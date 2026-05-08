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Más imágenes de las protestas de la hinchada del Medellín en el partido de Copa Libertadores ante Flamengo: dañaron los baños del Atanasio Girardot

El encuentro del “Poderoso de la Montaña” ante el vigente campeón de América estuvo marcado por los disturbios protagonizados pocos minutos después de comenzado el juego

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El partido entre Independiente Medellín y Flamengo fue cancelado tras incidentes de hinchas en el estadio Atanasio Girardot-crédito Luisa González/REUTERS
El partido entre Independiente Medellín y Flamengo fue cancelado tras incidentes de hinchas en el estadio Atanasio Girardot-crédito Luisa González/REUTERS

El 7 de mayo de 2026, lo que sería una fiesta del fútbol en el partido de Independiente Medellín y Flamengo por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, terminó con una dolorosa decepción tras la cancelación del juego sin apenas llegar a los cinco minutos de transcurridos.

Las protestas que protagonizaron los miembros de la barra popular Rexixtenxia Roja provocaron que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) diera por cancelado el partido, y se espere la resolución del Comité Disciplinario sobre lo que ocurrirá con los puntos.

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Los alcances de la protesta llegaron a tal punto que las instalaciones del estadio Atanasio Girardot se vieron afectadas por los hechos violentos protagonizados por los hinchas del cuadro antioqueño.

Las fuertes protestas en el máximo escenario deportivo de los paisas fue registrado por varias cuentas locales de periodismo local de Medellín-crédito @ciudadsur_/X

La cuenta Ciudad Sur, especializada en la cobertura de lo que ocurre con la capital antioqueña a través de X, registró los daños que tuvo uno de los baños del Atanasio Girardot.

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En las imágenes se observa que se dañaron orinales y se rompieron los separadores, además de quedar completamente sucios los alrededores.

El encuentro entre Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores fue cancelado la noche del 7 de mayo de 2026, tras más de una hora de suspensión por incidentes con los hinchas en el estadio. El árbitro venezolano Jesús Valenzuela esperó sin éxito que el ambiente se calmara para reanudar el juego, hasta que se confirmó la decisión final de cancelar el partido.

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