Colombia

Colectivo de mujeres periodistas rechazó la inclusión de Sebastián Villa en prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026: “Criminal”

El delantero colombiano que milita en Independiente Rivadavia, de la liga argentina, integra la lista de 55 preseleccionados por el técnico Néstor Lorenzo, quien finalmente escogerá a 26 jugadores. La prelista se dio a conocer el jueves 14 de mayo de 2026

Guardar
Google icon

Declaraciones de la periodista Sofía Amaya, vocera del colectivo de periodismo sobre mujeres VERA - crédito @veramujeres/X

Luego de que la Defensoría del Pueblo publicara una carta abierta dirigida a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en la que instó a reflexionar sobre el verdadero significado de portar la camiseta de la selección nacional, el caso del delantero Sebastián Villa volvió a ser centro de debate en redes sociales.

El tema recobró fuerza tras la difusión de un video del colectivo de periodistas Vera, cuya vocera, Sofía Amaya, dirigió el mensaje al director técnico argentino Néstor Lorenzo, responsable de elaborar la prelista de 55 jugadores, que en pocos días se reducirá a 26.

PUBLICIDAD

“Sebastián Villa está condenado por golpear a una mujer, acusado de abuso sexual a otra y preseleccionado por la selección colombiana de fútbol para ir al mundial”, inicia la intervención por parte de la periodista colombiana.

Las palabras para Lorenzo continuaron: “Usted nos ha dado muchas alegrías. Ojalá no nos amargue el mundial poniendo a jugar a un hombre que fue condenado en su país, Argentina, por lesiones y amenazas contra una mujer”, puntualizó Amaya.

PUBLICIDAD

La periodista Sofía Amaya, vocera de Vera, se despachó en contra de la decisión que tomó el director técnico argentino Néstor Lorenzo - crédito @veramujeres/X
La periodista Sofía Amaya, vocera de Vera, se despachó en contra de la decisión que tomó el director técnico argentino Néstor Lorenzo - crédito @veramujeres/X

Más adelante, la periodista recordó el video, además del comunicado, emitido por parte de la defensora del Pueblo, Iris Marín, y recalcó que ella (Marín) “ya se pronunció al respecto y fue muy clara, la violencia contra las mujeres no es un asunto privado ni secundario, es una realidad que atraviesa diariamente la vida de millones de mujeres en Colombia”.

Sumado a lo anterior, Amaya afirmó que “durante años (la violencia en contra de las mujeres) ha sido minimizada, justificada o silenciada, también en el mundo del fútbol”.

Al final, la periodista sentenció que no estará mal sentirse disgustado con una mala presentación del equipo cafetero a comparación de la impotencia que representaría, según ella y para las mujeres, ver a Villa disputar minutos en el Mundial 2026.

“Que nos dé mal genio por verlos perder los partidos, pero no por premiar a un criminal”, concluyó Amaya.

El colombiano fue uno de los más destacados con su equipo en la liga de fútbol argentina a lo largo de 2026 - créditos @nestorglorenz/IG | @veramujeres/X | @sebastian14villa/IG
El colombiano fue uno de los más destacados con su equipo en la liga de fútbol argentina a lo largo de 2026 - créditos @nestorglorenz/IG | @veramujeres/X | @sebastian14villa/IG

Los reparos de la Defensoría del Pueblo al llamado de Sebastián Villa

La Defensoría del Pueblo de Colombia publicó una carta abierta dirigida a la Federación Colombiana de Fútbol, en la que llama a la reflexión sobre el verdadero significado de portar la camiseta de la selección nacional.

El comunicado se divulgó en medio de la controversia por la convocatoria de Sebastián Villa al equipo que representará al país en el próximo Mundial, pese a haber sido condenado por hechos de violencia basada en género y enfrentar acusaciones de abuso sexual en medio de una temporada que disputó en el fútbol argentino, y cuando aún era jugador de Boca Juniors.

El texto inicia evocando el histórico partido entre Colombia y Alemania en Italia 1990, recordando cómo el fútbol puede unir a un país que muchas veces parece dividido.

Para millones de personas, el fútbol representa la esperanza, el esfuerzo colectivo y la posibilidad de competir de igual a igual, valores que trascienden los resultados deportivos y se transforman en aspiraciones de sociedad.

Por tal motivo, desde la Defensoría se destacó que la camiseta de Colombia es un emblema que debe ser llevado con responsabilidad ética.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó el llamado de Sebastián Villa en la prelista de 55 convocados de la Selección Colombia a pocos días de conocerse los 26 futbolistas que conformarán el grupo definitivo que representará al país en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito Colprensa/Aflp
La defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó el llamado de Sebastián Villa en la prelista de 55 convocados de la Selección Colombia a pocos días de conocerse los 26 futbolistas que conformarán el grupo definitivo que representará al país en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito Colprensa/Aflp

El antecedente de 2011, cuando Hernán Darío Gómez dejó la dirección técnica tras agredir a una mujer, es citado como ejemplo de un límite ético que la sociedad colombiana eligió defender, más allá de cualquier obligación legal.

