Colombia

Este es el balance oficial tras el accidente de avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Puerto Leguízamo: van 77 heridos

El comandante de la institución, Carlos Fernando Silva Rueda, aseguró que se activaron todos los protocolos de contingencia y los militares fueron trasladados a centros asistenciales para atención urgente

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En la aeronave viajaban 114
En la aeronave viajaban 114 militares y 11 tripulantes en el momento del accidente - crédito Ángel Luis Reyes Herrera/Jetphotos/Elmun2/Facebook

El accidente aéreo reportado en la mañana del lunes 23 de marzo en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), en el sur de Bogotá, sigue generando consternación en todo el territorio nacional.

De hecho, horas después del incidente, el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el general Carlos Fernando Silva Rueda, confirmó que, hasta el momento, el balance oficial reporta a 48 uniformados heridos.

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En su mensaje, el alto mando aseguró que en la aeronave Hércules con matrícula FAC1016 se movilizaban 114 militares y 11 tripulantes que iniciaban su ruta de ascenso con destino hacia el municipio de Puerto Asís.

Sin embargo, el gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina Acosta declaró que, por infortunio, el listado de víctimas mortales ya fue abierto, tras indicar la presunta muerte de ocho militares.

El General Carlos Silva, Comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ofrece un reporte preliminar sobre el accidente de un avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, Putumayo. La aeronave transportaba personal del Ejército Nacional - crédito FAC

En esa misma línea, el mandatario departamental indicó que la cifra de heridos habría aumentado a más de 70 uniformados, de los cuales 15 se encuentran en un estado crítico en centros asistenciales de Puerto Leguízamo.

Un balance de 81 pasajeros de la aeronave afectados. Sabemos que había más de 100 pasajeros, pero este es el reporte de todo el rescate que se ha hecho durante la mañana: ocho víctimas fatales, 73 heridos y 15 en estado crítico”, declaró el gobernador en diálogo con El Tiempo.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que aún se encuentran en las labores para establecer el estado de salud de 43 militares mientras avanza el rescate.

Hasta el momento hubo 77 heridos en el hospital, un muerto, 43 personas por establecer su estado. Aún no se conoce las causas del accidente del avión Hércules. Fuerza a las familias de los soldados jóvenes de la Patria”, señaló el presidente.

El presidente Gustavo Petro confirmó
El presidente Gustavo Petro confirmó que la cifra de heridos ascendió a 77 militares - crédito X

Entretanto, el general Silva señaló que la intervención inmediata de la Armada Nacional, que cuenta con una base en la zona, permitió que los heridos fueran trasladados rápidamente a centros asistenciales en Puerto Leguízamo.

Las autoridades confirmaron que el comandante del Comando Aéreo de Combate No. 6 y el almirante Córdoba ya coordinan las labores en el lugar del accidente.

Para reforzar la atención médica, la Fuerza Aeroespacial envió un avión ambulancia que está por aterrizar en la zona. Además, un C-130 con capacidad para 50 camillas partió desde Bogotá para el traslado masivo de lesionados, seguido por un avión Casa 295 con espacio para 24 camillas adicionales.

El general Carlos Silva, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, informó que un helicóptero medicalizado UH60 y un equipo de médicos también se movilizan para clasificar a los heridos y facilitar su traslado a hospitales en Neiva, Florencia y Bogotá.

Actualmente, se desconoce la causa exacta del accidente. Las investigaciones comenzaron con el envío de un equipo especializado al sitio del siniestro.

“Tan pronto despegó la aeronave sufrió algún problema y se precipitó a tierra, a más o menos un par de kilómetros desde el aeropuerto”, explicó el general Silva.

El incidente ocurrió a las 9:50 a. m. y, de acuerdo con el reporte oficial, las operaciones de rescate y atención médica continúan mientras se espera información adicional sobre la situación de los ocupantes y el avance de las pesquisas.

Según la información disponible, el accidente del Hércules C-130 ocurrió poco después de despegar, cuando la aeronave cayó a tierra cerca de la zona aeroportuaria.

Los heridos, en su mayoría militares, reciben atención en centros médicos locales y se preparan traslados a ciudades con mayor capacidad hospitalaria.

Las autoridades insisten en que los datos actuales son preliminares y que la cifra de lesionados podría modificarse a medida que avancen las labores de rescate y verificación.

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