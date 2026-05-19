La historia de ‘La candela viva’, el álbum de Totó la Momposina que la llevó a la fama mundial e incluyó la versión de ‘El Pescador’ grabada en Real World Studios

La grabación se realizó en 1991 y se llevó a cabo otra en 1992 - crédito captura de pantalla Real World Records/YouTube

La candela viva, pieza central del álbum homónimo que Totó la Momposina grabó en 1993, se convirtió en un hito de la música latinoamericana y marcó el inicio de la fama internacional y el reconocimiento para la artista, quien falleció en México el domingo 17 de mayo a los 85 años, a causa de un infarto al miocardio.

La noticia de su muerte fue comunicada por su familia hasta la mañana del martes 19 de mayo de 2026, lo que dio pie a la difusión de anécdotas sobre su trayectoria musical y sobre esta primera producción discográfica, que proyectó su nombre más allá del ámbito nacional y la consolidó como referente de la cultura mundial.

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La historia detrás de La candela viva nace en Chimichagua, un pequeño pueblo del Caribe colombiano, donde el 14 de febrero de 1923 —Miércoles de Ceniza— un incendio devastador arrasó más de cien casas, recordó el portal Los 600 de Latinoamérica.

Un viento huracanado avivó la chispa de un horno de barro y, bajo el sol abrasador, las cenizas se esparcieron por las playas del Cesar, las ciénagas y el majestuoso río Magdalena.

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La familia de la artista confirmó su muerte el 19 de mayo de 2026, dos días después del infarto que le cobró la vida (domingo 17 de mayo de 2026) - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Sin embargo, el drama no detuvo el espíritu de sus habitantes, quienes, con la resiliencia propia del Caribe, convirtieron la tragedia en una celebración al son de la cumbia.

Durante mucho tiempo, la autoría de la canción se atribuyó a Alejandro Durán, pero investigaciones recientes han establecido que su compositor fue Heriberto Pretelt Medina.

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Décadas después, Totó la Momposina llevaría este relato y su mensaje a un público global, grabando el álbum “La candela viva” en dos sesiones: la primera, en vivo durante la Real World Recording Week de 1991, y la segunda en los Real World Studios en 1992, bajo la dirección del legendario productor Phil Ramone.

Totó la Momposina —cuyo nombre de pila era Sonia Bazanta Vides— creció en tiempos difíciles, en la época conocida como “La violencia” en Colombia.

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Pese a las adversidades, su voz nunca fue silenciada. Como cuarta generación de una familia musical, la artista ha sido fundamental en la preservación de las tradiciones musicales del Caribe, un legado que sus hijos ya continúan y que probablemente heredarán sus nietos.

La carrera de Totó ha estado marcada por momentos históricos. Acompañó a Gabriel García Márquez en la ceremonia de entrega del Premio Nobel en 1982, y en reconocimiento a su aporte a la cultura y la educación, recibió un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.

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Pasadas las 10:00 a. m. del martes 19 de mayo, el circulo familiar de Totó la Momposina confirmó el fallecimiento de la artista en México y se precisó que se ultiman detalles para poder llevar a cabo la velación en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, ubicado en Bogotá (Colombia) - crédito @totolamomposinaoficial/IG

La candela viva es mucho más que un álbum: es un viaje sonoro, una exploración profunda y antropológica de las raíces afroindígenas que conforman la identidad musical de Colombia.

El disco rinde homenaje a la madre naturaleza —al río, al viento, al fuego y a la tierra— y revela la mixtura cultural del país, a través de un repertorio donde Totó no solo interpreta, sino que comparte saberes tradicionales que incluyen desde la sanación ancestral hasta secretos culinarios transmitidos de generación en generación.

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“La cumbia más que cantarse se interpreta”, dijo en vida Totó la Momposina. Por ello, su música es la síntesis de elementos africanos e indígenas, y en ella viven ritmos como la gaita, el porro, la chalupa, el sexteto y el mapalé.

La cumbia, tanto danza como expresión cultural, surge de la fusión de estas dos etnias y se refleja en la inseparable unión entre música y baile, como lo evidencia cada performance de Totó.

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El álbum también incluye temas profundamente conectados a la historia y la sensibilidad popular, como El pescador, de José Benito Barros, una canción que, según Totó, la hace sentir escuchada por quienes ya partieron.

Otro ejemplo es Curura, tema que ha trascendido generaciones y fronteras, sirviendo de base para samples en música dance y hip hop en los últimos años.

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“La candela viva” no solo catapultó a Totó La Momposina a la escena internacional, sino que consolidó su figura como referente de la música tradicional colombiana. El disco es hoy considerado una obra influyente y significativa tanto en Colombia como en Latinoamérica, y su legado permanece vivo en cada tambor, en cada voz y en la memoria musical de un país que, pese a las adversidades, nunca deja de celebrar la vida.