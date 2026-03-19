Pensión se aleja en Colombia: ahora necesitaría hasta $550 millones y más años de trabajo para jubilarse

El aumento del salario mínimo en Colombia eleva considerablemente el monto necesario para alcanzar una pensión en el régimen privado - crédito VisualesIA

Ajustar la meta de la jubilación en Colombia se convirtió en un desafío más exigente de lo que era hace apenas un año. Para quienes están en el régimen privado, las nuevas condiciones económicas están elevando de forma significativa el esfuerzo necesario para alcanzar una pensión, especialmente si se busca garantizar al menos un salario mínimo.

El punto de quiebre no responde a una sola medida. En realidad, es el resultado de dos decisiones recientes que, aunque fueron adoptadas por separado, hoy se combinan y generan un impacto directo sobre el bolsillo de los afiliados. Por un lado, el aumento del salario mínimo el más alto en cinco décadas y, por otro, un cambio en el parámetro de deslizamiento de este indicador.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La obligación de ahorrar más o trabajar hasta 20 años adicionales afecta a quienes están próximos a pensionarse en Colombia - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

En la práctica, esto se traduce en una meta mucho más alta de ahorro. Si en 2025 una persona necesitaba cerca de 350 millones de pesos para financiar una pensión mínima, en 2026 ese monto se dispara a unos 550 millones. La diferencia, cercana a 200 millones de pesos, implica un incremento del 57% que obliga a replantear los planes financieros de miles de trabajadores.

Detrás de este ajuste hay una lógica clara, al subir el salario mínimo, también lo hace el valor de la pensión que se busca garantizar. Sin embargo, el efecto colateral es que el capital requerido para sostener ese ingreso durante la vejez aumenta de forma acelerada. Para muchos, esto no solo significa ahorrar más, sino trabajar más tiempo.

De hecho, los cálculos del sector estiman que un grupo importante de afiliados deberá extender su vida laboral. En promedio, se habla de 4,6 años adicionales de cotización, aunque en escenarios más complejos ese plazo podría llegar hasta dos décadas. Es decir, personas que estaban cerca de pensionarse podrían ver cómo esa meta se aleja considerablemente.

El seguro previsional, clave para cubrir pensiones por invalidez o fallecimiento, enfrenta un costo promedio del 2,63%, muy cercano al límite legal del 3% - crédito VisualesIA/Adobe Stock

A este panorama se suma otro elemento clave, el comportamiento del seguro previsional. Este mecanismo es el que respalda a los afiliados en casos de invalidez o fallecimiento, asegurando el pago de pensiones a ellos o a sus beneficiarios. Su financiación proviene de una parte de la cotización obligatoria y, por ley, su costo junto con la comisión de las administradoras no puede superar el 3%.

Hoy, ese límite empieza a sentirse cada vez más estrecho. Según cifras del sector, el costo promedio del seguro ya se ubica en 2,63%, muy cerca del techo permitido. El problema es que el nuevo esquema, impulsado por el aumento del salario mínimo, está elevando el costo actuarial de las pensiones mínimas que este seguro debe cubrir.

Aunque todavía no se supera el tope legal, las señales generan preocupación. Si la tendencia se mantiene, el sistema podría enfrentar una situación compleja en los próximos años. En ese escenario, las administradoras de fondos de pensiones no tendrían margen para asumir el sobrecosto, mientras que las aseguradoras tampoco podrían aumentar las primas sin incumplir la regulación vigente.

El aumento del salario mínimo tiene un impacto directo en el costo actuarial de las pensiones mínimas amparadas por el seguro previsional - crédito VisualesIA

Esto abre una discusión de fondo sobre la sostenibilidad del modelo. No se trata únicamente de cuánto deben ahorrar los trabajadores, sino de si las reglas actuales permiten sostener el equilibrio financiero del sistema en el tiempo. La combinación de mayores costos y límites regulatorios estrictos plantea un desafío que aún no tiene una solución clara.

Las cifras ya reflejan el impacto en la vida real. Se estima que cerca de 12.400 personas están directamente afectadas por estas condiciones, y dentro de ese grupo hay al menos 1.300 que ya alcanzaron la edad de pensión, pero no cuentan con el capital suficiente para retirarse. Para ellos, la jubilación deja de ser una etapa inmediata y pasa a ser un objetivo aplazado.

En este contexto, el mensaje para los afiliados es contundente, planificar la pensión exige hoy una estrategia más rigurosa y de largo plazo. Ahorrar de forma constante, revisar periódicamente el estado del fondo y anticiparse a los cambios regulatorios se vuelve cada vez más necesario.