilizar la ubicación de las personas y apoyar a las familias, según lo destacó el organismo.

Las autoridades piden el apoyo
Las autoridades piden el apoyo de la comunidad para avanzar - crédito Parques Nacionales Naturales

Recomendaciones para visitantes del Parque Chingaza

Como medida preventiva, Parques Nacionales Naturales de Colombia recuerda a los visitantes la importancia de seguir las normas y utilizar únicamente las zonas habilitadas para el ecoturismo. Acceder a áreas no autorizadas, sobre todo en la noche o con baja visibilidad, expone a riesgos tanto a turistas como a rescatistas.

La autoridad ambiental insiste en que cumplir las directrices oficiales reduce las posibilidades de perderse en los senderos y facilita la respuesta ante emergencias. Además, el hecho de respetar los trayectos indicados contribuye a proteger la integridad de los visitantes y respalda la labor continua de vigilancia sobre el Parque Nacional Natural Chingaza.

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