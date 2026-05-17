Llueven críticas a Paloma Valencia por “ridiculizar” las medidas de seguridad de Abelardo de la Espriella: “No es de cobardes”

La candidata presidencial le declaró la guerra a los grupos armados. Aseguró que no tiene miedo y que no necesita de una "urna de cristal que usan los cobardes" para protegerse - crédito @PalomaValenciaL/X

La candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, fue criticada por “ridiculizar” las medidas de seguridad que ha tomado el aspirante Abelardo de la Espriella en medio de su campaña. La también congresista aseguró que, contrario al abogado, no utiliza chaleco antibalas ni un atril de cristal blindado para presentarse ante la ciudadanía en los eventos políticos.

“El ELN, el autodenominado Ejército Gaitanista y las Farc van a conocer lo que es la mano dura de la mujer colombiana.Conmigo, que vayan buscando escondedero, porque yo no necesito ni chaleco antibalas ni esa urna de cristal que usan los cobardes. Aquí estamos, de frente y sin miedo”, señaló Valencia.

PUBLICIDAD

Sus declaraciones causaron indiganción en el país político. Las reacciones en su contra se centraron en recordar que, en un país como Colombia, ejercer la política supone un riesgo para la integridad y la vida. Quienes se pronunciaron al respecto, mencionaron como ejemplo el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025 en Bogotá, que hacía parte del mismo partido de Paloma Valencia.

Paloma Valencia aseguró que ciertas medidas de seguridad que se adoptan son para cobardes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

A través de una publicación en X, el gerente nacional de regiones de la campaña de De la Espriella, Jaime Andrés Beltrán, se refirió a lo dicho por Valencia. En su comentario, defendió el uso del atril de cristal y de un chaleco antibalas por parte del candidato presidencial, asegurando que representa la valentía de un hombre que es padre y esposo.

PUBLICIDAD

Afirmó, además, que las medidas de protección que ha tomado, y que responden a amenazas reales, representan los riesgos que está enfrentando por “el futuro de Colombia”.

"Hoy el país está gobernado por los violentos que no les conviene un presidente con carácter como @ABDELAESPRIELLA, por eso, los que se burlan por proteger su vida, le están haciendo el juego a los que no quieren que Colombia recupere la esperanza. El fervor no se compra, la pasión se gana", añadió.

PUBLICIDAD

El gerente nacional de regiones de la campaña de De la Espriella, Jaime Andrés Beltrán, defendió las medidas de seguridad que ha tomado para impulsar su candidatura - crédito @soyjaimeandres/X

Al igual que Jaime Andrés Beltrán, el abogado Felipe Caballero criticó las declaraciones de la aspirante del Centro Democrático. Desde su perspectiva, el nivel de debate que tiene la candidata es cuestionable, en la medida en que, contrario a ella, De la Espriella ha procurado respetarla.

El profesional en Derecho indicó que el hecho de tomar ciertas medidas de protección –de las cuales también goza Paloma Valencia, que tiene un esquema de seguridad– no implica cobardía; refleja el reconocimiento de los peligros que hay en el entorno, que pueden materializarse.

PUBLICIDAD

“Ponerse chaleco y usar “urna de cristal” no es de cobardes. Es de personas que reconocen que hay riesgos reales. Hace nada mataron a un precandidato y parece que se está olvidando. ¿Qué necesidad hay de llamarlo cobarde? ¿Acaso ser valiente es pelarle el pecho a una bala? ¿De verdad qué necesidad de atacar así?”, cuestionó el abogado Caballero en X.

El abogado Felipe Caballero cuestionó a Paloma Valencia por criticar las medidas de seguridad adoptadas por Abelardo de la Espriella - crédito @PipeCab/X

El senador electo de Salvación Nacional Germán Rodríguez se unió a los señalamientos contra la candidata de la derecha, indicando que el ejercicio de la política ya ha cobrado un “precio alto y doloroso”, refiriéndose al asesinato de dos integrantes de la campaña de De la Espriella en Meta: Rogers Mauricio Devia Escobar y Fabián Cardona.

PUBLICIDAD

“La violencia criminal ha arrebatado la vida de defensores comprometidos con el orden y la legalidad, dejando en evidencia que el peligro para quienes se oponen a las agendas de violencia extrema es real, constante y directo”, escribió en X.

El senador electo Germán Rodríguez rechazó declaraciones de Paloma Valencia sobre las medidas de seguridad de Abelardo de la Espriella - crédito @GermnAndrs92683/X

Por eso, cuestionó a Valencia por “ridiculizar” el chaleco antibalas y de urna de cristal que porta el candidato en todos sus eventos de campaña. “Mientras desde la comodidad de ciertos sectores se pretende ridiculizar el uso de esquemas de protección y medidas de seguridad, tildándolas de innecesarias o exageradas, la campaña enfrenta una pérdida irreparable”, añadió.

PUBLICIDAD