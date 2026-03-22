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Melissa Martínez contó cómo descubrió la infidelidad de Matías Mier y por qué firmó el divorcio en solo 4 días

Después de varios años, Melissa Martínez decidió hablar de uno de los episodios más duros de su vida, relacionado con el final de su matrimonio con Matías Mier

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Melissa Martínez relata cómo enfrentó
Melissa Martínez relata cómo enfrentó su divorcio con Matías Mier y la exposición mediática que acompañó la separación - crédito @Melissamartineza/Instagram

Durante mucho tiempo, el silencio fue la forma en la que la periodista deportiva Melissa Martínez decidió manejar uno de los episodios más dolorosos de su vida personal. Sin embargo, recientemente habló con franqueza sobre lo que significó su separación del futbolista uruguayo Matías Mier, una ruptura que no solo marcó el final de su matrimonio, también un proceso emocional complejo que tuvo que enfrentar bajo la mirada pública.

La historia de su divorcio fue ampliamente comentada a finales de 2022, cuando la relación terminó en medio de rumores, publicaciones y titulares. Durante ese tiempo, muchas versiones circularon, pero ella había optado por mantenerse al margen. Ahora, con distancia emocional, decidió contar cómo vivió realmente ese momento y por qué fue uno de los episodios más difíciles de su vida.

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La periodista deportiva rompió el
La periodista deportiva rompió el silencio sobre la infidelidad y la manera en que se enteró del final de su matrimonio - crédito @melissamartineza/Instagram

Más allá del fin de la relación, lo que más la golpeó fue la forma en la que se enteró de la infidelidad y la manera en que la situación se hizo pública. Según relató, no hubo una conversación previa ni un espacio privado para hablar de lo que estaba pasando. Todo ocurrió de manera inesperada, en medio de llamadas y publicaciones que comenzaron a circular.

“Me enteré de dos formas. [La primera], estaba acostada y comenzó a vibrar el celular, yo contesté y era una persona que estaba llamando en una madrugada. Y la confirmación la recibí con una fotografía en una revista de chismes… eso fue duro”, confesó Melissa con notable nostalgia en entrevista con Caracol Televisión.

Ese momento, según explicó, no solo significó el final de su matrimonio, también el inicio de una etapa marcada por la exposición mediática. La periodista aseguró que una de las cosas que más le dolió fue sentirse desprotegida en medio de la situación, especialmente por la persona con la que compartía su vida. “Creo que lo que más me dolió de ese capítulo fue la exposición, el sentir que la persona que me cuidaba no me cuidó en ese momento”, añadió, haciendo referencia a la falta de protección emocional por parte de Matias Mier.

La comunicadora también recordó cómo fue la última conversación que tuvo con él. Según contó, fue una charla breve, marcada por la presión mediática y el momento emocional que estaba atravesando. En ese diálogo entendió que la relación ya había terminado definitivamente y que ambos tomarían caminos distintos.

Melissa Martínez firmó su divorcio
Melissa Martínez firmó su divorcio en apenas cuatro días tras la confirmación pública de la ruptura - crédito @melissamartineza/Instagram

“Tuvimos una última conversación, que para mí fue muy corta y en medio del desespero de la situación en la que me veía envuelta: publicada en todas las redes sociales. Me hizo entender que él había tomado un camino distinto al mío. A los 4 días había firmado mi divorcio”, reveló para sorpresa de los televidentes.

La rapidez con la que se firmó el divorcio cerró legalmente una relación que, hacia el público, parecía estable, pero que internamente ya atravesaba dificultades. Con el paso del tiempo, Melissa ha reflexionado sobre lo ocurrido y sobre la forma en que terminan las relaciones. “El amor se puede acabar en cualquier instante y se puede conversar. Yo creo que cuando las personas son buenas, por donde pasan dejan las cosas genuinamente bien”, reflexionó Martínez, enviando un mensaje directo sobre la importancia de la honestidad en las rupturas.

A pesar de que pasaron los años, la periodista admitió que durante mucho tiempo sintió que necesitaba una disculpa para poder cerrar ese capítulo emocional. Esa llamada nunca llegó, y tuvo que aprender a cerrar el proceso por su cuenta.

El proceso de divorcio de
El proceso de divorcio de Melissa Martínez y Matías Mier fue seguido de cerca por medios y redes sociales en 2022 - crédito @melissamartineza/Instagram

“A pesar de todo yo lo único que necesitaba después de ese adiós era una disculpa, ya no, pero en ese momento, como estaba todo tan reciente, yo decía ‘si tan solo cogiera el teléfono y dijera lo siento por lo que pasó’, para mí estaba cerrado. Me tocó cerrar sola”.

Frente a esa situación, tomó una decisión rápida para cuidar su salud emocional y buscar ayuda profesional. “A los 5 días había iniciado terapia para recuperarme de eso”, explicó, dejando claro que su salud mental fue prioridad desde la primera semana del escándalo. Hoy, al mirar atrás, la periodista habla del tema con más tranquilidad, entendiendo que fue un proceso doloroso, pero también una etapa que la obligó a reconstruirse emocionalmente lejos de lo que alguna vez imaginó para su vida personal.

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