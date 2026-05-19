Colombia

La historia de ‘La candela viva’, el álbum de Totó la Momposina que la llevó a la fama mundial e incluyó la versión de ‘El Pescador’ grabada en Real World Studios

El álbum fue reeditado por el mismo estudio discográfico bajo el título Tambolero, y algunas grabaciones de esa sesión se encuentran disponibles en la plataforma de videos YouTube

Guardar
Google icon
crédito captura de pantalla Real World Records/YouTube
La grabación se realizó en 1991 y se llevó a cabo otra en 1992 - crédito captura de pantalla Real World Records/YouTube

La candela viva, pieza central del álbum homónimo que Totó la Momposina grabó en 1993, se convirtió en un hito de la música latinoamericana y marcó el inicio de la fama internacional y el reconocimiento para la artista, quien falleció en México el domingo 17 de mayo a los 85 años, a causa de un infarto al miocardio.

La noticia de su muerte fue comunicada por su familia hasta la mañana del martes 19 de mayo de 2026, lo que dio pie a la difusión de anécdotas sobre su trayectoria musical y sobre esta primera producción discográfica, que proyectó su nombre más allá del ámbito nacional y la consolidó como referente de la cultura mundial.

PUBLICIDAD

La historia detrás de La candela viva nace en Chimichagua, un pequeño pueblo del Caribe colombiano, donde el 14 de febrero de 1923 —Miércoles de Ceniza— un incendio devastador arrasó más de cien casas, recordó el portal Los 600 de Latinoamérica.

Un viento huracanado avivó la chispa de un horno de barro y, bajo el sol abrasador, las cenizas se esparcieron por las playas del Cesar, las ciénagas y el majestuoso río Magdalena.

PUBLICIDAD

- crédito Mariano Vimos/Colprensa
La familia de la artista confirmó su muerte el 19 de mayo de 2026, dos días después del infarto que le cobró la vida (domingo 17 de mayo de 2026) - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Sin embargo, el drama no detuvo el espíritu de sus habitantes, quienes, con la resiliencia propia del Caribe, convirtieron la tragedia en una celebración al son de la cumbia.

Durante mucho tiempo, la autoría de la canción se atribuyó a Alejandro Durán, pero investigaciones recientes han establecido que su compositor fue Heriberto Pretelt Medina.

Décadas después, Totó la Momposina llevaría este relato y su mensaje a un público global, grabando el álbum “La candela viva” en dos sesiones: la primera, en vivo durante la Real World Recording Week de 1991, y la segunda en los Real World Studios en 1992, bajo la dirección del legendario productor Phil Ramone.

Totó la Momposina —cuyo nombre de pila era Sonia Bazanta Vides— creció en tiempos difíciles, en la época conocida como “La violencia” en Colombia.

Pese a las adversidades, su voz nunca fue silenciada. Como cuarta generación de una familia musical, la artista ha sido fundamental en la preservación de las tradiciones musicales del Caribe, un legado que sus hijos ya continúan y que probablemente heredarán sus nietos.

La carrera de Totó ha estado marcada por momentos históricos. Acompañó a Gabriel García Márquez en la ceremonia de entrega del Premio Nobel en 1982, y en reconocimiento a su aporte a la cultura y la educación, recibió un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.

Pasadas las 10:00 a. m. del martes 19 de mayo, el circulo familiar de Totó la Momposina confirmó el fallecimiento de la artista en México y se precisó que se ultiman detalles para poder llevar a cabo la velación en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, ubicado en Bogotá (Colombia) - crédito @totolamomposinaoficial/IG
Pasadas las 10:00 a. m. del martes 19 de mayo, el circulo familiar de Totó la Momposina confirmó el fallecimiento de la artista en México y se precisó que se ultiman detalles para poder llevar a cabo la velación en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, ubicado en Bogotá (Colombia) - crédito @totolamomposinaoficial/IG

La candela viva es mucho más que un álbum: es un viaje sonoro, una exploración profunda y antropológica de las raíces afroindígenas que conforman la identidad musical de Colombia.

El disco rinde homenaje a la madre naturaleza —al río, al viento, al fuego y a la tierra— y revela la mixtura cultural del país, a través de un repertorio donde Totó no solo interpreta, sino que comparte saberes tradicionales que incluyen desde la sanación ancestral hasta secretos culinarios transmitidos de generación en generación.

