Julio César Herrera, actor de ‘Yo soy Betty, la fea’, reveló que fue víctima de abuso sexual en su adolescencia

Herrera participó en el evento que reveló un informe con cifras en lo corrido de 2026 sobre este delito y dejó como reflexión su historia - créditos @cifrasyconceptos/IG | @luceritofundacion/IG | @julioc_herrera_/IG

El actor colombiano Julio César Herrera compartió públicamente que fue víctima de abuso sexual en su niñez y adolescencia, durante el evento de lanzamiento del informe Protégeme Colombia: Un grito anual.

El testimonio fue presentado en medio de un evento que hace parte de una campaña impulsada por la Fundación Lucerito y la consultora Cifras y Conceptos, cuya iniciativa busca visibilizar la magnitud de la violencia contra la infancia en el país.

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Herrera es uno de los rostros más recordados por su papel como ‘Fredy Stewart’ en la telenovela Yo soy Betty, la fea, e intervino en la jornada al cierre de la socialización de los datos estadísticos, con el objetivo de dar un enfoque humano a las cifras y llamar la atención de las instituciones estatales responsables de la protección de los derechos de la niñez.

“Yo me llamo Julio César Herrera, claramente también fui abusado en mi niñez, en mi adolescencia; y pues, si esto es un grito anual, pues quiero que griten conmigo, porque creo que muchos estamos sintiendo ahí en las mesas, en nuestros corazones, cada una de las palabras que dijo César, cada una de estas cifras”, expresó el actor durante su intervención, recogida por las publicaciones oficiales de los organizadores.

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El estudio se basó en el análisis de bases de datos públicas con registros históricos desde 2005 hasta 2025 y en 20 entrevistas cualitativas a profundidad. Las conclusiones del informe advierten sobre la persistencia de altos niveles de violencia contra niños, niñas y adolescentes en Colombia y la baja respuesta judicial ante estos hechos.

El actor es recordado por su papel de Fredy Stewart Contreras en la reconocida producción a nivel mundial cuyo creador fue el ya fallecido Fernando Gaitán - crédito @cifrasyconceptos/IG | @luceritofundacion/IG | @julioc_herrera_/IG

Según los datos socializados por Herrera, el panorama es crítico: se han registrado más de 550.000 casos de violencia general hacia niños, niñas y adolescentes, de los cuales más de 302.000 corresponden a delitos de índole sexual.

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El actor que es pareja de la también actriz y cantante Aida Bossa destacó la brecha entre la cantidad de denuncias y la acción judicial efectiva: “¡No! Y solamente se han ejecutado 74 casos. ¡No!”, exclamó durante el acto simbólico que marcó el cierre del evento.

Más allá del impacto individual de su testimonio, las conclusiones técnicas del informe señalan deficiencias estructurales en el sistema penal colombiano, así como problemas de articulación en las cifras oficiales y en la gestión estatal de la protección a la infancia.

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Los investigadores de la Fundación Lucerito y Cifras y Conceptos señalaron durante la presentación que el Estado no ha logrado consolidar una investigación eficaz ni una articulación interinstitucional que proteja efectivamente a las víctimas.

Después del evento, las cuentas oficiales de las organizaciones convocantes difundieron un comunicado en plataformas digitales reafirmando el propósito de la campaña.

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“Hoy damos el primer grito por los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Una iniciativa de la @luceritofundacion que nos invita a no guardar silencio frente al abuso sexual infantil y a convertir la conciencia en acción. En este grito nos acompañó @juliocherrera, elevando su voz en favor de una infancia libre de violencia y sumándose a este llamado nacional”, destacó la publicación.

Colegas y excompañeros de la telenovela, como Jorge Enrique Abello (que le dio vida a don Armando), le dejaron mensajes de apoyo tras difundirse la publicación con el video de su testimonio en redes sociales - crédito @cifrasyconceptos/IG | @luceritofundacion/IG | @julioc_herrera_/IG

Cifras durante lo corrido del 2026 preocupan

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) informó que entre enero y marzo de 2026 ingresaron 3.773 menores a medidas de protección por violencia sexual, el principal motivo de atención de la entidad en ese periodo.

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A esa cifra se sumaron 3.738 ingresos por omisión o negligencia y 1.816 por ausencia temporal o definitiva de padres o cuidadores responsables, de acuerdo con datos entregados por el Instituto.

Los registros muestran la presión sobre el sistema de protección infantil por hechos que, en muchos casos, ocurren dentro de los hogares.

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La violencia sexual encabezó las atenciones de protección infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el arranque del año.

Ese comportamiento reabrió el debate sobre la capacidad del país para prevenir, detectar a tiempo y atender de forma integral las violencias contra menores.

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El país registra 3.773 menores con medidas de protección por violencia sexual entre enero y marzo de 2026, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) - crédito Camila Díaz / Colprensa

Al respecto, la directora del Icbf, Astrid Cáceres, insistió en la necesidad de retomar la reforma al Código de Infancia relacionada con responsabilidad penal adolescente, una iniciativa que fue archivada durante la legislatura pasada.

La funcionaria sostuvo que el proyecto buscaba fortalecer mecanismos de justicia terapéutica y restaurativa para adolescentes en conflicto con la ley.

Según explicó Cáceres, la propuesta apuntaba a priorizar procesos de acompañamiento y rehabilitación por encima de respuestas únicamente punitivas.