“No existía una regla escrita que obligara a su salida. Surgió, más bien, un límite ético que la sociedad decidió defender”, señala la misiva.

Adicional a todo lo anterior, desde la Defensoría del Pueblo se hizo hincapié en que los antecedentes judiciales de Villa no pueden ser vistos como asuntos personales o separados de la responsabilidad pública de quien representa a Colombia ante el mundo.

“Cuando un jugador viste la camiseta de la selección, inevitablemente se convierte en referente para niños, niñas y jóvenes que encuentran en el deporte modelos de admiración e identidad”, advierte la carta.

Al final, varios de los apartes del documento volvieron a referirse a las implicaciones del llamado de Villa por parte de Lorenzo: “Cada vez que la sociedad resta importancia a estos hechos, las víctimas reciben un mensaje devastador: que su dolor vale menos que un resultado deportivo”.

Esta fue la carta que compartió la Defensoría del Pueblo el domingo 17 de mayo de 2026, tres días después de que Néstor Lorenzo reveló la prelista de 55 convocados - crédito Defensoría del Pueblo
Esta fue la carta que compartió la Defensoría del Pueblo el domingo 17 de mayo de 2026, tres días después de que Néstor Lorenzo reveló la prelista de 55 convocados - crédito Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo concluyó en la circular que Colombia ya ha demostrado en el pasado que puede enviar un mensaje distinto y que hoy tiene la oportunidad de preguntarse qué valores quiere defender cuando elige a quienes portan su camiseta más importante.

“Muchos seguimos aferrados a la idea de que el fútbol puede representar nuestra mejor versión: la unión, la esperanza, el juego limpio y el respeto. Porque la camiseta de Colombia no puede ser un escudo contra la justicia”, finaliza la carta.

Temas Relacionados

Sebastián VillaSelección ColombiaPrelista de 55 convocadosMundial 2026Violencia contra la mujerNéstor LorenzoDefensoría del PuebloColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estas son las 5 canciones más reconocidas de Totó la Momposina: suman millones de reproducciones en su catálogo

Con amplia difusión en Spotify, Apple Music y otras plataformas, cinco temas de la cantante colombiana se consolidan como referentes de la música tradicional nacional y mantienen su vigencia entre oyentes en el país y el mundo

Estas son las 5 canciones más reconocidas de Totó la Momposina: suman millones de reproducciones en su catálogo

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” necesitan sumar los tres puntos con gran urgencia tras su penosa eliminación de la Liga BetPlay ante Santa Fe

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Clan del Golfo anunció que aceptará la exclusión de extraditables en zonas de paz: “Como muestra inequívoca de voluntad política”

El grupo informó que la medida pretende dar garantías al proceso de negociación y demostrar su disposición para avanzar en las conversaciones con el Gobierno

Clan del Golfo anunció que aceptará la exclusión de extraditables en zonas de paz: “Como muestra inequívoca de voluntad política”

Caso Yuliza Toloza: esto fue lo que la Policía encontró en el carro en el que la transportaron desde la clínica estética en Bogotá

El avance judicial implica la cooperación de diversos organismos y el uso de análisis forense sobre el automotor asegurado mientras el operativo continúa bajo máxima prioridad

Caso Yuliza Toloza: esto fue lo que la Policía encontró en el carro en el que la transportaron desde la clínica estética en Bogotá

Colombiano que se fue probar suerte en una fábrica en Polonia terminó fichado por un equipo de fútbol profesional

Richard Esneider Vélez Gómez fue destacado como una de las figuras del más reciente encuentro que terminó con victoria por 3 a 1 para su equipo: el Drawa Drawsko Pomorskie

Colombiano que se fue probar suerte en una fábrica en Polonia terminó fichado por un equipo de fútbol profesional
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Estas son las 5 canciones más reconocidas de Totó la Momposina: suman millones de reproducciones en su catálogo

Estas son las 5 canciones más reconocidas de Totó la Momposina: suman millones de reproducciones en su catálogo

Shakira eligió a los primeros grupos infantiles que la acompañarán en la final del Mundial: reconocidos bailarines de Uganda estarán en el escenario

Mateo Carvajal reveló que no habla con su hermano Isaac: una exnovia sería la razón

Lina Tejeiro presumió su embarazo durante su viaje por Europa: recibió elogios por su aspecto como futura madre

Este fue el Grammy a la Excelencia Musical que recibió Totó la Momposina por su trayectoria en el folclor

Deportes

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

São Paulo vs. Millonarios - EN VIVO: siga aquí el partido en el estadio Morumbí de los Embajadores en la fecha 5 de la Copa Sudamericana

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

Este es el plan que tiene el Bayern Múnich con Luis Díaz antes de que se una a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Friburgo vs. Aston Villa: hora y dónde ver en Colombia la final de la Europa League