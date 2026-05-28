Estudiante de 16 años murió tras desplomarse durante una práctica informal de boxeo en colegio del norte de Bogotá

Familiares, estudiantes y autoridades buscan esclarecer las circunstancias en las que murió Johan Manuel Percy tras una práctica informal de boxeo dentro de un colegio en Suba - crédito Google Maps y Facebook

La muerte de Johan Manuel Percy, estudiante de 16 años de grado 11 del Colegio Prado Veraniego, en la localidad de Suba, es materia de investigación por parte de las autoridades en Bogotá.

El adolescente falleció el miércoles 27 de mayo luego de desplomarse tras recibir un golpe en el pecho durante una práctica informal de boxeo con otro alumno dentro de la institución educativa.

PUBLICIDAD

El caso es investigado por la Policía Metropolitana de Bogotá, que busca establecer las circunstancias del hecho y si había supervisión de docentes o directivos durante el incidente.

De acuerdo con los testimonios entregados por la familia a Blu Radio y Noticias Caracol, la emergencia ocurrió hacia las 9:30 a. m., en medio del descanso escolar. Según las versiones conocidas hasta ahora, varios estudiantes se encontraban en el patio del plantel usando guantes de boxeo cuando Johan recibió un golpe en el pecho.

PUBLICIDAD

“Mi hermano caminó unos pasos más y se desploma a la mitad de la cancha”, relató una de sus hermanas a Blu Radio. Los familiares aseguraron además que, mientras llegaba la ambulancia, fueron los mismos estudiantes quienes intentaron auxiliar al joven.

Johan Manuel Percy tenía 16 años y cursaba grado 11 en el Colegio Prado Veraniego, donde ocurrió la emergencia que hoy es materia de investigación - crédito Veracidad Urbana/Facebook

Tras el colapso, Johan Manuel Percy fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. “Cuando llegamos, en efecto, nos dijeron que él había llegado sin signos vitales”, afirmó otra de sus hermanas al mismo medio.

PUBLICIDAD

Según la información recopilada por Noticias Caracol, la práctica de boxeo habría ocurrido de manera informal durante el tiempo de descanso de la jornada académica. Una de las hipótesis preliminares conocidas por las autoridades apunta a que el golpe recibido en el pecho habría desencadenado el colapso del estudiante, aunque la causa definitiva de la muerte aún no ha sido establecida oficialmente.

Ángela Herrera, hermana de la víctima, aseguró al medio citado que el adolescente alcanzó a levantarse tras el impacto antes de perder nuevamente la estabilidad. “Él se levanta, dice que está bien y posteriormente se desgonza”, relató.

PUBLICIDAD

La familia también cuestionó la reacción de la institución educativa frente a la emergencia. Según Lady Herrera, otra de las hermanas de Johan, el joven llegó a la clínica aproximadamente a las 10:00 a. m., después de esperar varios minutos la ambulancia.

“Los mismos estudiantes fueron quienes auxiliaron a mi hermano, pero le pusieron alcohol y medio abrió los ojos, reaccionó, pero volvió y se desplomó”, afirmó la familiar a Noticias Caracol.

PUBLICIDAD

Los allegados del adolescente sostienen además que los primeros llamados de auxilio no habrían sido realizados por directivos o profesores del colegio. “Los directivos y profesores del colegio no fueron los que llamaron a la ambulancia sino fueron los mismos compañeritos”, aseguró Ángela Herrera al mismo medio.

El incidente que terminó con la muerte de Johan Manuel Percy ocurrió durante una práctica informal de boxeo dentro de un colegio en la localidad de Suba - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mientras avanza la investigación, las autoridades buscan establecer si existieron fallas en los protocolos de atención y supervisión dentro del plantel educativo.

PUBLICIDAD

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que unidades de policía judicial y agentes de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, adelantan las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

El teniente coronel Luis Pardo, oficial de la Inspección de la Policía, indicó que se están recopilando elementos materiales probatorios para reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

PUBLICIDAD

“Las unidades de la Seccional de Investigación Criminal están realizando todas las actividades de policía judicial para esclarecer los hechos”, señaló el oficial.

Dentro de las acciones investigativas, las autoridades revisan cámaras de seguridad del colegio para determinar cómo ocurrió la práctica de boxeo y si los estudiantes estaban bajo supervisión adulta en ese momento.

PUBLICIDAD

Además, se analiza un video que, al parecer, habría sido grabado por algunos estudiantes y que mostraría parte del incidente ocurrido dentro de la institución. Ese material audiovisual será evaluado por los investigadores como pieza clave del proceso.

Noticias Caracol informó también que el otro estudiante involucrado en la práctica de boxeo continuará vinculado a la investigación mientras se determinan posibles responsabilidades y se esclarece el contexto completo de lo ocurrido.

La muerte de Johan Manuel Percy provocó reacciones entre la comunidad educativa y residentes del sector de Prado Veraniego. En las noche del 27 de mayo, familiares, vecinos y estudiantes realizaron una velatón y un plantón para acompañar a la familia y exigir claridad sobre el caso.

Vecinos, compañeros y familiares participaron en una velatón en Prado Veraniego para pedir claridad sobre la muerte del estudiante - crédito Jaime Micrero/Facebook

Durante la jornada, los asistentes llevaron velas y mensajes en memoria del adolescente, mientras sus allegados insistieron en que se esclarezcan las condiciones en las que ocurrió la emergencia dentro del colegio.

“Inicialmente se supone que un colegio no debería permitir que un niño esté jugando boxeo con otro”, manifestó Ángela Herrera durante la concentración.

Por su parte, Lady Herrera aseguró que la familia continuará insistiendo en conocer toda la verdad detrás de la muerte del joven estudiante.

“Estamos detrás de saber qué fue lo que pasó realmente porque nosotros como familia nos sentimos en ese momento desamparados”, expresó.