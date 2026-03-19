Pastor que abusó e intentó enterrar viva a su hijastra reveló por qué lo hizo: “La única defensa que yo tenía era la oración”

El pastor condenado decidió contar su versión de los hechos - crédito X

En abril de 2025 fue noticia la captura del pastor José Erley Ramírez Garcés, que fue condenado a 43 años de prisión por acceso carnal violento agravado y secuestro agravado contra su hijastra.

Los hechos se registraron el 29 de abril de 2025 en la vereda San Andrés, en los límites entre Santa Rosa de Cabal y Chinchiná, en donde Ramírez Garcés retuvo a la menor en una finca rural, la ató y abusó sexualmente de ella. La niña logró escapar y alertó a los habitantes del sector, que avisaron a las autoridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El agresor fue encontrado escondido en otra finca de la zona y capturado por la policía. El caso generó indignación nacional debido a la condición de líder religioso que tenía el condenado, que buscó un preacuerdo con la Fiscalía, que no otorgó beneficios judiciales.

Otro aspecto que generó indignación del caso es que se conocieron videos en los que se observó que Ramírez tenía la intención de enterrar a su víctima.

En los videos difundidos en redes sociales se ve como la menor huye asustada del hombre presuntamente identificado como José Ramírez - crédito X

Pastor contó su versión de los hechos

En el pódcast Conducta Delictiva, el pastor decidió hablar sobre el hecho registrado en abril de 2025, asegurando que abusó de su hijastra luego de que unas “voces internas” le pidieron hacerlo.

“La presión siguió en aumento, esa presión no menguó, antes, por el contrario, aumentaba a un ritmo y había cosas que yo pedía o traté de que me ayudaran internamente como para yo solventar o alivianar un poco eso, que no quiero hacer énfasis en ello por no victimizar más, pero lastimosamente no hubo ese apoyo que yo solicitaba. La única defensa que yo tenía era la oración”, indicó Ramírez.

En su testimonio, el pastor aseguró que antes de abusar de su hijastra le había contado a su pareja sobre los “deseos” que tenía cuando veía a la menor.

“Esa atracción, esa ansiedad, no era normal; el problema es cuando yo empiezo a sentir esa atracción. Hubo una atracción desmedida, mi esposa lo sabía; siento que lo sucedido el 29 de abril no fue exactamente una decisión mía y eso es lo que quiero que sepan. No fue una decisión mía, fue un ataque indiscriminado de fuerzas y lo hice saber en el juicio”.

Ramírez indicó que su plan incluía asesinar a la menor y a su esposa - crédito @ConductaDelictiva/YouTube

El condenado confesó que planificó el abuso y asesinato de su hijastra un día antes, y que tenía la intención de terminar con la vida de su pareja luego de enterrar a la niña.

“La decisión se toma el día lunes. El suceso sucedió el martes. La decisión se tomó el lunes 28; en esos últimos tres meses, inclusive, y esto si no lo sabe nadie, empecé a batallar no solamente con accederla, sino con matarla, y no solamente a ella, sino a mi esposa. Yo no lo entendía y luchaba con eso… Con la niña tenía una fricción y una de las armas fue el odio, porque la niña creó un odio hacia mí, y se creó un odio de mí hacia la niña también”.

Para Ramírez, durante el abuso a la menor se registró un hecho llamativo, su hijastra logró desamarrarse a pesar de que él se calificó como un “experto en cuerdas”.

“Yo soy un hombre experto en cuerdas. Yo no me explico cómo, yo la tenía amarrada de pies y manos. Le había puesto una en el cuello, la que le coloqué inicialmente, porque era la manera más fácil de intimidar”.

El pastor afirmó que las "voces internas" lo obligaron a abusar de la menor - crédito @ConductaDelictiva/YouTube

Ramírez terminó la historia indicando que después de violar a la menor logró “despejar su mente”, pero de inmediato sintió la necesidad de matarla.

“Hay algo curioso que yo no logro entender y quiero que la audiencia sepa esto. A pesar de que yo recuerdo todo, eso está en mi memoria. Hay algo que sí es bueno decirlo o necesito decirlo. No tenía la capacidad de dominar lo que hacía, no tenía la capacidad de determinar si era bueno o malo. O sea, no estaba esa conciencia”.

Durante la entrevista, el pastor eludió algunas preguntas y en esos momentos reafirmó que todo lo registrado fue porque terminó siendo víctima de unas “voces en su cabeza”, lo que repitió en cada interrogante que lo incomodó.