Colectivo de mujeres periodistas rechazó la inclusión de Sebastián Villa en prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026: “Criminal”

Declaraciones de la periodista Sofía Amaya, vocera del colectivo de periodismo sobre mujeres VERA - crédito @veramujeres/X

Luego de que la Defensoría del Pueblo publicara una carta abierta dirigida a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en la que instó a reflexionar sobre el verdadero significado de portar la camiseta de la selección nacional, el caso del delantero Sebastián Villa volvió a ser centro de debate en redes sociales.

El tema recobró fuerza tras la difusión de un video del colectivo de periodistas Vera, cuya vocera, Sofía Amaya, dirigió el mensaje al director técnico argentino Néstor Lorenzo, responsable de elaborar la prelista de 55 jugadores, que en pocos días se reducirá a 26.

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“Sebastián Villa está condenado por golpear a una mujer, acusado de abuso sexual a otra y preseleccionado por la selección colombiana de fútbol para ir al mundial”, inicia la intervención por parte de la periodista colombiana.

Las palabras para Lorenzo continuaron: “Usted nos ha dado muchas alegrías. Ojalá no nos amargue el mundial poniendo a jugar a un hombre que fue condenado en su país, Argentina, por lesiones y amenazas contra una mujer”, puntualizó Amaya.

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La periodista Sofía Amaya, vocera de Vera, se despachó en contra de la decisión que tomó el director técnico argentino Néstor Lorenzo - crédito @veramujeres/X

Más adelante, la periodista recordó el video, además del comunicado, emitido por parte de la defensora del Pueblo, Iris Marín, y recalcó que ella (Marín) “ya se pronunció al respecto y fue muy clara, la violencia contra las mujeres no es un asunto privado ni secundario, es una realidad que atraviesa diariamente la vida de millones de mujeres en Colombia”.

Sumado a lo anterior, Amaya afirmó que “durante años (la violencia en contra de las mujeres) ha sido minimizada, justificada o silenciada, también en el mundo del fútbol”.

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Al final, la periodista sentenció que no estará mal sentirse disgustado con una mala presentación del equipo cafetero a comparación de la impotencia que representaría, según ella y para las mujeres, ver a Villa disputar minutos en el Mundial 2026.

“Que nos dé mal genio por verlos perder los partidos, pero no por premiar a un criminal”, concluyó Amaya.

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El colombiano fue uno de los más destacados con su equipo en la liga de fútbol argentina a lo largo de 2026 - créditos @nestorglorenz/IG | @veramujeres/X | @sebastian14villa/IG

Los reparos de la Defensoría del Pueblo al llamado de Sebastián Villa

La Defensoría del Pueblo de Colombia publicó una carta abierta dirigida a la Federación Colombiana de Fútbol, en la que llama a la reflexión sobre el verdadero significado de portar la camiseta de la selección nacional.

El comunicado se divulgó en medio de la controversia por la convocatoria de Sebastián Villa al equipo que representará al país en el próximo Mundial, pese a haber sido condenado por hechos de violencia basada en género y enfrentar acusaciones de abuso sexual en medio de una temporada que disputó en el fútbol argentino, y cuando aún era jugador de Boca Juniors.

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El texto inicia evocando el histórico partido entre Colombia y Alemania en Italia 1990, recordando cómo el fútbol puede unir a un país que muchas veces parece dividido.

Para millones de personas, el fútbol representa la esperanza, el esfuerzo colectivo y la posibilidad de competir de igual a igual, valores que trascienden los resultados deportivos y se transforman en aspiraciones de sociedad.

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Por tal motivo, desde la Defensoría se destacó que la camiseta de Colombia es un emblema que debe ser llevado con responsabilidad ética.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó el llamado de Sebastián Villa en la prelista de 55 convocados de la Selección Colombia a pocos días de conocerse los 26 futbolistas que conformarán el grupo definitivo que representará al país en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito Colprensa/Aflp

El antecedente de 2011, cuando Hernán Darío Gómez dejó la dirección técnica tras agredir a una mujer, es citado como ejemplo de un límite ético que la sociedad colombiana eligió defender, más allá de cualquier obligación legal.

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“No existía una regla escrita que obligara a su salida. Surgió, más bien, un límite ético que la sociedad decidió defender”, señala la misiva.

Adicional a todo lo anterior, desde la Defensoría del Pueblo se hizo hincapié en que los antecedentes judiciales de Villa no pueden ser vistos como asuntos personales o separados de la responsabilidad pública de quien representa a Colombia ante el mundo.

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“Cuando un jugador viste la camiseta de la selección, inevitablemente se convierte en referente para niños, niñas y jóvenes que encuentran en el deporte modelos de admiración e identidad”, advierte la carta.

Al final, varios de los apartes del documento volvieron a referirse a las implicaciones del llamado de Villa por parte de Lorenzo: “Cada vez que la sociedad resta importancia a estos hechos, las víctimas reciben un mensaje devastador: que su dolor vale menos que un resultado deportivo”.

Esta fue la carta que compartió la Defensoría del Pueblo el domingo 17 de mayo de 2026, tres días después de que Néstor Lorenzo reveló la prelista de 55 convocados - crédito Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo concluyó en la circular que Colombia ya ha demostrado en el pasado que puede enviar un mensaje distinto y que hoy tiene la oportunidad de preguntarse qué valores quiere defender cuando elige a quienes portan su camiseta más importante.

“Muchos seguimos aferrados a la idea de que el fútbol puede representar nuestra mejor versión: la unión, la esperanza, el juego limpio y el respeto. Porque la camiseta de Colombia no puede ser un escudo contra la justicia”, finaliza la carta.