Colombia

Accidente aéreo en Putumayo se convertiría en la mayor catástrofe de la FAC: superaría la tragedia de Santa Ana en 1938

El accidente de un C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana con 128 ocupantes, que dejó al menos 70 muertos y 51 heridos, revive la memoria de uno de los episodios más dolorosos de la aviación militar que marcó la historia nacional

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El accidente del C-130 Hércules
El accidente del C-130 Hércules en 2026 se convierte en uno de los siniestros más graves para la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito Visuales IA

La mañana del lunes 23 de marzo de 2026, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) sufrió un accidente aéreo de gran magnitud que marcó a las Fuerzas Armadas y a la sociedad.

Un C-130 Hércules con 128 personas a bordo —entre ellas, 11 tripulantes de la FAC, 115 militares del Ejército Nacional y 2 agentes de la Policía Nacional— se precipitó, dejando al menos 70 fallecidos y 51 heridos, según el reporte oficial entregado a Infobae Colombia.

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Gobernadores locales informaron que 44 cuerpos fueron recuperados: 33 permanecen en la morgue, uno corresponde a un soldado regular en un dispensario y 10 aún están en el sitio del siniestro, a la espera del levantamiento técnico. Los equipos de rescate siguen en la búsqueda de 26 cuerpos pendientes por localizar, mientras avanza el proceso de identificación de los restos.

La tragedia aérea de la
La tragedia aérea de la FAC deja al menos 70 fallecidos y 51 heridos, movilizando a personal de rescate y autoridades nacionales - crédito @MinMedio/X

Este accidente representa uno de los eventos más luctuosos para la aviación militar colombiana en tiempos recientes y genera conmoción dentro del país. Las cifras oficiales y la lista de víctimas continúan bajo estricta revisión por parte de las autoridades, en medio de la complejidad del operativo de rescate y evacuación.

Una tragedia que remite a Santa Ana, 1938

El siniestro de 2026 revive en la memoria colectiva otro episodio que marcó un antes y un después en la historia de la aviación nacional: la tragedia de Santa Ana, ocurrida el 24 de julio de 1938. El hecho, registrado durante una ceremonia militar en el Campo de Marte de Santa Ana —hoy Cantón Norte, en Usaquén, Bogotá—, es considerado la mayor catástrofe aérea de la FAC en Colombia.

Hawk II F11C de la
Hawk II F11C de la División General de Aviación Militar Nacional Colombia. La aeronave involucrada en el accidente de 1938 estaba identificada con la matricula AM-820 - crédito Alas de la Fuerza Aerea Colombiana / Facebook

Según la División General de Aviación Militar Nacional Colombia, la jornada de 1938 reunía a más de 500 invitados, entre ellos el presidente saliente Alfonso López Pumarejo y el electo Eduardo Santos. El evento, organizado para celebrar los 400 años de la fundación de Bogotá y la conmemoración de la batalla del Pantano de Vargas, contemplaba una exhibición aérea a cargo de una escuadrilla de cinco Hawk II F11C.

La maniobra conocida como “la carrera del ratón”, liderada por el teniente piloto César Abadía, consistía en que los cinco cazas ejecutaran acrobacias en fila india, siguiendo los movimientos de su comandante. Tras una primera pasada sin contratiempos, el teniente Abadía realizó una maniobra imprudente a solo 30 metros de altura y perdió el control del aparato, que se precipitó hacia una de las tribunas colmadas de espectadores.

El accidente en 2026 revive
El accidente en 2026 revive el recuerdo del desastre de Santa Ana en 1938, la mayor catástrofe de la aviación militar colombiana - crédito El accidente en 2026 revive el recuerdo del desastre de Santa Ana en 1938, la mayor catástrofe de la aviación militar colombiana / Facebook

La hélice del avión abrió paso entre la multitud, causando la muerte de 75 personas, entre civiles y militares, y dejando más de 100 heridos. Muchas víctimas eran niños y asistentes que se encontraban en primera fila, atrapados por el pánico y la estampida.

Figuras históricas atrapadas en la tragedia

Entre los heridos en Santa Ana se encontraba Misael Pastrana Borrero, que años después asumiría la presidencia de Colombia (1970-1974). Tenía 15 años y sufrió heridas graves que requirieron cirugía, dejando secuelas en su rostro.

Durante su mandato, los medios recordaban el accidente al referirse a su peculiar expresión facial. También resultaron lesionados el general Julio Berrío París y otras figuras del ámbito militar y político.

En la tragedia de Santa
En la tragedia de Santa Ana de 1938 resultaron heridos futuros presidentes y murieron familiares de figuras políticas, marcando la historia nacional - Alas de la Fuerza Aerea Colombiana / Facebook

El impacto de la tragedia alcanzó a familias enteras y altos funcionarios. Dos hermanas de Julio César Turbay Ayala —que también sería futuro presidente de Colombia entre 1978 y 1982— murieron en el siniestro. La magnitud del accidente conmocionó a la sociedad y a la dirigencia política del momento, aunque los presidentes López Pumarejo y Santos salieron ilesos.

Medios de la época documentaron que la imprudencia del piloto y la baja altura de la maniobra fueron las causas principales. El teniente Abadía sobrevivió, pero fue arrestado y procesado por violaciones a las normas de seguridad, tras una investigación en la que salió a la luz que había sido suspendido previamente por asumir riesgos excesivos.

Funeral de las víctimas de
Funeral de las víctimas de la catástrofe aérea en el Campo Santa Ana, 1938 - crédito Fotos Antiguas Bogotá y Colombia / Facebook

La memoria colectiva y el olvido

A pesar del alto costo humano y del impacto social, la tragedia de Santa Ana fue diluyéndose en la memoria histórica. El tiempo y el relevo generacional relegaron el episodio a los archivos y a los relatos de algunos cronistas, aunque representa la mayor pérdida de vidas en un solo evento para la aviación militar colombiana.

Las cifras oficiales difieren en algunos registros, pero coinciden en que murieron entre 61 y 75 personas, y más de un centenar resultó lesionada. La prensa nacional de entonces reflejó el trauma y la incertidumbre en la sociedad, que presenció cómo un acto de celebración se transformó en una de las escenas más cruentas de la historia reciente.

La memoria colectiva sobre la
La memoria colectiva sobre la tragedia de Santa Ana se ha desvanecido, pero sirve como advertencia ante nuevos retos en la aviación militar colombiana - crédito Fotos Antiguas Bogotá y Colombia / Facebook

Días después del accidente, el presidente López Pumarejo comentó con humor que se había salvado gracias a que estaba “rodeado de dos Santos”, en referencia a la familia del presidente electo y el entonces alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Santos.

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