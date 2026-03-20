Colombia

Una hermana del ‘influencer’ Yeferson Cossio sufrió accidente mientras esquiaba: el momento quedó grabado en video

En las imágenes compartidas en redes sociales quedó captado el instante en el que la también creadora de contenido pierde el equilibrio mientras baja por una montaña cubierta de nieve

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La caída de Gisella fue
La caída de Gisella fue captada en video durante unas vacaciones de esquí - crédito @gisela.mc/ Instagram

La hermana menor de Yeferson Cossio, Gisela, fue protagonista de un accidente mientras practicaba esquí durante sus vacaciones en el extranjero.

El momento quedó grabado por un dron y fue compartido en sus historias de Instagram, donde la joven mostró el episodio en el que, tras descender una montaña con seguridad, perdió el control al intentar frenar y terminó chocando contra una lona de protección.

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En el video se observa que una de las piernas de Gisela se dobla de manera brusca por el peso del esquí, aunque por ahora no se conocen que lesiones de gravedad. Luego de la caída, varias personas se acercaron para asistirla y, lejos de la preocupación, Gisela reaccionó con una carcajada, lo que transmitió tranquilidad tanto a quienes estaban presentes como a sus seguidores en redes sociales.

El incidente no fue más que un susto y, hasta el momento, Gisela no ha reportado consecuencias de salud. La difusión del video generó rápidamente múltiples reacciones en las redes sociales.

En el video se ve el momento en que Gisela se estrella y sus piernas se doblan por un momento debido al impacto. Sin embargo, la risa de la creadora de contenido tranquilizó a sus seguidores y familiares - crédito @gisela.mc/ Instagram

Mientras algunos usuarios expresaron preocupación por la magnitud de la caída, otros optaron por tomar el episodio con humor, dejando comentarios como: “Muy charro, siempre le pasa algo a Gisela”. Otros internautas destacaron que, aunque Yeferson no sale en el video, parece ser la persona que grabó y se escuchan sus carcajadas mientras su hermana se estrella contra la arena.

La caída se produjo en medio de unas vacaciones junto a Yeferson, que Gisela ha documentado en sus redes sociales, donde cuenta con una audiencia creciente y activa. Su presencia digital se ha fortalecido gracias a la naturalidad con la que comparte tanto logros como momentos inesperados.

Hasta el momento, Gisela se mantiene en buen estado y no ha informado sobre consecuencias médicas tras el incidente, por lo que la situación se considera solo un susto. Su actitud positiva y la rápida recuperación han sido destacadas por quienes la siguen y por quienes presenciaron el hecho.

Gisele tuvo un accidente mientras
Gisele tuvo un accidente mientras esquiaba y, aunque el video se hizo viral, preocupó a sus seguidores - crédito @gisela.mc/ Instagram

Yeferson Cossio despide a Akira, su mascota de 13 años: “No sabía que estaba enferma”

Yeferson Cossio, reconocido creador de contenido colombiano, enfrenta días de duelo tras la muerte de su perra Akira, quien lo acompañó durante 13 años. La noticia fue compartida por el propio Cossio a través de sus redes sociales, donde publicó un video relatando el proceso y los sentimientos que experimentó tras la partida de su mascota.

“Estaba viejita, yo no sabía que estaba enferma. Resulta que tenía cáncer, no hace mucho tiempo, sino que no había forma de saber. Ella era muy fuerte y nunca, nunca hubo señales de dolor ni nada y esa noche se puso malita. Se llevó al veterinario”, explicó el influenciador.

La mascota lo acompañó en
La mascota lo acompañó en sus mejores y peores momentos - crédito Yeferson Cossio / Instagram

Akira, considerada por Cossio como parte fundamental de su familia, murió a causa de un cáncer con metástasis en el estómago que fue detectado en una etapa avanzada. El influenciador contó que la perra no mostró signos evidentes de dolor ni cambios en su comportamiento, lo que dificultó un diagnóstico temprano. “Animada hasta el último día, nunca le demostró debilidad porque no lo quería ver triste”, comentó uno de los seguidores tras conocer la historia.

Cossio relató que, apenas 17 días antes de la muerte de Akira, celebraron juntos su cumpleaños número 13, un momento especial para toda la familia. Recordó también que, cinco años atrás, la perra logró superar otro episodio de cáncer, lo que había dado esperanza a su entorno. Sin embargo, en esta ocasión la enfermedad avanzó silenciosamente hasta que, la noche anterior al fallecimiento, Akira presentó un deterioro repentino y fue llevada de urgencia al veterinario. Allí, los médicos confirmaron la gravedad de su estado y la imposibilidad de hacer algo más para salvarla.

El popular creador de contenido compartió en Instagram detalles la pérdida de su querida mascota - crédito Yeferson Cossio / Instagram

En su mensaje, Cossio no ocultó la tristeza y el vacío que le dejó la partida de Akira: “Es como que tengo muchas ganas de llorar, pero no soy capaz, estoy como anestesiado, no sé explicar”. El influenciador describió a su perra como su “hija” y “niña”, y agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores y amigos, quienes llenaron sus redes sociales de mensajes de condolencia y empatía.

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