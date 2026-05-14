Quién es Vilma Velásquez Uribe, la embajadora de Colombia en Haití suspendida por la Procuraduría por apoyar a Iván Cepeda

La Procuraduría investiga a Vilma Velásquez Uribe, embajadora de Colombia en Haití, por presunta indebida participación en política luego de declaraciones en las que habría respaldado al candidato Iván Cepeda - crédito Cancillería/@Frantzduval/X

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación y suspendió provisionalmente hasta el próximo 31 de mayo de 2026 a la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez Uribe, por presunta indebida participación en política.

“La funcionaria habría realizado manifestaciones públicas en favor del candidato presidencial Iván Cepeda, durante una entrevista concedida a un medio de comunicación de ese país, en las que al parecer señaló que “la Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”, señaló el Ministerio Público.

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Vilma Velásquez Uribe cuenta con una trayectoria enfocada en el arte, la gestión cultural y la defensa de los derechos humanos. Es magíster en Bellas Artes Aplicadas por la Universidad de Gotemburgo, Suecia, institución donde también cursó estudios en arte y diseño. Su carrera profesional se caracteriza por la combinación de su formación artística con la participación en proyectos sociales, especialmente en el acompañamiento a comunidades y en la promoción de iniciativas productivas.

Vilma Velásquez Uribe cuenta con una trayectoria enfocada en el arte, la gestión cultural y la defensa de los derechos humanos - crédito Cancillería de Colombia

A partir de la desaparición de su compañero Rafael Valencia Muñoz, ocurrida en Colombia en 1985 tras la ruptura del primer proceso de paz, Velásquez Uribe se vinculó a organizaciones de derechos humanos. Entre ellas, participó en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y en la Asociación de Familiares de Presos Políticos. Desde entonces, su trabajo ha estado relacionado con la búsqueda de justicia y la protección de los derechos fundamentales.

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En 1991 se trasladó a Suecia, donde se integró a la organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI). En esa entidad, desempeñó funciones de representante legal y jefa de formaciones. Su labor consistió en la preparación y capacitación de voluntarios que serían enviados a zonas de conflicto, como Colombia, México y Sri Lanka. Esta experiencia le permitió fortalecer sus conocimientos en protección internacional de derechos humanos y en el desarrollo de redes de apoyo.

Durante su etapa académica en la Universidad de Gotemburgo, Velásquez Uribe desarrolló un trabajo de grado enfocado en la cultura haitiana. Este proyecto la llevó a realizar viajes al Caribe, donde colaboró con el Instituto Sueco en talleres de producción artística. Su interés por los procesos productivos y la autonomía de las comunidades la impulsó a acompañar cooperativas de indígenas y grupos de mujeres en proyectos de industria artesanal.

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El entonces Canciller de Colombia, Álvaro Leyva anunció la reapertura del consulado en Haití, y seis meses después Velásquez se posesionó como cónsul en Puerto Príncipe - crédito Cancillería de Colombia

A lo largo de su trayectoria, ha demostrado interés por el fortalecimiento de procesos colectivos y la formación en espacios multiculturales. Además del español, Velásquez Uribe habla inglés, sueco y creole, lo que le ha permitido integrarse en contextos internacionales y desarrollar actividades en diferentes países.

Detalles de la sanción

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación y suspendió provisionalmente hasta el 31 de mayo de 2026 a Vilma Velásquez Uribe, embajadora de Colombia en Haití, por presunta indebida participación en política.

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Según el organismo, la funcionaria habría realizado manifestaciones públicas a favor del candidato presidencial Iván Cepeda durante una entrevista concedida a un medio de comunicación en Haití. En dicha intervención, Velásquez Uribe habría indicado que “la Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación y suspendió provisionalmente hasta el 31 de mayo de 2026 a Vilma Velásquez Uribe - crédito @PGN_COL/X

El auto expedido por la Procuraduría indica que, si llega a realizarse una segunda vuelta para elegir al presidente de la República, la suspensión de Velásquez Uribe se extenderá hasta el 21 de junio de 2026. Esta medida busca evitar que la funcionaria reitere la conducta investigada y garantizar el principio de neutralidad que deben mantener los servidores públicos durante los procesos electorales.

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La Procuraduría continuará con la indagación para establecer si existió violación de las normas que prohíben la participación en política por parte de funcionarios del Estado, en el contexto de la actual contienda presidencial.