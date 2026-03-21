Con planes de salir de Bogotá: tenga en cuenta el Pico y Placa regional para este puente

La multa por infringir las restricciones durante el día festivo asciende a $604.100, según las autoridades - crédito Alcaldía de Bogotá

Las autoridades de Bogotá activaron un plan especial de movilidad ante la salida masiva de vehículos durante el puente festivo, según información obtenida por Semana, con el objetivo de mitigar la congestión y reducir riesgos en los principales corredores viales.

La Secretaría de Movilidad proyecta la salida de cerca de un millón de vehículos y el ingreso de más de un millón durante el plan retorno, citado por ese medio de comunicación, lo que ha llevado a desplegar un amplio operativo en los accesos a la ciudad.

Dentro de las medidas principales se encuentra el pico y placa regional, una estrategia que regula el ingreso de vehículos según el número de la placa, con horarios diferenciados para evitar colapsos en la movilidad.

Dentro de las medidas principales se encuentra el pico y placa regional, una estrategia que regula el ingreso de vehículos según el número de la placa, con horarios diferenciados para evitar colapsos en la movilidad - crédito Policía de Tránsito de Bogotá

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Cómo funcionará el pico y placa regional y el plan retorno

El pico y placa regional será una de las medidas clave para organizar el ingreso de vehículos a Bogotá durante el lunes festivo, cuando se espera el mayor volumen de tráfico. Esta restricción se aplicará en horarios específicos y dependerá del último dígito de la placa, con el propósito de distribuir de manera escalonada el flujo vehicular hacia la capital.

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Movilidad, entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde podrán ingresar únicamente los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8). Posteriormente, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, el ingreso estará habilitado exclusivamente para los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Secretaría de Movilidad de Bogotá- Pico y placa regional| crédito Colprensa

Esta estrategia busca evitar que todos los viajeros intenten ingresar a la ciudad al mismo tiempo, una situación que históricamente ha generado congestiones severas en los accesos principales. Al dividir el flujo en dos franjas horarias, las autoridades pretenden mejorar la movilidad y reducir los tiempos de desplazamiento en un contexto de alta demanda vehicular.

El plan retorno también incluye la presencia de aproximadamente 285 personas entre agentes civiles de tránsito, Policía y equipos logísticos, quienes estarán ubicados en puntos estratégicos para gestionar el tráfico y atender contingencias en tiempo real. Este despliegue operativo responde a la necesidad de garantizar condiciones de seguridad vial en jornadas que suelen registrar un incremento significativo en la accidentalidad.

Además, se implementarán controles en carretera enfocados en mitigar conductas de riesgo como el exceso de velocidad y la conducción bajo efectos del alcohol. En total, se dispondrán de cerca de 50 puntos de control que permitirán supervisar el comportamiento de los conductores y reaccionar de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

Corredores viales, controles y alta demanda vehicular

La medida del pico y placa regional se aplicará en los nueve principales corredores de ingreso a Bogotá, los cuales concentran el mayor flujo vehicular durante los fines de semana festivos. Entre estos se encuentran la Autopista Norte, la Autopista Sur, la avenida calle 13, la calle 80, la carrera séptima, la avenida Boyacá en la vía al Llano, la vía Suba–Cota, la vía a La Calera y la vía a Choachí.

El tramo comprendido entre Madalena y Bosa, así como de Cazuca a Sevillana, registra mayores congestiones de tráfico - crédito Gobernación de Cundinamarca

En estos puntos se realizarán monitoreos constantes para evaluar las condiciones del tráfico y tomar decisiones operativas en tiempo real. Por ejemplo, en el ingreso por el sur, en articulación con el municipio de Soacha, se implementarán intermitencias semafóricas en la Autopista Sur para agilizar el flujo vehicular. Mientras tanto, en el acceso por el norte, se habilitará el reversible de la carrera séptima entre las calles 245 y 183, lo que permitirá aumentar la capacidad de ingreso hacia la ciudad.

El contexto de este operativo responde a una alta demanda vehicular en la región central del país. Según estimaciones de la Gobernación de Cundinamarca, durante este puente festivo podrían movilizarse más de dos millones de vehículos, lo que evidencia la magnitud del desafío en términos de movilidad y logística.

Este incremento en la circulación no solo impacta los tiempos de viaje, sino que también eleva los riesgos asociados a la seguridad vial. Por ello, las autoridades han insistido en la corresponsabilidad de los ciudadanos, recordando que el cumplimiento de las normas de tránsito es fundamental para evitar siniestros y garantizar desplazamientos seguros.

El plan especial también contempla la coordinación con organismos de emergencia, lo que permitirá responder de manera rápida ante accidentes o situaciones imprevistas en carretera. Este componente resulta clave en un escenario donde la congestión puede dificultar la atención oportuna si no se cuenta con una estrategia previamente definida.

En este contexto, el llamado de las autoridades es claro: planificar los viajes, respetar los horarios del pico y placa regional y adoptar comportamientos responsables en la vía serán factores determinantes para que el retorno a Bogotá se desarrolle de manera ordenada, segura y sin mayores contratiempos para los miles de ciudadanos que se movilizan durante este puente festivo.