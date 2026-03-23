Autoridades investigan accidente de tránsito en el que murió la hermana menor de Dilan Cruz: ya manejan una hipótesis

La muerte de Mayerly Cruz, hermana de Dilan Cruz, conmueve a Bogotá y pone el foco en la seguridad vial urbana - crédito denis011114 / Instagram

La muerte de Mayerly Cruz, hermana menor de Dilan Cruz, generó conmoción entre familiares y allegados.

Las autoridades de tránsito de Bogotá trabajan en el esclarecimiento de las causas del accidente en el que murió la joven el 20 de marzo. El hecho tuvo lugar en la localidad de Kennedy, en la intersección de la calle 26 sur con carrera 72, y permanece bajo análisis por parte de la Policía de Tránsito.

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De acuerdo con el reporte inicial compartido a El Espectador, en el siniestro estuvieron involucrados un automóvil de servicio público, conducido por un hombre de 53 años, y una motocicleta particular identificada por la placa GKV13H, manejada por Sulay Cruz, de 22 años.

La joven falleció como resultado del impacto. Las autoridades aclararon al medio citado que este informe es preliminar y que el caso sigue en verificación.

El accidente de tránsito en el que falleció Mayerly Cruz ocurrió en la localidad de Kennedy, en la intersección de la calle 26 sur con carrera 72 - crédito denis011114 / Instagram

Hipótesis sobre la dinámica del accidente

En sus primeras declaraciones, la Policía de Tránsito explicó que, además de las pesquisas técnicas en curso, manejan una hipótesis central sobre el accidente: la motociclista habría transitado entre vehículos al momento del siniestro. Aunque no se descartan otras circunstancias, esta maniobra figura como una de las principales líneas de investigación.

El comandante de la Policía de Tránsito reiteró, en entrevista recogida por el mismo medio, que la investigación “permitirá establecer con claridad las responsabilidades y circunstancias del accidente”. Por ahora, no se reportan capturas ni denuncias por robo, y los hechos quedaron circunscritos a la dinámica vial.

El impacto en la familia Cruz

La familia de Dilan Cruz enfrenta una nueva tragedia seis años después de la muerte del joven durante las protestas en Bogotá. La partida de Mayerly Cruz generó numerosos mensajes de solidaridad en redes sociales y reabrió el recuerdo de las pérdidas que ha vivido el núcleo familiar.

La familia Cruz, ya marcada por la tragedia de Dilan en 2019, enfrenta una nueva pérdida y numerosos mensajes de solidaridad en redes sociales - crédito denis011114 / Instagram

Antes de confirmarse el fallecimiento de Mayerly, su hermana mayor, Denis Cruz, publicó un video en el que solicitó atención médica oportuna para su familiar durante su hospitalización en la Clínica Medical de Kennedy.

“Mi hermana tuvo un accidente de tránsito y su estado de salud es muy crítico, tiene muchas partes del cuerpo muy comprometidas y, como familia, lo único que pedimos es que todo lo que se haga por ella sea de manera correcta, con mucho cuidado y con mucha humanidad”, expresó Denis Cruz, en un video compartido en sus redes sociales.

Horas más tarde, tras conocerse la muerte de Mayerly, Denis compartió un mensaje en redes sociales: “Te fuiste y con eso sentí que se fue una parte de mí. No sé cómo seguir sin ti, no sé de dónde voy a sacar fuerzas cuando siento que ya no me quedan”.

En el mismo mensaje hizo referencia a la ausencia de Dilan y a la conexión entre ambos hermanos: “Sé que ahora estás en un lugar mejor, junto a nuestro hermanito Dilan… mis dos angelitos, dos almas que siempre estuvieron conectadas, tanto que ni la muerte pudo separarlos”.

Las autoridades continúan el esclarecimiento del accidente vial, sin capturas ni denuncias por robo relacionadas con el caso de Mayerly Cruz - crédito denis011114 / Instagram

La madre de Mayerly y Dilan, Yenny Alejandra Medina, también manifestó su dolor a través de un video difundido por la cuenta de TikTok de Denis Cruz. “Dios, devuélveme a mi hija”, fue la frase que acompañó sus palabras de despedida.

Contexto: el caso Dilan Cruz y la búsqueda de justicia

La familia Cruz ya había atravesado una situación de alto impacto mediático y social en 2019, cuando Dilan Cruz, de 18 años, murió por un trauma craneoencefálico tras recibir el impacto de un proyectil disparado por un miembro del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante una protesta en el centro de Bogotá.

El caso desató un debate nacional sobre el uso de la fuerza pública y marcó la agenda política del país en ese momento.

El caso refuerza el contexto de dolor de la familia Cruz tras la muerte de Dilan Cruz durante las protestas sociales y su búsqueda de justicia - crédito Sergio Acero/Colprensa

Desde entonces, la madre y la hermana mayor han impulsado acciones legales y conmemorativas para mantener viva la memoria de Dilan. Ahora, la familia enfrenta una nueva pérdida, mientras la investigación sobre el accidente de Mayerly avanza y la comunidad permanece atenta a los resultados oficiales.