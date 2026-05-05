Colombia

Políticos de izquierda arremetieron contra Paloma Valencia por llamar al presidente de Ecuador: “Traición a la patria”

La interacción entre la candidata presidencial y el mandatario Daniel Noboa desató una ola de cuestionamientos en X, con acusaciones por parte de figuras como Camilo Romero, Isabel Zuleta y Antonio Sanguino

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Políticos de izquierda respondieron a contacto telefónico de Paloma Valencia con Daniel Noboa - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Prensa Senado - @DapreCol/X
Políticos de izquierda respondieron a contacto telefónico de Paloma Valencia con Daniel Noboa - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Prensa Senado - @DapreCol/X

La conversación telefónica entre Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, y Daniel Noboa, presidente de Ecuador, ha generado un intenso debate político y nuevas fricciones diplomáticas.

El anuncio de una posible cooperación bilateral para enfrentar la inseguridad en la frontera y la reducción de aranceles por parte de Ecuador despertaron reacciones inmediatas desde diversos sectores en Colombia, según lo recogido por múltiples declaraciones en la red social X.

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La propia Valencia comunicó públicamente que mantuvo contacto telefónico con Noboa, a quien le expresó su disposición para “cooperar en la recuperación de la seguridad a ambos lados de la frontera, en caso de ser elegida presidente”. Además, la aspirante afirmó que “el presidente Noboa tomó la decisión de bajar los aranceles de 100% a 75% como muestra de su buena voluntad para trabajar con el próximo gobierno”.

Según Valencia, “el daño que se le ha causado al suroccidente del país es terrible; es una muestra más de la incapacidad de Petro de resolver el asunto, muestra que siempre le ha importado más favorecer a los criminales que cooperar con mandatarios vecinos para combatirlos”.

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Paloma Valencia confirmó una conversación telefónica con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en la que abordó la situación fronteriza y la crisis comercial - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia confirmó una conversación telefónica con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en la que abordó la situación fronteriza y la crisis comercial - crédito @PalomaValenciaL/X

Su pronunciamiento concluyó con una promesa: “Solucionar problemas para beneficiar a nuestra gente: así será nuestro gobierno”.

Las declaraciones de Valencia fueron respondidas con dureza por figuras del oficialismo. Camilo Romero, exgobernador de Nariño, cuestionó el diálogo entre la candidata y el presidente ecuatoriano.

Hoy todo queda claro: Noboa está en campaña con el uribismo en Colombia. ¡Inaceptable!”, escribió en su cuenta de X.

Romero puso en duda la legitimidad del anuncio de reducción de aranceles, señalando que no se sabe “qué es más vergonzoso: un presidente entrometiéndose en la política interna de nuestro país o una candidata vendepatria que, saltándose el manejo de la política internacional a cargo del presidente Petro, califica de ‘buena voluntad’ que Ecuador nos baje los aranceles injustificados del 100% al 75% que arruina a nuestros comerciantes”.

Camilo Romero criticó a Paloma Valencia y Daniel Noboa tras anuncio sobre aranceles y cooperación fronteriza - crédito @CamiloRomero/X
Camilo Romero criticó a Paloma Valencia y Daniel Noboa tras anuncio sobre aranceles y cooperación fronteriza - crédito @CamiloRomero/X

En su mensaje, el dirigente preguntó de manera irónica: “¿Hay que aplaudirle que nos dosifique la agresión? Ridículo que se saque pecho por eso”.

Romero también responsabilizó a Noboa por el deterioro en la frontera: “Si hay un responsable del daño a la frontera es Noboa, cuya insensatez de fracturar la cooperación beneficia solo a las mafias. Ustedes vuelven a quedar del lado del agresor y no de su país. Otra razón más para que sean derrotados el 31 de mayo. ¡Pa’lante!”.

La discusión escaló cuando Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, calificó la conducta de Valencia como un acto “abiertamente apátrida”.

Según Zuleta, la candidata “promueve un delito: injerencia internacional indebida en elecciones internas”, e hizo un llamado público a la Corte Suprema de Justicia para que investigue el caso.

Isabel Zuleta denunció “conducta apátrida” de Paloma Valencia por su diálogo político con el presidente de Ecuador - crédito @ISAZULETA/X
Isabel Zuleta denunció “conducta apátrida” de Paloma Valencia por su diálogo político con el presidente de Ecuador - crédito @ISAZULETA/X

Para la legisladora, “Paloma Valencia hace política con Ecuador de manera abiertamente apátrida, en contra de nuestro país”. Además, criticó que en lugar de defender la soberanía y la democracia de Colombia frente a cualquier intento de desestabilización, Valencia “prefiere alinearse con los intereses de la derecha y de su partido, que nada tienen que ver con el bienestar del país”.

La controversia sumó otra voz con la reacción de Antonio Sanguino, ministro del Trabajo.

Sanguino fue directo en su reproche: “Es un acto de traición a la patria. No tiene otra calificación respaldar a quien agrede a Colombia. ¡Indigno!”.

Antonio Sanguino acusó a Paloma Valencia de traición a la patria tras contacto con Daniel Noboa - crédito @AntonioSanguino/X
Antonio Sanguino acusó a Paloma Valencia de traición a la patria tras contacto con Daniel Noboa - crédito @AntonioSanguino/X

Por último, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, cuestionó en X la estrategia de candidaturas vinculadas a la extrema derecha.

En su mensaje, señaló: “Confiesan que su única herramienta de campaña es buscar la injerencia de terceros países en nuestro proceso electoral”.

María José Pizarro acusó a la extrema derecha de buscar injerencia extranjera en elecciones - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro acusó a la extrema derecha de buscar injerencia extranjera en elecciones - crédito @PizarroMariaJo/X

Pizarro recordó que “hace unos meses pedían que nos invadieran” y ahora “pretenden suplantar funciones del gobierno legítimamente constituido”. Además, afirmó que estos sectores demuestran “talante antidemocrático y dictatorial” y mantienen una visión colonialista sobre Colombia y su ciudadanía.

La congresista cerró su intervención asegurando que, por estas razones, “no volverán a gobernar este país” y sentenció: “Colombia cambió”.

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