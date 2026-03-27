Colombia

Confirmada la muerte de “Lorena”, la compañera sentimental del líder terrorista colombiano “Iván Mordisco”, en bombardeo militar

El operativo dejó seis personas fallecidas y se mantiene la incertidumbre sobre la posible muerte del jefe disidente, a la espera de verificación forense

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Operación militar en zona rural de Vaupés dejó seis personas muertas tras un bombardeo contra una estructura del bloque Amazonas- crédito Europapress
Operación militar en zona rural de Vaupés dejó seis personas muertas tras un bombardeo contra una estructura del bloque Amazonas- crédito Europapress

En una operación aérea ejecutada en el departamento del Vaupés contra una estructura armada vinculada a las disidencias de las antiguas Farc, fue confirmado el hallazgo del cuerpo de una mujer identificada como “alias Lorena”, señalada como integrante clave del círculo cercano de Iván Mordisco.

El balance preliminar entregado por las Fuerzas Militares indica que seis personas murieron durante el ataque, realizado en zona occidental de ese territorio.

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De acuerdo con la información oficial, la acción se dirigió contra el denominado bloque Amazonas, una de las facciones que opera bajo el mando de Mordisco. El comandante general de las Fuerzas Militares informó que la identificación de la mujer se logró en las últimas horas, tras labores en el terreno posteriores al bombardeo.

La verificación sobre la posible muerte de Iván Mordisco aún no ha concluido, pero se habla de que sería altamente probable. Según lo señalado, faltaría el examen médico legal que permita establecer con certeza si el jefe guerrillero se encuentra entre los abatidos. Por ahora, las autoridades mantienen la cautela frente a ese punto.

La violencia ha afectado zonas rurales clave, provocando reclutamientos, desplazamientos masivos y bloqueos en el sur de Colombia - crédito Joaquín Sarmiento/AFP
Autoridades confirmaron la identificación de alias “Lorena”, señalada como integrante cercana a Iván Mordisco - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

Alias Lorena era considerada una figura con responsabilidades operativas dentro de la estructura armada. Según datos de inteligencia, tenía bajo su mando un grupo de entre 70 y 100 integrantes, enfocados tanto en tareas de seguridad como en acciones en regiones del sur del país, incluyendo zonas de Amazonas y Caquetá.

Además, se le atribuían funciones relacionadas con la administración de recursos ilícitos y bienes vinculados a la organización.

La mujer no solo mantenía una relación personal con Mordisco, identificado como Néstor Gregorio Vera Hernández, sino que también hacía parte de su esquema de confianza. Esa cercanía la ubicaba en un lugar relevante dentro de la toma de decisiones internas.

Tropas de las Fuerzas Militares realizaron labores de verificación en el área donde se ejecutó el ataque aéreo- crédito Europapress
Tropas de las Fuerzas Militares realizaron labores de verificación en el área donde se ejecutó el ataque aéreo- crédito Europapress

Informes conocidos por las autoridades señalan que su presencia era habitual en los desplazamientos del jefe disidente en áreas selváticas, donde cumplía un papel dentro del anillo de seguridad cercano. Este esquema buscaba reducir riesgos ante operaciones militares, mediante acompañamiento permanente.

En paralelo, se le vincula con disputas internas dentro de la organización. A finales de 2025, reportes de inteligencia indicaron que habría ordenado el asesinato de alias “Yenny Lara”, quien también ocupaba una posición dentro del grupo armado como encargada de seguridad. Según esa información, el hecho habría estado relacionado con tensiones por control de rutas de narcotráfico hacia Brasil, así como conflictos personales y de poder.

Las versiones recogidas señalan que ese homicidio fue presentado inicialmente como una muerte en combate, con el objetivo de encubrir las circunstancias reales. Este tipo de episodios ha sido interpretado por las autoridades como evidencia de fracturas dentro de la estructura.

La confirmación sobre la posible muerte de Iván Mordisco sigue pendiente de resultados de medicina legal- crédito Europapress
La confirmación sobre la posible muerte de Iván Mordisco sigue pendiente de resultados de medicina legal- crédito Europapress

El operativo en Vaupés se enmarca en las acciones militares contra las disidencias que continúan operando en distintas zonas del país. En este caso, el objetivo fue impactar directamente a un componente considerado estratégico dentro del bloque Amazonas.

El número de personas fallecidas —seis en total— corresponde al reporte preliminar tras la intervención. Las labores en la zona continúan, tanto para la identificación plena de los cuerpos como para la recolección de información adicional.

Mientras se espera el resultado de los análisis forenses, la situación de Iván Mordisco sigue sin confirmación definitiva. Las autoridades han reiterado que cualquier anuncio sobre su posible muerte dependerá exclusivamente de la verificación técnica correspondiente.

El desarrollo de este caso mantiene atención en la región, debido a las implicaciones que tendría la eventual caída de uno de los principales jefes de las disidencias. Entretanto, la identificación de alias Lorena aporta un elemento adicional sobre la composición interna de ese grupo armado y las dinámicas que se registran en su interior.

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