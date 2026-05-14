Colombia

Quién es Vilma Velásquez Uribe, la embajadora de Colombia en Haití suspendida por la Procuraduría por apoyar a Iván Cepeda

La funcionaria fue suspendida por el Ministerio Público hasta el 31 de mayo de 2026. Si hay segunda vuelta, la medida se extendería hasta el 21 de junio

Guardar
Google icon
Embajadora de Colombia en Haití - crédito Cancillería/@Frantzduval/X
La Procuraduría investiga a Vilma Velásquez Uribe, embajadora de Colombia en Haití, por presunta indebida participación en política luego de declaraciones en las que habría respaldado al candidato Iván Cepeda - crédito Cancillería/@Frantzduval/X

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación y suspendió provisionalmente hasta el próximo 31 de mayo de 2026 a la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez Uribe, por presunta indebida participación en política.

“La funcionaria habría realizado manifestaciones públicas en favor del candidato presidencial Iván Cepeda, durante una entrevista concedida a un medio de comunicación de ese país, en las que al parecer señaló que “la Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”, señaló el Ministerio Público.

PUBLICIDAD

Vilma Velásquez Uribe cuenta con una trayectoria enfocada en el arte, la gestión cultural y la defensa de los derechos humanos. Es magíster en Bellas Artes Aplicadas por la Universidad de Gotemburgo, Suecia, institución donde también cursó estudios en arte y diseño. Su carrera profesional se caracteriza por la combinación de su formación artística con la participación en proyectos sociales, especialmente en el acompañamiento a comunidades y en la promoción de iniciativas productivas.

El 26 de julio de 2023 se oficializó la designación de Velásquez como cónsul de Colombia en Puerto Príncipe, Haití - crédito Cancillería de Colombia
Vilma Velásquez Uribe cuenta con una trayectoria enfocada en el arte, la gestión cultural y la defensa de los derechos humanos - crédito Cancillería de Colombia

A partir de la desaparición de su compañero Rafael Valencia Muñoz, ocurrida en Colombia en 1985 tras la ruptura del primer proceso de paz, Velásquez Uribe se vinculó a organizaciones de derechos humanos. Entre ellas, participó en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y en la Asociación de Familiares de Presos Políticos. Desde entonces, su trabajo ha estado relacionado con la búsqueda de justicia y la protección de los derechos fundamentales.

PUBLICIDAD

En 1991 se trasladó a Suecia, donde se integró a la organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI). En esa entidad, desempeñó funciones de representante legal y jefa de formaciones. Su labor consistió en la preparación y capacitación de voluntarios que serían enviados a zonas de conflicto, como Colombia, México y Sri Lanka. Esta experiencia le permitió fortalecer sus conocimientos en protección internacional de derechos humanos y en el desarrollo de redes de apoyo.

Durante su etapa académica en la Universidad de Gotemburgo, Velásquez Uribe desarrolló un trabajo de grado enfocado en la cultura haitiana. Este proyecto la llevó a realizar viajes al Caribe, donde colaboró con el Instituto Sueco en talleres de producción artística. Su interés por los procesos productivos y la autonomía de las comunidades la impulsó a acompañar cooperativas de indígenas y grupos de mujeres en proyectos de industria artesanal.

El entonces Canciller de Colombia, Álvaro Leyva anunció la reapertura del consulado en Haití, y seis meses después Velásquez se posesionó como cónsul en Puerto Príncipe - crédito Cancillería de Colombia
El entonces Canciller de Colombia, Álvaro Leyva anunció la reapertura del consulado en Haití, y seis meses después Velásquez se posesionó como cónsul en Puerto Príncipe - crédito Cancillería de Colombia

A lo largo de su trayectoria, ha demostrado interés por el fortalecimiento de procesos colectivos y la formación en espacios multiculturales. Además del español, Velásquez Uribe habla inglés, sueco y creole, lo que le ha permitido integrarse en contextos internacionales y desarrollar actividades en diferentes países.

Detalles de la sanción

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación y suspendió provisionalmente hasta el 31 de mayo de 2026 a Vilma Velásquez Uribe, embajadora de Colombia en Haití, por presunta indebida participación en política.

Según el organismo, la funcionaria habría realizado manifestaciones públicas a favor del candidato presidencial Iván Cepeda durante una entrevista concedida a un medio de comunicación en Haití. En dicha intervención, Velásquez Uribe habría indicado que “la Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”.

