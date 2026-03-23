Plan de $1,3 billones para Providencia: reconstrucción, hospital y corrección de fallas tras el huracán Iota de 2020

Propiedades debastadas por el Iota - crédito Defensoría del Pueblo

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres anunció un plan de 1,3 billones de pesos para corregir fallas en la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina tras el huracán Iota, según información obtenida por Revista Semana. La iniciativa busca mejorar las condiciones de infraestructura y atender necesidades pendientes en las islas.

El plan será presentado ante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y contempla una intervención integral en vivienda, servicios y desarrollo social, según información obtenida por Revista Semana. La propuesta se estructurará en dos fases para garantizar su implementación progresiva.

La estrategia incluye programas enfocados en recuperación temprana, sostenibilidad y fortalecimiento de las condiciones de vida en las islas afectadas, con el objetivo de corregir errores detectados en procesos anteriores de reconstrucción.

Reconstrucción de Providencia tras Iota en Semana Santa de 2022 | EFE/ Nicolás Galeano / Presidencia De Colombia /

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Intervenciones y prioridades del plan

El proyecto contempla la ejecución de seis líneas estratégicas que abarcan desde la reconstrucción de viviendas e infraestructura hasta el desarrollo sostenible y la gestión del riesgo. Entre estas se incluyen iniciativas relacionadas con transporte, servicios sociales básicos y fortalecimiento de la soberanía alimentaria.

Uno de los principales objetivos será corregir las fallas detectadas en viviendas que fueron reconstruidas tras el paso del huracán Iota, así como avanzar en la construcción de nuevas soluciones habitacionales. En este contexto, se prevé la edificación de 100 viviendas de interés social para atender necesidades de la población.

Además, el plan incluye la construcción de un hospital de nivel 2 y un albergue definitivo, en cumplimiento de decisiones judiciales. Estas obras buscan fortalecer la capacidad institucional y garantizar condiciones adecuadas para la atención de la población en la isla.

También se contempla la reconstrucción de infraestructura educativa, cultural y deportiva, lo que permitirá avanzar en la recuperación integral del territorio y mejorar las condiciones de acceso a servicios para la comunidad.

Enfoque social y desarrollo sostenible

La iniciativa incorpora un enfoque diferencial que reconoce las necesidades del pueblo raizal, así como la importancia de preservar su identidad cultural. En ese sentido, se han incluido acciones orientadas a fortalecer la gobernanza local y promover la participación de la comunidad en los procesos de reconstrucción.

Consorcio Providencia habla sobre los costos de la reconstrucción de la isla. Colprensa.

Asimismo, se plantean proyectos relacionados con la transición energética y el desarrollo productivo, especialmente en sectores como la pesca, que representan una fuente clave de sustento para la población.

Estas medidas buscan dinamizar la economía local y generar oportunidades sostenibles.

El plan también contempla la adquisición de tierras a través de la Agencia Nacional de Tierras, con el objetivo de facilitar el desarrollo de proyectos y garantizar condiciones adecuadas para la población afectada.

Comunidad en Providencia | Foto: Colprensa

“La versión actualizada del PAE fue elaborada por la UNGRD mediante consulta previa... garantizando la inclusión de las prioridades del pueblo Raizal”, señalaron desde la entidad, citado por Revista Semana, al destacar el enfoque participativo de la estrategia.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca avanzar en la recuperación integral de Providencia y Santa Catalina, atendiendo tanto las necesidades de infraestructura como los aspectos sociales y económicos que quedaron afectados tras el paso del huracán Iota.