Colombia

Así está la contienda para las fórmulas vicepresidenciales, según encuesta del CNC: Aída Quilcué y Juan Daniel Oviedo lideran

La medición señala una fuerte polarización en las candidaturas más visibles, mientras que las fórmulas restantes presentan niveles considerablemente inferiores de reconocimiento y aceptación ciudadana

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La fórmula Cepeda-Quilcué encabeza la
La fórmula Cepeda-Quilcué encabeza la simulación de primera vuelta con el 34,5% de apoyo, seguida por Valencia-Oviedo - crédito Colprensa

Aunque el país mantiene las expectativas en quién será el siguiente presidente de Colombia, con Iván Cepeda y Paloma Valencia a la cabeza de intención de voto, la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) también midió las fuerzas con las que cuentan las fórmulas vicepresidenciales de los 14 candidatos confirmados.

Según el sondeo realizado para la revista Cambio, Aída Quilcué lidera el ranking de vicepresidencia para las elecciones de mayo de 2026, con un 26,8% de preferencia ciudadana, seguida por Juan Daniel Oviedo (25,8%) y José Manuel Restrepo (15,4%).

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De acuerdo con la última medición del CNC, Quilcué destaca como la candidata con mayor preferencia y también con mayor rechazo, atributos que reflejan la polarización en la contienda vicepresidencial.

Por su parte, Edna Bonilla se posiciona en cuarto lugar con un 2,9%, mientras que otros aspirantes, como Luisa Fernanda Villegas, Leonardo Huerta y Leonardo Karam Helo, presentan porcentajes inferiores al 2% tanto en aceptación como en desaprobación.

Aída Quilcué lidera la preferencia
Aída Quilcué lidera la preferencia para la vicepresidencia con un 26,8% según encuesta del CNC para las elecciones de 2026 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El fenómeno central del sondeo es la simultánea concentración de favorabilidad y rechazo en las candidaturas más visibles. Según el CNC, Quilcué registra una favorabilidad del 26,8% y un rechazo del 24,8%, encabezando ambas categorías.

Oviedo, compañero de fórmula de Paloma Valencia, obtiene un 25,8% de preferencia y 15,4% de rechazo, situándose en el segundo puesto de cada indicador.

José Manuel Restrepo, que acompaña a Abelardo de la Espriella, figura en tercer lugar con un 15,4% de aceptación y un 11,2% de rechazo. En contraste, el resto de los candidatos concentra niveles considerablemente más bajos en ambas categorías, mientras que el porcentaje de encuestados que no sabe o no responde llega al 20,2% en preferencia y al 28,8% en rechazo, de acuerdo con los resultados del CNC publicados por Cambio.

Influencia de los vicepresidenciables en la intención de voto

El impacto de la fórmula vicepresidencial en la decisión de voto presidencial es uno de los datos clave de la encuesta CNC. Un 52,1% de los entrevistados aseguró que la elección del vicepresidente o vicepresidenta influyó en su decisión, mientras que el 45,4% indicó que este factor no tuvo peso determinante.

Juan Daniel Oviedo, compañero de
Juan Daniel Oviedo, compañero de Paloma Valencia, ocupa el segundo lugar en intención de voto para la vicepresidencia de Colombia - crédito Colprensa

En la simulación de primera vuelta presidencial, la dupla Cepeda-Quilcué obtiene un 34,5% de apoyo, seguida por Valencia-Oviedo con un 22,2% y De la Espriella-Restrepo con un 15,4%.

En Colombia, el vicepresidente reemplaza al presidente ante ausencia temporal o definitiva, y puede recibir tareas específicas que delegue el mandatario. Tradicionalmente, la figura vicepresidencial busca fortalecer y expandir la campaña, incorporando perfiles con proyección territorial y social diversa.

Iván Cepeda, candidato presidencial y compañero de fórmula de Quilcué, afirmó a Cambio que la designación busca representar una lucha de resistencia y defensa de comunidades históricamente marginadas.

Esta selección no solo hace justicia a un pueblo, sino que nos honra como sociedad”, declaró el también senador.

Altos porcentajes de desconocimiento o
Altos porcentajes de desconocimiento o nula respuesta sobre candidatos vicepresidenciales evidencian una baja visibilidad de varias fórmulas en la contienda - crédito - Sergio Acero/Reuters

Sobre la fórmula con Paloma Valencia, Oviedo fue elegido tras su desempeño en la Gran Consulta por Colombia; Valencia explicó que las diferencias entre ambos son “heridas reconocidas”, pero no irresolubles, y que su alianza descansa en el respeto mutuo.

Restrepo, exministro de Hacienda y académico, explicó que aceptó la invitación de Abelardo de la Espriella por el acuerdo en torno a la economía social de mercado y la necesidad de ejercer autoridad para enfrentar desafíos nacionales.

Otras fórmulas vicepresidenciales y panorama de dispersión

Por debajo de los tres primeros lugares, la encuesta revela una dispersión de apoyos. Bonilla, fórmula de Sergio Fajardo, alcanza apenas 2,9% en preferencia. Otros candidatos, como Luisa Fernanda Villegas y Leonardo Huerta, se sitúan con 1,7%, y varios más no superan el 1,5%.

En rechazo, solo Leonardo Huerta destaca ligeramente con 3,0%; la mayoría de los aspirantes periféricos obtiene porcentajes inferiores al 3%. El 28,8% de “no sabe/no responde” en rechazo también destacó el bajo reconocimiento de muchas candidaturas.

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