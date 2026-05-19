Encontraron un cadáver cerca a un frigorífico en el sur Bogotá: las autoridades investigan si se trataría de Yulixa Toloza

Las autoridades de Bogotá hallaron un cuerpo en el frigorífico Guadalupe que podría corresponder a Yulixa Toloza - crédito AFP

Las autoridades de Bogotá intensificaron la investigación tras el hallazgo de un cuerpo en las inmediaciones del frigorífico Guadalupe, en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

La noticia adquirió relevancia ante la posibilidad de que se trate de Yulixa Toloza, la estilista de 52 años reportada como desaparecida después de someterse a una cirugía estética en un lugar clandestino del sur de la capital del país.

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Según informó el concejal Leandro Castellanos en su cuenta de X, “mientras Bogotá sigue enfrentando graves problemas de control sobre centros estéticos clandestinos y presuntas redes ilegales, a esta hora la Policía y Bomberos adelantan la recuperación de un cuerpo cerca al frigorífico Guadalupe”.

El concejal Leandro Castellanos comunicó que aún se verifica la identidad del cuerpo hallado en Kennedy - crédito @leocaste22/X

Entre líneas seguidas, el cabildante afirmó: “Las autoridades verifican si se trataría de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años desaparecida tras un procedimiento estético en el sur de la capital”. Esta verificación mantiene en expectativa a la comunidad, a la espera de una confirmación oficial sobre la identidad de la persona encontrada.

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Los Bomberos de Bogotá informaron a la 1:19 p. m. que: “Realizamos la recuperación de un cuerpo que se encontraba en el río Tunjuelito, cerca al Frigorífico Guadalupe, como apoyo a Policía Nacional

La desaparición de Yulixa Toloza, ocurrida el miércoles 13 de mayo de 2026, generó preocupación y preguntas sobre las circunstancias de su paradero. En los últimos días, la búsqueda se concentró en diversos puntos de la ciudad y, el domingo 18 de mayo, las autoridades localizaron en Cúcuta el vehículo utilizado para transportarla.

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Capturaron en Cúcuta a dos presuntos responsables de la desaparición de Yulixa Toloza

El hallazgo del Chevrolet Sonic gris con placas UCQ 340 en la frontera con Venezuela la mañana del lunes 18 de mayo de 2026 marcó un giro crucial en la investigación sobre la desaparición de la mujer de 52 años. Yulixa Toloza fue vista por última vez tras someterse a un procedimiento estético no autorizado en el sector de Venecia, sur de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación informó que Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado fueron detenidos en Cúcuta bajo sospecha de participar en la desaparición. Uno de ellos, según la indagación inicial, es tío de María Fernanda Martínez, propietaria del centro estético donde se habría realizado el procedimiento.

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Ambos detenidos responden a los nombres de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, implicados en la desaparición de Yulixa Toloza - crédito Policía Nacional

Las autoridades han señalado a Kelvis Sequera Delgado como el presunto conductor del vehículo en el que Yulixa Toloza fue retirada del lugar. El automóvil, pieza central de la investigación, fue localizado en Los Patios, Norte de Santander, donde agentes de la Sijín y de inteligencia realizaron una inspección técnico-científica.

En declaraciones a Caracol Radio, el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, describió el procedimiento: “Al hacer revisión de cámaras con Invías acá en la ciudad de Cúcuta, nos dimos cuenta de que este vehículo llegó al municipio de Los Patios, donde personal de la Sijín, inteligencia, llegaron hasta el sitio, realizaron la inspección técnico-científica al vehículo, encontrando elementos materiales probatorios como huellas, cabellos, etcétera. No lo puedo decir más por reserva de la investigación, lo cual posiblemente nos determinaría que la señora Julitza Tolosa estuvo en ese vehículo”.

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El vehículo presentaba manchas verdes en la carrocería, como revelaron imágenes difundidas por Noticias Caracol. Esta evidencia, sometida a análisis forense, podría ser clave para reconstruir el trayecto de la mujer desaparecida y recabar pruebas materiales adicionales.

Yulixa Toloza desapareció de un centro estético en Bogotá en un vehículo la noche del 13 de mayo de 2026 - crédito @yulixa.toloza/Facebook y Policía Nacional

La investigación, liderada por la Policía Metropolitana de Cúcuta desde la denuncia inicial, se activó al detectarse el desplazamiento del automóvil desde Bogotá hasta la frontera. “El epicentro de esta es la Policía Metropolitana de Cúcuta, por el hecho de que ahí fueron los sucesos. Sin embargo, somos una sola policía. Se envió la alerta del vehículo en el que presuntamente subieron a la señora Yulixa Toloza”, puntualizó el coronel Ojeda.

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El operativo en Cúcuta culminó con la detención de dos sospechosos, quienes serán presentados ante un juez de control de garantías. Un fiscal de la Seccional Bogotá les imputará los delitos de desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía a Infobae Colombia, el caso permanece bajo análisis y las gestiones judiciales continúan en desarrollo. Las órdenes de captura restantes buscan cerrar el círculo de responsables y encontrar a Yulixa Toloza.

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