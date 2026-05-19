Murió Totó la Momposina: estas son algunas de las reacciones de figuras reconocidas de la farándula y la política nacional

La artista se retiró de los escenarios a la edad de 82 años. Diseño a partir de fotografías: Jesús Avilés/Infobae.

La muerte de Totó la Momposina en México tiene conmocionados a los colombianos, que desde 2022 vieron cómo la artista se retiró de los escenarios en medio de ovaciones por una carrera en la que el folclor, la cultura y el respeto por sus raíces siempre fueron una constante.

Una de las primeras en reaccionar fue la cantante Adriana Lucía, que fue abordada por El Tiempo al salir de un evento en el Capitolio Nacional. En el corto espacio que concedió la artista, aseguró que tenía una cercanía particular con la fallecida cantautora.

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“Haber estado con Totó en múltiples escenarios, sobre todo estar en esa última presentación donde hizo su despedida, cantar al lado de ella, es inspirador, es un legado que de alguna manera he intentado mantener vivo y es que nuestra música no se pierda... Los artistas tiene una ventaja y es que así se mueran, su música y su legado permanece vivo", aseguró la artista.

Adriana Lucía destacó el legado que dejó Totó La Momposina para la música - crédito Adriana Lucía/Instagram

Para finalizar, es función de artistas que todabía quedan en este plano terrenal que esa música, ese legado que dejan las leyendas trascienda y no se pierda en el camino.

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Otra de las artistas que lamentó lo ocurrido fue Fariana, recordada por su paso por el Factor X. La artista reconoció el legado que dejó Sonia Bazanta Vides, nombre de pila de la artista que deja un sinsabor en el mundo del entretenimiento.

“Gracias por tu infinito legado @totolamomposinaoficial 👑✨ Eres y serás nuestra reina por siempre. Gracias por ser la inspiración más grande de la familia y por llevar nuestro folclor al mundo. Vuela muy alto 🕊️😞🤍 Mucha fuerza para toda la familia ✨ Te amaremos por siempre. NUESTRO ORGULLO“, fue el mensaje que replicó la rapera.

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Fariana se pronunció por la muerte de Totó La Momposina - crédito @fariana/IG