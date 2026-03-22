“El proceso comienza con el reclutamiento de menores de edad”: disidencias de Iván Mordisco expanden violencia desde Cauca

Las disidencias de Iván Mordisco fortalecen su estructura en el Cauca y envían combatientes a otras regiones, tras entrenar menores y consolidar operaciones criminales en zonas estratégicas del país|Sebastian Marmolejo/Long Visual Press

Las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco consolidan en el Cauca su principal centro de operaciones desde donde coordinan acciones criminales hacia otras regiones del país, según información obtenida por Revista Semana. Desde zonas con limitada presencia estatal, estructuran estrategias para expandir su influencia.

Estas estructuras ilegales han fortalecido un modelo que incluye entrenamiento de menores de edad y su posterior envío a distintos territorios para ejecutar actividades delictivas, según información obtenida por Revista Semana. La dinámica evidencia un esquema organizado que busca ampliar el control territorial.

El proceso incluye reclutamiento, entrenamiento y distribución de combatientes hacia regiones estratégicas del país, lo que ha permitido a estas disidencias consolidar presencia en múltiples zonas mediante operaciones coordinadas y sostenidas en el tiempo.

Ivan Mordisco - El proceso incluye reclutamiento, entrenamiento y distribución de combatientes hacia regiones estratégicas del país, lo que ha permitido a estas disidencias consolidar presencia en múltiples zonas | crédito AFP

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Reclutamiento y entrenamiento en el Cauca

Un oficial de inteligencia militar explicó el funcionamiento de estas estructuras. “El proceso comienza con el reclutamiento de menores de edad, quienes son trasladados a zonas específicas de entrenamiento”, afirmó, citado por Revista Semana, al describir la fase inicial del modelo implementado por las disidencias.

Según el testimonio, en sectores como el Naya, entre Valle y Cauca, los menores reciben formación en el uso de armas, drones y explosivos. “Lo que hay en esta zona (Naya) es impresionante, porque allí se concentran menores de edad junto con jóvenes que son obligados a ingresar a sus filas”, detalló, citado por ese medio de comunicación, evidenciando la magnitud del fenómeno.

Además, indicó que existe un proceso de clasificación interna. “Todo está milimétricamente cuadrado porque hacen un perfilamiento detallado”, explicó, citado por Revista Semana, señalando que los reclutados son asignados según sus habilidades dentro de la estructura criminal.

Disidentes de las Farc | Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

Expansión territorial y operaciones criminales

Tras el entrenamiento, los menores y jóvenes son enviados a cumplir misiones en distintos puntos del país. “Les ponen pruebas reales... instalar explosivos en ciudades como Cali o en zonas del Valle y Nariño”, afirmó el oficial, citado por Revista Semana, describiendo el nivel de riesgo al que son sometidos.

Posteriormente, quienes superan estas pruebas son trasladados a zonas estratégicas para el narcotráfico y la expansión territorial. En lugares como El Plateado, en el Cauca, reciben instrucciones para operar en regiones como Antioquia, Chocó y el Catatumbo, donde las disidencias buscan fortalecer su presencia.

“El Cauca es el epicentro. Allí no solo entrenan combatientes, también forman especialistas en explosivos y en el manejo de drones”, aseguró el oficial, citado por Revista Semana, destacando el papel de esta región como centro de operaciones.

Iván Mordisco, máximo cabecilla del EMC de las disidencias Farc | REUTERS/Mario Quintero NO RESALES. NO ARCHIVES

Estas dinámicas también han quedado evidenciadas en operaciones militares recientes, como la operación Malaquías, en la que fueron neutralizados integrantes de estas estructuras. Entre ellos se encontraba un presunto enlace clave entre el Cauca y otras zonas del país, lo que refleja la articulación de estas redes ilegales en diferentes territorios.