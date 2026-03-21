Monseñor Darío Echeverri habló sobre los diálogos de paz con grupos ilegales en el gobierno de Uribe; también habló de Pastrana, Santos, Duque y Petro

El templo dirigido por el sacerdote Darío Echeverri se ha convertido como un espacio de encuentro y diálogo entre sectores políticos opuestos, promoviendo la reconciliación y la acogida para víctimas y ciudadanosi - crédito Voto Nacional

El sacerdote Darío Echeverri, exsecretario de la Comisión de Conciliación, ha sido un actor clave en los intentos de acercamiento y reconciliación durante los años más intensos del conflicto armado colombiano.

En diálogo con Semana, Echeverri recordó los esfuerzos realizados bajo la presidencia de Álvaro Uribe para buscar salidas negociadas con los grupos armados.

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Durante el gobierno de Uribe, la Iglesia católica recibió autorización explícita para promover un “acuerdo humanitario” con las Farc.

Según Echeverri, “fuimos las primeras personas autorizadas por el expresidente para gestionar o impulsar el acuerdo humanitario. Y el primer reconocimiento que dio Manuel Marulanda de unos intermediarios para ese acuerdo”.

El sacerdote relató que estos diálogos formaron parte tanto de la agenda humanitaria como de la política, y subrayó la importancia de dejar constancia escrita del papel mediador de la Iglesia entre las partes en conflicto.

En cuanto a las negociaciones con el ELN, Echeverri explicó que antes de que Uribe asumiera la presidencia, Luis Carlos Restrepo visitó la Comisión de Conciliación para informarse sobre los avances entre el Gobierno y dicho grupo armado. Esto marcó el inicio de una nueva etapa de acercamientos.

La apertura de sus puertas a personalidades de diferentes tendencias y su vocación integradora han convertido al templo en un símbolo de tolerancia y entendimiento entre actores sociales y políticos - crédito Nistal

“Se dieron seis rondas de diálogos entre el Gobierno y ese grupo en el primer año del doctor Uribe”, relató Echeverri al medio mencionado.

No obstante, el proceso se vio interrumpido por la intervención de actores externos como Hugo Chávez y Piedad Córdoba, lo que terminó frenando el avance de las negociaciones.

Respecto a las Farc, Uribe mantuvo una postura abierta pero con condiciones claras. “Él decía: ‘Ni un metro cuadrado de despeje’. Sin embargo, al final aceptó que hubiera dos pueblos en el Valle donde pudiera darse una negociación y aceptó la mediación de un país europeo”, apuntó Echeverri. Pese a estas alternativas, no se logró un acuerdo definitivo antes del cambio de gobierno, en parte porque la guerrilla prefirió esperar a la nueva administración.

Echeverri lamentó que ni Uribe ni gobiernos posteriores lograran pactar la paz con el ELN y resaltó la importancia de seguir explorando caminos de diálogo.

Echeverri sobre los intentos de paz de otros gobiernos: desde Pastrana hasta Petro

El sacerdote colombiano ha impulsado desde el Voto Nacional el diálogo entre sectores políticos contrarios, recibiendo a víctimas y figuras públicas y participando como mediador en los esfuerzos de reconciliación nacional. Reconocido por su neutralidad, Echeverri ha facilitado encuentros y eucaristías que simbolizan la apertura y voluntad de entendimiento, según relató a Semana.

Recordó la colaboración de figuras como Clara López durante su mandato como alcaldesa encargada de Bogotá, así como el respaldo de expresidentes como Álvaro Uribe y Gustavo Petro, que contribuyeron a restaurar el templo y fortalecer su significado integrador.

La mediación de la Comisión de Conciliación, impulsada por la Iglesia, recibió autorización para promover acuerdos humanitarios durante los diálogos con las Farc y el ELN bajo distintos gobiernos - crédito Colprensa

Echeverri detalló que la eucaristía con miembros del Centro Democrático se realizó por solicitud de Paloma Valencia cuando presentó su candidatura presidencial. Resaltó su política de puertas abiertas: “Con mucho gusto, a ella o a cualquier otro candidato”. El Voto [Nacional] tiene las puertas abiertas y los recibo con mucho cariño”.

Compartir la ceremonia con Uribe, Valencia y Betancourt tuvo una carga simbólica especial. “Fue bonito ver al expresidente Uribe, a la doctora Paloma, a Ingrid Betancourt dando un respaldo y asumiendo todo su dolor de víctima”, dijo Echeverri.

