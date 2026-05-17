Shakira quedó conmovida por la coreografía de “Dai Dai” que circula en redes sociales: “¡Necesito bailarines como esos!”

La barranquillera elogió el trabajo de los niños de la fundación con sede en Uganda, y hasta sugirió que podría sumarlos a su espectáculo en la gran final del Mundial 2026 - crédito @ghettokids_tfug/Instagram

El pasado jueves 14 de mayo Shakira presentó Dai Dai, tema concebido especialmente para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que dará inicio el próximo 11 de junio, en colaboración con Burna Boy.

La canción fue coescrita entre la colombiana y el cantante británico Ed Sheeran, y contó con la participación del nigeriano, considerado como una de las figuras más influyentes de la música africana a nivel mundial en medio del auge que vive el afrobeats.

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Y justamente es el afrobeats el ritmo elegido por ambos artistas para esta composición, con algunas referencias a los países participantes y hasta a varios de los futbolistas que se espera que destaquen en esta edición.

Dai Dai fue presentada en el evento Global Citizen NOW, celebrado en Nueva York, y será utilizada como himno oficial para apoyar el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA. El comunicado precisa que el objetivo es reunir 100 millones de dólares al cierre de esta edición. El dinero será destinado a facilitar acceso a la educación y al deporte a niños de distintos países. Adicinalmente, la artista colombiana aportará un dólar por cada entrada vendida en la siguiente etapa de su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour al mismo fondo educativo.

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El entusiasmo por el regreso de Shakira a las canciones de la Copa del Mundo llevó a que la Fundación Ghetto Kids decidiera inventarse una coreografía inspirada en Dai Dai, tomando en cuenta que todavía no hay un videoclip oficial.

Shakira, sorprendida por la coreografía, barajó la posibilidad de invitar a Ghetto Kids a que se sumen a ella en su espectáculo en la gran final del Mundial 2026 - crédito @shakira/Instagram

Ghetto Kids es una organización sin fines de lucro ugandesa, fundada en 2007 y que tiene por objetivo rescatar niños huérfanos, desfavorecidos y de la calle en Kampala, capital de Uganda, brindándoles educación, hogar y un futuro a través de la música y la danza.

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Los niños han alcanzado fama mundial por sus enérgicas coreografías y su participación en importantes escenarios televisivos como Britain’s Got Talent.

En las últimas horas se difundió un reel de varios de los niños de la fundación, realizando sus pasos al ritmo del afrobeats de Shakira y Burna Boy. La recepción del público fue tan positiva que no fueron pocos quienes etiquetaron a la colombiana y le mostraron el resultado, pidiéndole que los llevara a la ceremonia de la final del Mundial, en la que la barranquillera compartirá tarima con Madonna y BTS.

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“Me muero!!! Por qué son tan lindos???”, escribió la colombiana en sus historias de Instagram al compartir el reel con su fanaticada. Luego, escribió en inglés: “Necesito bailarines como esos!!!! Chicos, no quieren venir y presentarse conmigo en las finales?”.

La fundación se mostró entusiasmada por la posibilidad de sumarse a la barranquillera en el evento - crédito @ghettokids_tfu/Instagram

La respuesta de la fundación no se hizo esperar: “¡Gracias @shakira por compartir nuestro video! ¡Sería un sueño hecho realidad actuar contigo!“, respondieron a través de sus historias instantáneas. ”¡Ojalá se haga realidad!“, remataron, dejando ahora en manos de la colombiana y los organizadores del espectáculo de medio tiempo la posibilidad de que los niños de la fundación acompañen a la barranquillera en escena.

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Así seguirán las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira regresará a Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

El reciente paso de Shakira por Copacabana marcó la reanudación de su gira mundial, luego de brindar una serie de fechas en Norte y Centroamérica a principios de año.

En primera instancia estuvo su serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno más en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza.

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Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop—, la barranquillera aprovechará su regreso a las bandas sonoras de los Mundiales con una serie de conciertos por Estados Unidos que se desarrollarán a la par con el campeonato, a los que se sumará su aparición en la gran final, que se disputará en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio.

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Posteriormente, la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

A continuación, los conciertos confirmados hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

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13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)

20 de junio de 2026: SAP Center, San José (Estados Unidos)

23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)

26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

2 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)