Procuraduría - crédito @PGN_COL/X
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación y suspendió provisionalmente hasta el 31 de mayo de 2026 a Vilma Velásquez Uribe - crédito @PGN_COL/X

El auto expedido por la Procuraduría indica que, si llega a realizarse una segunda vuelta para elegir al presidente de la República, la suspensión de Velásquez Uribe se extenderá hasta el 21 de junio de 2026. Esta medida busca evitar que la funcionaria reitere la conducta investigada y garantizar el principio de neutralidad que deben mantener los servidores públicos durante los procesos electorales.

La Procuraduría continuará con la indagación para establecer si existió violación de las normas que prohíben la participación en política por parte de funcionarios del Estado, en el contexto de la actual contienda presidencial.

Temas Relacionados

Embajadora de Colombia en HaitíVilma Velásquez UribeIván CepedaProcuraduríaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así se jugarán las semifinales de ida de la Liga BetPlay: Dimayor dio a conocer los horarios de los partidos decisivos de ida

El campeonato colombiano ya entra en su recta final, a poco menos de un mes del comienzo del Mundial de la FIFA de Norteamérica 2026

Así se jugarán las semifinales de ida de la Liga BetPlay: Dimayor dio a conocer los horarios de los partidos decisivos de ida

Joven patrullero apareció muerto con un tiro en la cabeza en el baño de un comando de la Policía en Bogotá

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron la recolección de pruebas para esclarecer el origen y las circunstancias del hecho. Además, la Inspección General abrió una investigación disciplinaria y Justicia Penal Militar inició una indagación preliminar

Joven patrullero apareció muerto con un tiro en la cabeza en el baño de un comando de la Policía en Bogotá

El Icfes dio a conocer las mejores universidades de Colombia, según los resultados de las pruebas Saber Pro 2025

El reporte del Icfes indicó que, tras varios años de supremacía en las evaluaciones, la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional fueron relegadas por los avances sostenidos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA)

El Icfes dio a conocer las mejores universidades de Colombia, según los resultados de las pruebas Saber Pro 2025

El metro de Medellín extiende su horario por el concierto gratuito de Maluma y lanza tarjeta Cívica exclusiva: así puede obtenerla

Miles de seguidores asistirán al concierto gratuito de Maluma en el centro de Medellín. El metro amplió su servicio y habilitó una tarjeta diseñada para fanáticos del cantante como parte de la logística del evento

El metro de Medellín extiende su horario por el concierto gratuito de Maluma y lanza tarjeta Cívica exclusiva: así puede obtenerla

El general retirado Rodolfo Palomino perdió su última carta y seguirá condenado por tráfico de influencias: Corte negó recurso de casación

El máximo tribunal concluyó que el exdirector de la Policía Nacional incurrió en uso indebido de su cargo al intentar influenciar a una fiscal en favor de un empresario vinculado a investigaciones judiciales

El general retirado Rodolfo Palomino perdió su última carta y seguirá condenado por tráfico de influencias: Corte negó recurso de casación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

ENTRETENIMIENTO

Estudiantes colombianos recrearon la presentación de Karol G en Coachella 2026 con la canción ‘Ta OK’

Estudiantes colombianos recrearon la presentación de Karol G en Coachella 2026 con la canción ‘Ta OK’

Shakira confirmó el lanzamiento oficial de ‘Dai, Dai’, la canción del Mundial de la FIFA 2026, y anunció qué pasará con el dinero

Aida Victoria Merlano fue denunciada ante el Bienestar Familiar por ‘El Agropecuario’: la acusó de abandonar a su hijo para participar en ‘La mansión VIP’

Beba de la Cruz ‘estalló’ contra Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Que uno se convierte en moza”

Shakira confirmada como una de las estrellas en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026: la colombiana se presentará con Madonna y BTS

Deportes

Las estadísticas de Hugo Rodallega con Independiente Santa Fe que lo convirtieron en ídolo y lo tienen sonando para la selección Colombia

Las estadísticas de Hugo Rodallega con Independiente Santa Fe que lo convirtieron en ídolo y lo tienen sonando para la selección Colombia

Giro de Italia, etapa 6- EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en su llegada a Nápoles

São Paulo se quedó sin entrenador a días del partido contra Millonarios en la Copa Sudamericana: qué fue lo que pasó

Jugador del Deportivo Pasto le pegó un patadón a hincha que invadió la cancha: así fue el momento

Santa Fe no contará con Pablo Repetto para el partido de ida de las semifinales de la Liga BetPlay: por qué fue sancionado