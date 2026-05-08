Claudia López se despachó contra Abelardo de la Espriella ante su ausencia en un debate de candidatos presidenciales: “No pone la cara”

La candidata Claudia López no dudó en señalar a Abelardo de la Espriella de haber defendido a miembros de la mafia - crédito Cristian Bayona y Lina Gasca / Colprensa

La candidata presidencial Claudia López cuestionó, de nuevo, la legitimidad de la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella en un debate transmitido por medios antioqueños en horas de la noche del 7 de mayo de 2026, evento al que asistieron los candidatos Paloma Valencia y Sergio Fajardo,

López destacó la gravedad de la situación en el escenario local: “Si alguna ciudad y departamento han padecido la mafia, el rigor de su abuso, de su criminalidad, de su extorsión, de la criminalización que generan en los barrios, es Medellín y Antioquia”.

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Al señalar la ausencia de Abelardo de la Espriella (sin mencionar a los demás candidatos que tampoco asistieron al encuentro), López remarcó lo que a su juicio es una conducta elusiva: “El señor Abelardo de la Espriella, que debería estar ahí y no está, porque es otro que no pone la cara, no solo tampoco tiene experiencia en gobernar nada, sino que además ha dedicado su vida a ser el defensor de la mafia”.

La exalcaldesa de Bogotá fue tajante al recalcar que considera inaceptable que una figura asociada, según su opinión, a la defensa de intereses criminales aspire a la presidencia: “No hay derecho a que un defensor de la mafia, de sus rentas, de su abuso, un lobista de los mafiosos, pretenda ser presidente de Colombia”, sentenció.

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Claudia López se despachó contra Abelardo de la Espriella, ante su ausencia en un debate de candidatos presidenciales: "Es defensor de la mafia" - crédito Teleantioquia