Destacó la serenidad de Betancourt y su apuesta por el país al adherir a la campaña de Paloma Valencia: “Verla a ella sana, sin odio en su corazón, buscando lo que piensa que es lo mejor para Colombia y por eso adhirió a la candidatura de Paloma Valencia; muy respetable”.

Echeverri profundizó, en conversación con Semana, en el papel de la Iglesia y de la Comisión de Conciliación en la búsqueda de negociaciones durante el conflicto armado.

Echeverri subrayó la importancia de dejar constancia escrita del papel mediador de la Iglesia entre las partes en conflicto, iniciativa que propuso a varios obispos. Explicó que prefiere evitar detalles personales para no agitar emociones ni avivar heridas, una prudencia que ha guiado su labor como conciliador.

La experiencia de Echeverri como mediador evidencia cómo factores externos y decisiones políticas han dificultado avances en los intentos de acuerdo entre el gobierno y los grupos armados - crédito @IvanCepedaCast / X

En cuanto a hipotéticas negociaciones durante el mandato de Iván Duque, el sacerdote contó a Semana que el Vaticano consultó a Uribe sobre su disposición a participar en un eventual proceso de diálogo con el ELN.

Según Echeverri, en diálogo con el medio mencionado, “en ese momento, demostró toda su mejor intención y su compromiso para apoyar y aportar a esa negociación”. Pese a esos gestos de voluntad, los acuerdos no prosperaron y la causa de ese desenlace, en opinión del sacerdote, debería ser examinada por el propio grupo armado.

El sacerdote lamentó la ausencia de un acuerdo con el ELN, señalando que ni Uribe ni Gustavo Petro lograron pactar la paz: “Qué lástima. Perdieron una oportunidad. Qué bueno preguntárselo a Antonio García, Pablo Beltrán y Pablito”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia- Una eucaristía reunió a figuras emblemáticas bajo un mismo techo. El sacerdote ofició como mediador y testigo de gestos inesperados. Las cicatrices del país aún se sienten - crédito Chepa Beltran / Europa Press

Respecto a la propuesta de paz total del actual gobierno, Echeverri reconoció las intenciones de Gustavo Petro, valorando su comprensión de las distintas expresiones regionales del conflicto. “La paz, o es total, o no es paz, pero falló la metodología. Quizás no fue capaz de escoger a sus verdaderos colaboradores para llevar a cabo ese propósito”, opinó en el medio citado.

Consultado sobre la gestión de Piedad Córdoba, Echeverri optó por la discreción: “Qué maluco hablar de los muertos. Fui testigo de la relación de Piedad Córdoba con Hugo Chávez y ambos tuvieron la oportunidad de aportar a esa negociación. No sé más”. Recalcó que la prioridad de la Iglesia era lograr el acuerdo humanitario.

El sacerdote también evocó la trayectoria de Iván Márquez y mencionó sus estudios en el seminario y su vínculo con instituciones eclesiásticas. Echeverri recordó los encuentros en La Habana y la labor de Márquez como profesor de catequesis en San Vicente del Caguán.

Sobre la postura de Petro en relación con la constituyente, Echeverri aseguró a Semana que el mandatario descartó esa vía en público, frente al templo del Voto Nacional.

Cuando fue cuestionado acerca de una reforma constitucional o la reelección presidencial, respondió rotundamente: “No, señor” y “Tampoco”.

La Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús – Basílica Menor del Voto Nacional, hace parte de la Arquidiócesis de Bogotá. - crédito Voto Nacional

En su evaluación del Gobierno, Echeverri expresó: “Petro y la izquierda tuvieron una bella oportunidad que hubiera enriquecido la democracia colombiana. Creo que se tendrán que dar golpes de pecho diciendo: ‘No la aprovechamos como pudimos hacerlo’”, manifestó en declaraciones recogidas por Semana.

También advirtió sobre el deterioro estructural y artístico del templo, denunciando la grave humedad y la pérdida de obras de arte en el techo. “La peor. Todas las obras de arte de Acevedo y Bernal que están en el techo, y que nada envidian a las obras de arte de las basílicas de Roma, están carcomidas por la humedad, se están perdiendo”, alertó. Hizo un llamado al Gobierno nacional para atender la situación y recuperar el valor patrimonial del recinto.