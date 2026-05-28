Denuncian inscripción irregular de ciudadanos como testigos electorales de campañas de la “derecha”: “Sin su consentimiento”

La congresista María José Pizarro aseguró que los ciudadanos pueden denunciar irregularidades en el correo denuncias@movimientopactohistorico.co - crédito VisualesIA

María José Pizarro, congresista del Pacto Histórico y jefa de debate del candidato presidencial Iván Cepeda Castro, informó que han recibido denuncias por parte de personas que aseguran haber sido inscritas como testigos electorales pese a que jamás dieron su consentimiento para ello.

“Hemos recibido decenas de denuncias de personas que nos informan que fueron inscritas como testigos electorales de las campañas de la extrema derecha o del uribismo, ojo, sin su consentimiento. La democracia se defiende participando, pero también denunciando”, indicó la senadora.

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Por eso, instó a la ciudadanía a denunciar ante las autoridades cualquier hecho irregular que identifique o del que sea víctima en relación con la jornada electoral que se aproxima (primera vuelta - 31 de mayo de 2026). Aseguró que es necesario alertar sobre actos de violencia, intimidaciones contra equipos de campaña, presiones en el ejercicio del voto, compra de votos, amenazas o desinformación.

“Tu denuncia puede ayudar a proteger garantías democráticas y el derecho de la ciudadanía a elegir libremente, de manera consciente”, precisó.

Pizarro recordó los canales a través de los cuales los ciudadanos pueden dar a conocer hechos anómalos que pueden comprometer las elecciones presidenciales:

Sitio web: www.vigiaelectoral.org

Correo electrónico: denuncias@movimientopactohistorico.co

Celular: 3244056099

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