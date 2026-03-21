Colombia

El programa Jóvenes en Paz de Sincelejo recibió el respaldo de varios candidatos presidenciales

Actualmente, atiende a cerca de 2.000 jóvenes expuestos a riesgos de pandillas o reclutamiento por estructuras criminales. El diseño integral del programa combina acciones preventivas, procesos de resocialización y acceso a oportunidades reales de estudio y empleo

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El programa Jóvenes en Paz
El programa Jóvenes en Paz recibe apoyo de figuras políticas debido a su capacidad de reducir la criminalidad y transformar la vida de jóvenes en la ciudad - crédito Alcaldía de Sincelejo

El respaldo de varios candidatos presidenciales al programa Jóvenes de Paz de Sincelejo ha posicionado a esta iniciativa social como posible modelo nacional de seguridad y prevención para jóvenes en situación de riesgo. El proyecto, impulsado en la ciudad por el alcalde Yahir Acuña, recoge resultados favorables y fortalece el debate sobre políticas públicas juveniles en Colombia.

El programa recibe apoyo de figuras políticas debido a su capacidad de reducir la criminalidad y transformar la vida de jóvenes en la ciudad. Esta experiencia local integra componentes de prevención, resocialización y acceso a oportunidades, lo que ha provocado interés en replicar sus logros a escala nacional durante el próximo cuatrienio.

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La propuesta de nacionalizar el modelo se afianzó tras la intervención de Roy Barreras, que abogó por expandir el esquema a todos los municipios de Colombia, y por la visión de Luis Gilberto Murillo sobre la cooperación municipal inspirada en la experiencia de Sincelejo.

El respaldo de otros aspirantes como Abelardo de la Espriella, Miguel Uribe Londoño y Clara López se fundamenta en los resultados obtenidos bajo la administración local, que incluyen una reducción superior al 80% en homicidios y otros delitos graves en la capital de Sucre desde la aplicación del programa.

Gracias a la gestión de Acuña, Sincelejo se ha consolidado como la ciudad con menores índices de hurto a comercios y personas de todo el país. Actualmente, Jóvenes de Paz atiende a cerca de 2.000 jóvenes expuestos a riesgos de pandillas o reclutamiento por estructuras criminales.

La propuesta de nacionalizar el
La propuesta de nacionalizar el modelo se afianzó tras la intervención de Roy Barreras, que abogó por expandir el esquema a todos los municipios de Colombia, y por la visión de Luis Gilberto Murillo sobre la cooperación municipal inspirada en la experiencia de Sincelejo - crédito Alcaldía de Sincelejo

El diseño integral del programa combina acciones preventivas, procesos de resocialización y acceso a oportunidades reales de estudio y empleo. También promueve la renuncia voluntaria al consumo de drogas, ofreciendo alternativas formativas y productivas para sus participantes.

Según el alcalde, “siempre será mejor luchar por la vida y evitar la muerte”, resaltando que la autoridad tiene sentido cuando se acompaña de inversión social sostenida.

El programa recibe apoyo de
El programa recibe apoyo de figuras políticas debido a su capacidad de reducir la criminalidad y transformar la vida de jóvenes en la ciudad - crédito Ministerio de la Igualdad

El mandatario local aclaró que no se trata únicamente de subsidios, pues el programa sirve como plataforma productiva: los beneficiarios pueden integrarse en proyectos municipales o acceder a formación técnica y profesional.

El consenso entre los candidatos y los resultados logrados consolidan a Jóvenes de Paz como referente en seguridad urbana con enfoque social. La iniciativa se perfila como una experiencia replicable a nivel nacional durante el próximo cuatrienio.

Actualmente, muchos jóvenes han retomado sus estudios y empleos, avanzando hacia nuevas etapas de vida alejadas de situaciones delictivas.

Gobierno nacional inició transferencias monetarias del programa

Un total de 12.744 jóvenes comenzaron a recibir desde el viernes 27 de febrero una transferencia monetaria condicionada, en el marco del programa Jóvenes en Paz, impulsado por el Gobierno nacional de Colombia, con el objetivo explícito de fortalecer su salida de contextos violentos y promover la integración social y educativa.

La iniciativa, gestionada por Prosperidad Social y liderada por el Ministerio de Igualdad y Equidad, representa una inversión de $14.102 millones, y tiene como meta brindar un apoyo económico temporal que permita la desvinculación progresiva de los beneficiarios de dinámicas asociadas a la criminalidad, al tiempo que fomenta su participación en rutas de formación y empleo.

Jóvenes en Paz, impulsado por
Jóvenes en Paz, impulsado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, busca romper ciclos de violencia y fomentar oportunidades de empleo y formación - crédito Prosperidad Social

De acuerdo con Prosperidad Social, las transferencias corresponden al primer ciclo de 2026 y están destinadas a jóvenes entre 14 y 28 años que habitan en zonas de alta vulnerabilidad y violencia.

Estos beneficiarios, para recibir el monto máximo mensual —de hasta $1.000.000— deberán cumplir el cien por ciento de los compromisos definidos por el programa, que incluyen la asistencia constante a actividades educativas, capacitación laboral y participación en proyectos comunitarios, como detallaron las entidades correspondientes.

El valor del auxilio varía proporcionalmente según el nivel de cumplimiento: si la asistencia se sitúa entre 90% y 99,9%, el monto será de $900.000, y en rangos sucesivos decrece hasta ajustarse a la participación registrada.

Para asegurar transparencia en la entrega de estos incentivos, Prosperidad Social remarcó que todos los trámites ante la entidad son gratuitos, no requieren intermediarios y se concentran en los canales oficiales. Los beneficiarios pueden consultar su situación o resolver inquietudes en la página web institucional (www.prosperidadsocial.gov.co), el canal de WhatsApp, y en las redes y gerencias regionales.

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