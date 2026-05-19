Colombia

Si lo multaron podría no tener que pagar el comparendo: más de 5,8 millones serán revocados por irregularidades en la fotodetección, confirmó el Ministerio de Transporte

La Superintendencia de Transporte inició un proceso administrativo contra 37 organismos de tránsito, tras detectar fallas en los sistemas automáticos de fotodetección de infracciones entre 2018 y 2024

Guardar
Google icon
El Gobierno nacional investiga a 37 organismos de tránsito: más de 7,5 millones de fotomultas están bajo la lupa y 5,8 millones quedarán sin validez - crédito Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte, en conjunto con la Superintendencia de Transporte, informó que más de 5,8 millones de comparendos asociados a sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos como fotomultas, deberán ser revocados de oficio en diferentes regiones del país.

Esta decisión se toma luego de identificar presuntas irregularidades en la operación de estos sistemas entre 2018 y 2024, tras una investigación administrativa abierta contra 37 organismos de tránsito.

PUBLICIDAD

“El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, abrió investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntos incumplimientos relacionados con la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (Sast), conocidos como fotomultas”, precisó la cartera de Transporte.

Ministerio de Transporte - crédito Ministerio de Transporte
Esta decisión, según el Ministerio de Transporte, se toma luego de identificar presuntas irregularidades en la operación de estos sistemas entre 2018 y 2024 - crédito Ministerio de Transporte

Según el comunicado oficial, la Superintendencia de Transporte inició la investigación por presuntos incumplimientos relacionados con la operación de los sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (Sast).

PUBLICIDAD

Las autoridades detallaron que, durante la revisión, se evidenciaron posibles irregularidades en el cumplimiento de los requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte. El principal señalamiento apunta a la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, requisito indispensable para asegurar la confiabilidad y la legalidad de los sistemas.

Durante el proceso, la Superintendencia identificó tres tipos de situaciones: 12 organismos de tránsito iniciaron la operación sin contar con el concepto de desempeño; 7 organismos emplearon conceptos expedidos para terceros; y 18 obtuvieron los conceptos técnicos después de haber iniciado la operación de los sistemas.

Dentro de los organismos investigados figuran autoridades de ciudades y municipios como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, remarcó la importancia del proceso administrativo iniciado.

“Hoy el Gobierno nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”, declaró la ministra, quien resaltó el compromiso del Gobierno nacional con la legalidad y la protección de los derechos ciudadanos.

El Ministerio de Transporte detecta la participación indirecta de empresas sancionadas en al menos cuatro procesos estatales recientes gracias a estructuras de consorcio - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, remarcó la importancia del proceso administrativo iniciado - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La investigación de la Superintendencia de Transporte señala que los organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos a través de estos sistemas tecnológicos.

De este total, 1.582.398 comparendos ya fueron pagados por ciudadanos y representan recaudos superiores a $1,05 billones. La autoridad indicó que las entidades implicadas podrían verse obligadas a devolver estos recursos y, además, enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, superando los $2,1 billones, conforme a la Ley 2251 de 2022.

En cuanto a la distribución de los comparendos, el informe revela que Cali tiene la mayor cifra, con 2,7 millones. Le siguen Medellín, con más de 717 mil; Bogotá, con cerca de 294 mil; y Barranquilla, con más de 131 mil comparendos detectados en la investigación.

El comunicado precisa que 5.832.906 comparendos que no han sido pagados quedarán sin validez y deberán ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes, con un impacto potencial sobre más de 1,4 millones de ciudadanos.

Sobre el proceso y su alcance, el superintendente de Transporte señaló: “No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana. Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley”.

En cuanto a la distribución de los comparendos, el informe revela que Cali tiene la mayor cifra, con 2,7 millones - crédito Alcaldía de Bogotá
En cuanto a la distribución de los comparendos, el informe revela que Cali tiene la mayor cifra, con 2,7 millones - crédito Alcaldía de Bogotá

El Gobierno nacional reiteró que continuará las actuaciones administrativas necesarias para garantizar que los organismos de tránsito y los sistemas de fotodetección funcionen bajo el estricto cumplimiento de la ley y con total transparencia frente a los ciudadanos. Las autoridades enfatizaron que estas medidas buscan proteger el debido proceso, los derechos de los ciudadanos y la confianza en las instituciones encargadas de la movilidad.

Temas Relacionados

FotomultasComparendosMinisterio de TransporteSuperintendencia de TransporteColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sinuano Día resultados de hoy martes 19 de mayo: ganadores del último sorteo

Como todos los martes, este tradicional sorteo colombiano, anunció la combinación ganadora del primer juego del día

Sinuano Día resultados de hoy martes 19 de mayo: ganadores del último sorteo

Santa Fe vs. Platense EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en El Campín

Los cardenales están obligados a ganar para mantener el sueño de los octavos de final, mientras que el Calamar visita Bogotá con la opción de obtener la clasificación

Santa Fe vs. Platense EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en El Campín

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” necesitan sumar los tres puntos con gran urgencia tras su penosa eliminación de la Liga BetPlay ante Santa Fe

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

El cuadro Pijao lidera su grupo en el torneo continental y, de lograr una victoria, podría asegurar gran parte de su clasificación a los octavos de final del principal campeonato de clubes de América

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

São Paulo vs. Millonarios - EN VIVO: siga aquí el partido en el estadio Morumbí de los Embajadores en la fecha 5 de la Copa Sudamericana

El cuadro capitalino visita Brasil con la necesidad de sumar al menos un punto para definir de local en la última fecha la clasificación a la siguiente ronda de la “Otra mitad de la gloria”

São Paulo vs. Millonarios - EN VIVO: siga aquí el partido en el estadio Morumbí de los Embajadores en la fecha 5 de la Copa Sudamericana
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Estas son las 5 canciones más reconocidas de Totó la Momposina: suman millones de reproducciones en su catálogo

Estas son las 5 canciones más reconocidas de Totó la Momposina: suman millones de reproducciones en su catálogo

Shakira eligió a los primeros grupos infantiles que la acompañarán en la final del Mundial: reconocidos bailarines de Uganda estarán en el escenario

Mateo Carvajal reveló que no habla con su hermano Isaac: una exnovia sería la razón

Lina Tejeiro presumió su embarazo durante su viaje por Europa: recibió elogios por su aspecto como futura madre

Este fue el Grammy a la Excelencia Musical que recibió Totó la Momposina por su trayectoria en el folclor

Deportes

Santa Fe vs. Platense EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en El Campín

Santa Fe vs. Platense EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en El Campín

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

São Paulo vs. Millonarios - EN VIVO: siga aquí el partido en el estadio Morumbí de los Embajadores en la fecha 5 de la Copa Sudamericana

Este es el plan que tiene el Bayern Múnich con Luis Díaz antes de que se una a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026