Colombia

Se conoce la primera lista de candidatos a la Contraloría que deberá estudiar el Congreso: son más de 230 aspirantes

La etapa de recepción de inscripciones concluyó tras la formalización ante las Secretarías legislativas, dando paso a una revisión en la que participan aspirantes con trayectoria en distintos sectores públicos y políticos

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Más de 230 aspirantes oficializaron
Más de 230 aspirantes oficializaron su candidatura al cargo de contralor general de la República ante el Congreso - crédito @SenadoGovCo/X

Más de 230 personas han presentado su candidatura para ocupar el cargo de contralor General de la República. La cifra fue confirmada en forma preliminar tras el cierre de inscripciones ante las Secretarías del Senado y la Cámara, que tuvo lugar el miércoles 18 de marzo.

Entre los aspirantes destacan figuras como Carlos Mario Zuluaga, actual vicecontralor General, y Andrés Castro Franco, personero de Bogotá. Ambos nombres, según fuentes conocedoras del proceso consultadas por La FM, cuentan con respaldo dentro del Congreso y podrían convertirse en protagonistas durante la revisión de hojas de vida.

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El procedimiento para seleccionar al nuevo contralor contempla varias etapas. Ahora corresponde a la Comisión de Acreditación analizar los perfiles de quienes se inscribieron. El próximo 7 de abril se publicará la lista de candidatos admitidos, tras el cumplimiento de los requisitos formales.

La siguiente fase será la prueba de conocimiento, programada para el 18 de abril y coordinada por la Universidad de Cartagena. Los resultados definitivos se darán a conocer el 30 de abril, lo que permitirá identificar a los postulantes habilitados para avanzar en el proceso.

El listado definitivo de 10 elegibles será elaborado por el Congreso el 20 de mayo. La elección final del contralor general está marcada en el calendario para el 12 de agosto, jornada en la que los legisladores que asumirán funciones el 20 de julio tendrán la responsabilidad de decidir quién ocupará el cargo.

En el grupo de inscritos también figuran otros nombres vinculados a la función pública y la política. Entre ellos se encuentran Jorge Eliecer Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado; Rodolfo Enrique Zea, exministro; Gustavo García Figueroa, excandidato al Senado; Orlando Guerra De la Ossa, excongresista; y Germán Medina Franco, además de Camilo Rincón y Diego Fernando Uribe.

El proceso de elección del contralor general de la República implica una revisión exhaustiva de los perfiles y una evaluación de competencias, en busca de garantizar la idoneidad y transparencia en la selección de quien liderará el órgano de control fiscal en Colombia.

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