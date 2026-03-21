“Capacitaremos a 300.000 colombianos”: Nequi lanza formación gratis en IA y nube con AWS

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Nequi anunció una nueva iniciativa de formación gratuita en inteligencia artificial y computación en la nube con 300.000 cupos disponibles, según información obtenida por Semana, dirigida a emprendedores, trabajadores independientes y pequeñas empresas.

El programa, desarrollado en alianza con Amazon Web Services (AWS), busca fortalecer las capacidades digitales de los usuarios en el país, según ese medio de comunicación, en un contexto de creciente adopción tecnológica.

Los participantes podrán acceder a contenidos en español, certificaciones digitales y acompañamiento durante el proceso de aprendizaje, sin necesidad de realizar pagos.

Estudios en inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Formación masiva para impulsar habilidades digitales

La iniciativa fue presentada por Nequi Negocios en conjunto con Amazon Web Services como una apuesta por democratizar el acceso al conocimiento tecnológico en Colombia, especialmente en áreas clave como la inteligencia artificial y la computación en la nube. El programa contempla 300.000 cupos para personas interesadas en fortalecer sus habilidades digitales, en un entorno en el que estas competencias se han vuelto fundamentales para el desarrollo económico y la competitividad.

El proceso de inscripción se realizará a través de una plataforma habilitada por las entidades, en la que los usuarios deberán registrar información básica como nombre, correo electrónico y número de contacto. Según lo informado, el objetivo es facilitar el acceso sin barreras, permitiendo que más personas puedan vincularse a procesos de formación sin mayores requisitos técnicos o económicos.

Desde Nequi, destacaron que esta iniciativa se alinea con su propósito de ofrecer herramientas que impulsen el progreso de los usuarios, especialmente aquellos que desarrollan actividades económicas independientes o que están en proceso de consolidar sus emprendimientos. En ese sentido, María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi, afirmó que “en Nequi creemos que el progreso empieza cuando las personas tienen herramientas claras para salir adelante. Eso también significa que puedan entender y usar la tecnología a su favor”, citada por Semana.

Estudios en IA | Eduardo Parra - Europa Press

La directiva también señaló que la colaboración con AWS busca acercar estos conocimientos a una mayor cantidad de personas, permitiéndoles fortalecer sus habilidades y hacer crecer sus negocios de manera sostenible. En este contexto, la plataforma Nequi Negocios cobra relevancia como un ecosistema que facilita la gestión digital de emprendimientos, integrando herramientas financieras y de formación.

Certificación y acompañamiento en el proceso

Uno de los aspectos destacados del programa es que los participantes tendrán acceso a contenidos estructurados en español, sesiones en vivo con expertos y un asistente virtual basado en inteligencia artificial que acompañará el proceso de aprendizaje. Esta combinación busca ofrecer una experiencia formativa integral que no solo transmita conocimientos, sino que también facilite su aplicación práctica.

Además, quienes completen los módulos podrán obtener certificaciones digitales respaldadas por Amazon Web Services, lo que representa un valor adicional en términos de empleabilidad y desarrollo profesional. Este tipo de acreditaciones se ha convertido en un elemento clave para quienes buscan insertarse o avanzar en el mercado laboral tecnológico.

Daniel Saldarriaga, gerente general de AWS para Colombia, indicó que “junto a aliados estratégicos como Nequi, capacitaremos a 300.000 colombianos en estas habilidades y ofreceremos adicionalmente una ruta de contenido especial para emprendedores”, citado por ese medio de comunicación, destacando el enfoque práctico del programa.

El directivo también subrayó que el propósito es impulsar la innovación y fortalecer los negocios en el país, permitiendo que más personas utilicen la tecnología como una herramienta de transformación. En esa línea, enfatizó que la iniciativa busca eliminar barreras de acceso al conocimiento y reducir los temores que aún existen frente al uso de nuevas tecnologías.

Finalmente, las entidades aclararon que los interesados no deben realizar pagos ni acudir a intermediarios para acceder a los cursos, ya que toda la información y el proceso de inscripción están disponibles a través de los canales oficiales. Esto busca evitar fraudes y garantizar que el beneficio llegue directamente a los usuarios.

La iniciativa se suma a otras estrategias orientadas a promover la inclusión digital en Colombia, en un momento en el que la inteligencia artificial y la computación en la nube se consolidan como herramientas clave para el crecimiento económico, la innovación empresarial y la transformación de distintos sectores productivos.