“La cumbia más que cantarse se interpreta”, dijo en vida Totó la Momposina. Por ello, su música es la síntesis de elementos africanos e indígenas, y en ella viven ritmos como la gaita, el porro, la chalupa, el sexteto y el mapalé.

La cumbia, tanto danza como expresión cultural, surge de la fusión de estas dos etnias y se refleja en la inseparable unión entre música y baile, como lo evidencia cada performance de Totó.

El álbum también incluye temas profundamente conectados a la historia y la sensibilidad popular, como El pescador, de José Benito Barros, una canción que, según Totó, la hace sentir escuchada por quienes ya partieron.

Otro ejemplo es Curura, tema que ha trascendido generaciones y fronteras, sirviendo de base para samples en música dance y hip hop en los últimos años.

“La candela viva” no solo catapultó a Totó La Momposina a la escena internacional, sino que consolidó su figura como referente de la música tradicional colombiana. El disco es hoy considerado una obra influyente y significativa tanto en Colombia como en Latinoamérica, y su legado permanece vivo en cada tambor, en cada voz y en la memoria musical de un país que, pese a las adversidades, nunca deja de celebrar la vida.

Temas Relacionados

Totó la MomposinaLa Candela VivaCanción El PescadorColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Uiaf respondió a investigación sobre la magistrada Cristina Lombana por presunto aumento patrimonial: “No existen procesos con intencionalidad política”

La entidad recalcó el carácter reservado de sus análisis y negó uso político de la información divulgada

La Uiaf respondió a investigación sobre la magistrada Cristina Lombana por presunto aumento patrimonial: “No existen procesos con intencionalidad política”

Por orden de Petro, los militares responsables de filtrar falsos audios contra la campaña de Iván Cepeda deberán salir de las instituciones

Los funcionarios implicados en la elaboración y traslado del audio dejarán sus cargos, orden que refuerza el anuncio del Ministerio de Defensa acerca de las diligencias disciplinarias y penales para ubicar responsabilidades al interior de las Fuerzas Militares

Por orden de Petro, los militares responsables de filtrar falsos audios contra la campaña de Iván Cepeda deberán salir de las instituciones

Un juzgado solicitó circular roja de Interpol para tres implicados en la desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá

El caso revela la coordinación internacional para identificar la ubicación de los sospechosos, mientras los procedimientos judiciales se centran en la búsqueda fuera del país

Un juzgado solicitó circular roja de Interpol para tres implicados en la desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

El cuadro Pijao lidera su grupo en el torneo continental y, de lograr una victoria, podría asegurar gran parte de su clasificación a los octavos de final del principal campeonato de clubes de América

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

El Gobierno de Japón abrió convocatoria para becas integrales dirigidas a colombianos

La iniciativa contempla apoyo económico total, desde matrícula hasta manutención y pasajes internacionales, y está destinada a quienes deseen acceder a universidades, institutos técnicos, maestrías o doctorados en 2027

El Gobierno de Japón abrió convocatoria para becas integrales dirigidas a colombianos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Este fue el discurso de Totó la Momposina al recibir el título ‘honoris causa’ por su trayectoria promoviendo el folclor colombiano

Este fue el discurso de Totó la Momposina al recibir el título ‘honoris causa’ por su trayectoria promoviendo el folclor colombiano

Así fue el homenaje de Karol G a Totó la Momposina en su más reciente presentación en Coachella 2026: esta fue la canción con la que cerró su espectáculo

Manuel Turizo expresó su respaldo a la campaña de Abelardo de la Espriella y generó debate: “Hay que tener bastante sentido de pertenencia”

Estas son las 5 canciones más reconocidas de Totó la Momposina: suman millones de reproducciones en su catálogo

Así fue la última presentación de Totó la Momposina: se despidió en un reconocido festival en Bogotá

Deportes

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

São Paulo vs. Millonarios - EN VIVO: siga aquí el partido en el estadio Morumbí de los Embajadores en la fecha 5 de la Copa Sudamericana

Jhon Jader Durán se quedaría por fuera de los planes de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

Etapa 10 del Giro de Italia: Filippo Ganna se lleva la contrarreloj, Afonso Eulálio sigue como líder y Egan Bernal fue el mejor colombiano