Colombia entre las economías más grandes de América Latina: está en el mismo grupo con Brasil, México y Argentina

Colombia se posiciona como la cuarta economía de América Latina gracias a un PIB nominal superior a USD 430.000 millones en 2025, según el FMI - crédito Yuri Gripas/Reuters

Colombia consolidó su posición como la cuarta economía más grande de América Latina al superar los USD 430.000 millones en Producto Interno Bruto (PIB) nominal durante 2025, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este avance estuvo impulsado por un notable aumento en el consumo interno y el vigor de los servicios, dos factores que contrastan con el comportamiento de otras grandes economías regionales, en los que la manufactura y las materias primas han mantenido un peso más determinante.

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La magnitud de este desempeño quedó en evidencia al observar que Brasil, líder indiscutido, alcanzó un PIB nominal de USD 2,26 billones y registró exportaciones totales de USD 348.700 millones, cifra que equivale a todo el PIB colombiano, según el FMI.

Sin embargo, pese a ubicarse en la cima, Brasil enfrenta desafíos relevantes, como la reciente imposición de un cupo límite a sus exportaciones de carne vacuna hacia China, su principal mercado externo.

El crecimiento económico de Colombia en 2025 se apoya en el consumo interno y la fortaleza de los sectores de servicios, entretenimiento y comercio - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El ranking regional, realizado por el FMI con datos consolidados en octubre del año 2025, muestra que México y Argentina siguen a Brasil en la clasificación, situándose como los dos únicos países de la región en superar el billón de dólares en PIB nominal.

De esta forma, se acercan a economías avanzadas como Canadá, Corea del Sur y España en la escala global, lo que evidencia la fuerte heterogeneidad latinoamericana en términos de tamaño económico.

A diferencia de varias potencias vecinas, el crecimiento que permitió a Colombia alcanzar el cuarto puesto respondió especialmente a la recuperación del consumo de los hogares, así como al dinamismo de los sectores de servicios, entretenimiento y comercio.

El FMI precisó que el país creció un 2,5% en PIB nominal durante 2025, superando al bloque de países latinoamericanos cuyos avances dependen casi exclusivamente de la cotización de recursos naturales.

El PIB nominal, tal como define el FMI, recoge el valor total de los bienes y servicios producidos en un país a precios corrientes y resulta una medida adecuada para comparar el poder de mercado entre naciones.

La integración comercial limitada y la menor población mantienen a Colombia por debajo de las principales economías latinoamericanas, pese a su avance sostenido - crédito Dane

No debe confundirse con el PIB real, que utiliza precios constantes y elimina el efecto de la inflación, permitiendo determinar si la producción se expande efectivamente o si el crecimiento es meramente un reflejo del alza de precios.

Colombia mantiene diferencias notables respecto a los países que encabezan el ranking. Su menor población e integración comercial con Estados Unidos, por ejemplo, continúan limitando su escala económica respecto a las naciones líderes.

No obstante, el informe del FMI muestra que la combinación de mercado interno y diversificación sectorial permitió que el país sostenga una trayectoria ascendente, incluso en un escenario regional plagado de incertidumbres arancelarias y fluctuaciones internacionales de las materias primas.

Un análisis detallado de la lista permite identificar diferencias significativas en los motores de crecimiento. Argentina registró el año pasado un aumento de 4,5% en su PIB nominal. Este desempeño se explica, según el FMI, por la recuperación de la inversión fija en los sectores de minería y energía.

El ranking regional del FMI posiciona a México y Argentina como los únicos países latinoamericanos con un PIB nominal superior al billón de dólares - crédito Yuri Gripas/Reuters

A esto se suma la política de incentivos a grandes inversiones —conocida como Rigi— impulsada por el gobierno de Javier Milei, que atrajo financiamiento de miles de millones de dólares para proyectos de litio y cobre.

Chile y Perú sustentan su lugar en la clasificación debido al auge de las materias primas, en particular el cobre y el litio, demandados globalmente por la industria tecnológica. Chile alcanzó un PIB nominal de USD 347.174 millones, mientras que Perú llegó a USD 318.480 millones. Por su parte, Ecuador cerró la lista de estas principales economías con USD 130.529 millones, según el FMI.

Por su parte, México registró un crecimiento de 1% en su PIB nominal para 2025; sin embargo, su expansión real se ubicó en solo 0,8%, el nivel más bajo desde el comienzo de la pandemia. El FMI atribuyó este resultado, en gran parte, a la incertidumbre arancelaria y a la baja performance en los sectores de manufactura, construcción y minería.

La radiografía regional ofrecida por el FMI destaca no solo los liderazgos tradicionales en materia económica, sino también la resiliencia de países como Colombia, capaces de capitalizar el dinamismo doméstico para escalar posiciones en un contexto global fragmentado.